Xây dựng thương hiệu BIDV Lam Sơn văn hoá kiểu mẫu

Là chi nhánh mới được thành lập sau tái cơ cấu, gần 10 năm đi vào hoạt động, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc và các tổ chức đoàn thể cùng với tinh thần chủ động, sáng tạo tập thể cán bộ, nhân viên BIDV Lam Sơn đã và đang khẳng định thương hiệu BIDV Lam Sơn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với mục tiêu xây dựng đơn vị văn hoá kiểu mẫu.

Khách hàng giao dịch tại BIDV Lam Sơn.

Xác định 5 giá trị cốt lõi của BIDV là “Trí tuệ - Niềm tin - Liêm chính - Chuyên nghiệp - Khát vọng” lấy con người làm trung tâm để xây dựng nền tảng chuẩn mực, trong những năm qua, BIDV Lam Sơn đã từng bước xây dựng thương hiệu, xứng đáng với niềm tin yêu của khách hàng, đối tác, cổ đông, cộng đồng xã hội là kim chỉ nam để hướng suy nghĩ, nhận thức, hành động, quyết định của BIDV và BIDV Lam Sơn.

Hiện BIDV Lam Sơn có 70 cán bộ, nhân viên, trong đó có Ban Giám đốc và 6 phòng nghiệp vụ, 4 Phòng giao dịch trực thuộc. Đảng bộ BIDV Lam Sơn được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ chi bộ BIDV Lam Sơn kể từ ngày 23/09/2022 gồm 03 chi bộ trực thuộc, có 41 đảng viên. Trong những năm qua, căn cứ vào mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và bám sát kế hoạch phát triển của ngành, ngay từ đầu năm, chi bộ BIDV Lam Sơn đã cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm 2022 và 10 tháng năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức do tác động của suy thoái kinh tế, song Đảng ủy, Ban Giám đốc BIDV Lam Sơn đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả các hoạt động kinh doanh, trong đó tập trung các lĩnh vực chủ yếu về phát triển khách hàng, huy động vốn, phát triển dịch vụ ngân hàng số, dịch vụ bảo hiểm, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu,...

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn luôn bám sát kế hoạch được giao, chủ động nhận diện những khó khăn, thách thức để có sự linh hoạt trong chỉ đạo điều hành; tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, của HSC đồng thời có những đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo cấp trên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cùng với tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn, Đảng ủy, Ban Giám đốc thường xuyên chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục cho CBNV nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, nâng cao cảnh giác cách mạng, đảm bảo an toàn trật tự cơ quan; thực hiện tốt nội quy cơ quan, phòng chống cháy nổ; có phương án PCCC, cứu nạn cứu hộ, tổ chức lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp tại Chi nhánh; lắp đặt hệ thống giám sát an ninh nội bộ và tại khu vực giao dịch, các máy ATM. Tham gia đóng góp xây dựng an ninh trật tự tại địa phương, phối hợp lực lượng Công an sở tại đảm bảo an toàn trong hoạt động.

Cấp ủy cũng quan tâm chỉ đạo trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển đổi số, chi nhánh đã đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia, đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ đăng ký mã định danh điện tử cho cá nhân cấp độ 1 và 2 để đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Để xây dựng doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu, Đảng ủy chi nhánh BIDV Lam Sơn luôn chú trọng việc xây dựng môi trường văn hóa trong kinh doanh. Đảng bộ luôn chú trọng xây dựng và phát huy văn hóa, đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc nơi công sở, thực hiện tốt quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của BIDV, quán triệt những điều đảng viên không được làm.

Trước yêu cầu phát triển mới, tập thể BIDV Lam Sơn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, nhân viên thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao với phương châm hoạt động “An toàn - Hiệu quả - Tăng trưởng - Bền vững” để cùng xây dựng một BIDV Lam Sơn ngày càng vững mạnh và phát triển.

Hoàng Phương