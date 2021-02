Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 đạt 9.451 tỷ đồng

Theo Sở Công thương, trong tháng 1 (trước Tết Nguyên đán) các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị và cơ sở kinh doanh đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa phong phú, đa dạng, đưa ra nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng.

Khách hàng lựa chọn sản phẩm nông sản tại siêu thị Co.opMart Thanh Hoá

Do đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 đạt 9.451 tỷ đồng, tăng 2,2% so tháng trước. Trong đó, có một số nhóm hàng có mức độ tăng trưởng khá, như: Nhóm hàng may mặc đạt 669 tỷ đồng, tăng 1,6 % so với cùng kỳ; nhóm đồ dùng dụng cụ, trang thiết bị gia đình đạt 1.329 tỷ đồng, tăng 9,2%; ô tô các loại đạt 319 tỷ đồng, tăng 11,1%, xăng dầu các loại đạt 1.429 tỷ đồng, tăng 9,0%...

Tháng 2-2021, hoạt động bán lẻ hàng hóa, kinh doanh dịch vụ dự báo tiếp tục được cải thiện do sức mua và tiêu dùng tăng vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Ngành Công thương đã và đang triển khai các giải pháp quản lý về thương mại và triển khai các chính sách bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu nhằm góp phần bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

Lê Thanh