Tăng cường đảm bảo an ninh - trật tự tại Khu kinh tế Nghi Sơn

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Đề án “Đảm bảo an ninh - trật tự Khu kinh tế Nghi Sơn” giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn quá trình thi công xây dựng, vận hành và hoạt động của các dự án, nhà máy, doanh nghiệp trong khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn, tạo môi trường điều kiện thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng triển khai dự án.

Cùng với đó là rà soát đánh giá, tham mưu giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, chây ỳ, không triển khai ảnh hưởng đến tiến độ phát triển của KKT. Đồng thời giữ vững ổn định tình hình an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm, nhất là an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội; thẩm định chặt chẽ các dự án đầu tư vào KKT, đặc biệt là dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, dự án đầu tư tại khu vực quốc phòng - an ninh; không để xảy ra hoạt động phá hoại, cài cắm nội gián, khủng bố, tuyên truyền quan điểm trái với quan điểm của Đảng, Nhà nước ta, đình công, tập trung đông người trái pháp luật, gây rối an ninh, trật tự (ANTT) và các vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ khác.

Kiềm chế, làm giảm hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội; không để tội phạm hoạt động có tổ chức, theo kiểu “xã hội đen”, can dự vào lĩnh vực kinh tế, tội phạm trộm cắp tài sản, thiết bị vật tư, tham ô tài sản, tham nhũng làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng thi công, xây lắp, vận hành các hạng mục kinh tế - kỹ thuật và hoạt động bình thường của các nhà máy, doanh nghiệp, dự án.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông thảm khốc, ùn tắc giao thông kéo dài, cháy, nổ, tai nạn lao động và các sự cố kỹ thuật khác gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tăng cường quản lý nhà nước đối với dự án triển khai liên quan đến giải phóng mặt bằng; Bảo vệ an ninh, an toàn tài sản của các thành phần kinh tế và các doanh nghiệp; tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, quyền lợi chính đáng của người nước ngoài, người lao động và người sử dụng lao động. Bảo đảm tốt vệ sinh, an toàn thực phẩm và môi trường sinh thái trong địa bàn từng đơn vị, doanh nghiệp, dự án; tạo điều kiện cho nhân dân ổn định nơi ở, định hướng việc làm mới tại khu tái định cư đối với các dự án giải phóng mặt bằng.

Đề án được triển khai thực hiện trên phạm vi địa bàn các xã, phường thuộc KKT Nghi Sơn và khu vực triển khai thi công, vận hành các hạng mục công trình của các dự án trên biển. Đề án được triển khai thực hiện từ năm 2021 đến hết năm 2025.

Xem chi tiết Quyết định tại ĐÂY.

BĐT