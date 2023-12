Vượt khó để duy trì sản xuất

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KKTNS&CKCN) có 491 doanh nghiệp (DN) đã đi vào sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh các yếu tố chi phí đầu vào tăng cao nhưng thị trường đầu ra lại suy giảm mạnh, các DN đã và đang nỗ lực khắc phục khó khăn bằng nhiều giải pháp linh hoạt nhằm duy trì sản xuất và việc làm cho người lao động. Tỉnh Thanh Hóa, Ban Quản lý KKTNS&CKCN tỉnh, các ngành liên quan cũng đang tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng các DN vượt qua giai đoạn được dự báo còn nhiều thách thức.

Sản xuất nước uống đóng chai Nhà máy Nước Vida&La Sante (KKTNS) thuộc Công ty CP Nước và Môi trường Anh Phát.

Nhà máy Sản xuất bao bì Đại Dương đi vào hoạt động tại KKTNS năm 2018 với công suất 120 triệu sản phẩm/năm. Sản phẩm của nhà máy là bao bì cung cấp cho các nhà máy xi măng lớn, đặc biệt là Tập đoàn Xi măng The Vissai và xuất khẩu. Ông Hoàng Đức Chung, Phó trưởng Phòng Hành chính - nhân sự nhà máy, chia sẻ: “Sản lượng hàng hóa của nhà máy hiện tiêu thụ 95% tại thị trường nội địa và 5% xuất khẩu. Năm nay, do khó khăn chung của thị trường nên sản lượng đơn đặt hàng giảm khoảng 30% so với những năm trước. Để bảo đảm việc làm, thu nhập cho công nhân, người lao động, công ty đang tích cực kết nối, mở rộng thêm đối tượng khách hàng mới; đồng thời điều tiết lượng đơn hàng phù hợp giữa các phân xưởng theo từng thời điểm. Đến nay, gần 800 lao động của đơn vị vẫn đang có thu nhập ổn định ở mức 7 - 8 triệu đồng/người/tháng”.

Với Nhà máy Nước Vida & La Sante (KKTNS) thuộc Công ty CP Nước và Môi trường Anh Phát thuộc Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát, giải pháp để nhà máy duy trì ổn định và mở rộng thị trường tiêu thụ đến từ việc đầu tư cho công nghệ và kiểm soát tốt các tiêu chuẩn chất lượng. Hiện nay, hệ thống xử lý nước uống đóng chai, đóng bình của DN có công suất 6m3/h được đầu tư máy móc đồng bộ nhập từ các nước G8. Nhiều tiêu chuẩn chất lượng cũng đã được công ty hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu kiểm soát chất lượng ở thị trường trong nước và quốc tế như: HACCP, TCVN ISO 22000-2018... và đặc biệt là Chứng nhận Halal về xác nhận sản phẩm đạt yêu cầu theo chuẩn Halal của các nước Hồi giáo. Anh Hoàng Đình Sơn, kiểm soát viên nhà máy chia sẻ: “Với bối cảnh thị trường trong nước vẫn còn khó khăn, ngoài việc giữ vững các tiêu chuẩn chất lượng để ổn định thị phần tiêu dùng trong nước, nhà máy đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí sản xuất xanh, bắt đầu từ nguồn năng lượng, bao bì, vật liệu thân thiện với môi trường... để hướng tới thị trường xuất khẩu”.

Trong năm 2023, đồng hành cùng các DN trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành liên quan và Ban Quản lý KKTNS&CKCN cũng đã thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của DN, kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN hoạt động; cùng với đó là việc đôn đốc, hướng dẫn các DN trong việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, an toàn lao động cùng các chế độ tiền lương, tiền thưởng. Đặc biệt, Ban Quản lý KKTNS&CKCN đã hỗ trợ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn triển khai hoàn thành bảo dưỡng tổng thể nhà máy trước 7 ngày so với kế hoạch, góp phần ổn định thị trường năng lượng trong dịp cuối năm. Đơn vị cũng đã tổ chức các hội nghị gặp gỡ với các DN có vốn đầu tư nước ngoài, DN sử dụng nhiều lao động trên địa bàn KKTNS, KCN Bỉm Sơn để nắm bắt tình hình sử dụng lao động cũng như các kiến nghị liên quan tới tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất.

Ước tính năm 2023, giá trị sản xuất của các DN tại KKTNS&CKCN đạt 236.830 tỷ đồng, bằng 99,8% so với cùng kỳ. Các DN nộp ngân sách ước đạt 22.922 tỷ đồng, bằng 88,5% so với cùng kỳ và giải quyết việc làm cho gần 98.000 lao động.

Dự báo những khó khăn, thách thức đối với sản xuất, kinh doanh ngày càng khó khăn hơn do tác động của thị trường thế giới, nhất là thị trường vốn, thị trường năng lượng, nguyên liệu... liên tục thay đổi và dễ bị ảnh hưởng và tác động do các chính sách của các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, châu Âu và xung đột Nga - Ukraine. Từ phát huy kinh nghiệm thực tế, nhanh chóng nắm bắt những cơ hội mới từ làn sóng dịch chuyển đầu tư sang châu Á, ban sẽ xúc tiến đầu tư tại chỗ đối với các nhà đầu tư lớn đã và đang đầu tư trên địa bàn tỉnh để kết nối thêm các chuỗi giá trị sản xuất.

Đơn vị cũng sẽ thường xuyên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là hoạt động của các dự án lớn như: Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, Nhà máy gang thép Nghi Sơn, các nhà máy sản xuất giày da, may mặc... có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, tạo việc làm; đôn đốc, hỗ trợ tạo mọi điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai sớm đưa vào hoạt động như: Nhà máy Xi măng Đại Dương 2, Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2, Nhà máy Sản xuất khung tranh trang trí cao cấp Intco Việt Nam, Cảng container Long Sơn... nhằm gia tăng năng lực sản xuất mới.

Cùng với đó, ban sẽ tiếp tục đôn đốc việc triển khai các dự án đầu tư hạ tầng KCN Lam Sơn - Sao Vàng, KCN số 3 và KCN Đồng Vàng tại KKTNS; tập trung lập, điều chỉnh trình phê duyệt quy hoạch các KCN trong KKTNS, các phân khu sinh thái, các KCN trên địa bàn tỉnh làm cơ sở thu hút đầu tư. Đồng thời, tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư, có trọng tâm, trọng điểm phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng KKTNS, các KCN, tạo thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư xây dựng, lưu chuyển hàng hóa của các DN; triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa, hỗ trợ DN vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn nhằm thu hút thêm các DN đến thực hiện dịch vụ qua cảng, gia tăng thu nộp ngân sách Nhà nước trong những năm tới.

Bài và ảnh: Minh Hằng