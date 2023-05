Nhiều vướng mắc của doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Nghi Sơn được tập trung tháo gỡ

Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) là “đầu kéo” phát triển kinh tế của tỉnh với những đóng góp mang tính động lực cho tăng trưởng và thu ngân sách. Vì vậy, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) tại đây luôn được tỉnh và các sở, ngành, địa phương đồng hành, với nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để vận hành hiệu quả.

Bốc xếp hàng hóa tại Cảng Tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn.

Mới đây, Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn đã kiến nghị về vấn đề dự án hạ tầng cung ứng điện cho nhà máy nguy cơ bị chậm tiến độ. Ông Trịnh Thế Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn cho biết tại Hội nghị gặp gỡ DN năm 2023: Việc trình chủ trương thu hồi đất cho hai dự án trạm biến áp 220 KV KKTNS và đường dây 220KV-110KV lộ xuất tuyến có nguy cơ chậm dẫn tới chậm đóng điện để vận hành Nhà máy Luyện cán thép Nghi Sơn số 2 và đề xuất sớm được vào cuộc tháo gỡ. Ngày 8-5 vừa qua, UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với Ban Quản lý dự án các Công trình Điện Miền Trung (CPMB), các sở, ngành liên quan, UBND thị xã Nghi Sơn để tháo gỡ vướng mắc mặt bằng cho dự án cấp bách này.

Theo đó, dự án trạm biến áp 220 KV KKTNS và đường dây 220KV-110KV lộ xuất tuyến có quy mô đầu tư xây dựng mới TBA 220/110kV, lắp đặt 2 máy biến áp công suất 250 MVA và hệ thống đường dây. Mục tiêu của dự án nhằm cung cấp điện cho Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Liên hợp Gang thép Nghi Sơn; đồng thời nâng cao chất lượng điện năng khu vực và các vùng lân cận nhằm bảo đảm dự phòng cho phát triển KKTNS. Hiện nay, CPMB đang tiến hành thi công đào đúc móng 5/12 vị trí móng đã được bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, phần thi công phần TBA 220kV gặp khó khăn đường vào trạm bị ảnh hưởng bởi rừng tự nhiên và đơn vị đang triển khai thi công theo giải pháp đường tạm phục vụ thi công (đoạn đường thuộc khu vực rừng tự nhiên sẽ được triển khai thi công sau khi hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên).

Trước kiến nghị của CPMB về việc UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét sớm trình HĐND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng, đất rừng để thực hiện dự án, xác định đây là dự án cấp bách nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của KKTNS và tỉnh, tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất kiến nghị của CPMB và sẽ trình các cấp có thẩm quyền xem xét. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND thị xã Nghi Sơn vào cuộc quyết liệt để sớm tháo gỡ khó khăn về mặt bằng này để triển khai thi công dự án, phát điện theo đúng kế hoạch vào tháng 12-2023 nhằm vận hành Nhà máy Luyện cán thép Nghi Sơn số 2 và nâng cấp khả năng cung ứng điện cho các nhà máy lân cận. Trong đó, UBND tỉnh cũng giao thị xã Nghi Sơn phê duyệt giá đất cụ thể và hoàn thiện các thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ ngay sau khi được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho dự án để bảo đảm tiến độ thi công.

Vừa qua, Công ty TNHH Cảng Quốc tế Nghi Sơn cũng đã có ý kiến về vấn đề tại các cầu cảng số 1, số 2 và 2A có một số hộ dân xã Hải Hà nuôi trồng thủy sản, ảnh hưởng đến tuyến luồng, vùng quay và bảo đảm an toàn cho các tàu khi ra, vào cảng. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm tình trạng nuôi trồng thủy sản trái phép tại các bến cảng. Sau khi giải trình về các biện pháp thực hiện bằng tuyên truyền, vận động, ký cam kết, UBND thị xã Nghi Sơn đã nêu khó khăn do không được trang bị các phương tiện thực hiện tuần tra, kiểm tra thường xuyên để ngăn chặn, xử lý vi phạm trong nuôi cá lồng. Do đó, UBND thị xã Nghi Sơn đã đề nghị và được Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn hỗ trợ trong công tác tuần tra ngăn chặn các vi phạm, bảo đảm việc khai thác các khu cảng của Cảng Tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn, Cảng Nhiệt điện 1 và Nhiệt điện 2 tại KKTNS.

Với kiến nghị của các DN về việc tại khu vực cầu Yên Hòa đang được địa phương bố trí chỗ neo đậu tàu, thuyền đánh cá của các ngư dân lấn chiếm vùng nước và vùng quay chở tàu vào cảng, gây ra mất an toàn hàng hải. UBND thị xã Nghi Sơn cũng cho biết hiện đã ban hành nghị quyết về đầu tư công trình nạo vét khu neo đậu tạm cho tàu thuyền của ngư dân xã Hải Hà tại khu vực Cồn Mom và khu vực cầu Yên Hòa - Cảng Hải đội 2, xã Hải Hà với dự toán công trình 5,12 tỷ đồng, do thị xã Nghi Sơn làm chủ đầu tư. Hiện nay thị xã đã tổ chức đấu thầu và sẽ phối hợp với các ngành liên quan và sẽ bố trí ngân sách để thực hiện dự án trong năm 2023.

Thời gian vừa qua, nhiều kiến nghị liên quan đến các DN hoạt động tại KKTNS cũng đã được UBND tỉnh, các sở, ngành, chính quyền thị xã Nghi Sơn quan tâm xử lý như vấn đề cấp nước sạch, phòng cháy chữa cháy, giải phóng mặt bằng mở rộng quy mô dự án... Những tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh khó khăn của kinh tế toàn cầu, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại KKTNS vẫn ghi nhận sự tăng trưởng với giá trị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nộp ngân sách Nhà nước tương đương so với cùng kỳ.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý KKTNS và các Khu công nghiệp tỉnh, cho biết: Đơn vị đang tích cực bám sát, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hiện hữu đầu tư mở rộng quy mô, công suất, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Thường xuyên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh lớn, có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, như: Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, Nhà máy Luyện cán thép Nghi Sơn số 1... Cùng với đó, đơn vị còn đôn đốc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai và các điều kiện về hạ tầng kết nối, điện, nước, sớm đưa vào hoạt động để gia tăng sản lượng hàng hóa công nghiệp như: Nhà máy Xi măng Đại Dương 1 và 2, Nhà máy Luyện cán thép Nghi Sơn số 2... Bên cạnh đó, ban cũng tiếp tục phối hợp với thị xã Nghi Sơn trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án mới được chấp thuận chủ trương đầu tư như: Nhà máy Luyện cán thép DST Nghi Sơn, Nhà máy Sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép công nghệ cao Đại Dương, Khu nuôi trồng thủy hải sản VNC... để gia tăng giá trị sản lượng hàng hóa trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Tùng Lâm