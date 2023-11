Thiệu Hóa tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế những tháng cuối năm

10 tháng năm 2023 huyện Thiệu Hóa đã đạt được kết quả tích cực, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, nằm trong nhóm dẫn đầu của tỉnh. Song, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023, những tháng cuối năm huyện sẽ quyết liệt chỉ đạo, tập trung nhiều giải pháp phát triển sản xuất, đẩy nhanh tiến độ các dự án, giải quyết các vấn đề còn tồn đọng...

Mô hình trồng hoa trong nhà lưới tại xã Thiệu Phú.

Thời gian qua, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, sản lượng lương thực có hạt tăng 2,8% so với kế hoạch, đạt 109.090 tấn. Với định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, huyện tiếp tục thực hiện tích tụ, tập trung 151 ha, tăng 16% so với kế hoạch, góp phần duy trì và mở rộng diện tích các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn như vùng chuyên canh rau màu, vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao... Tiếp tục phát triển diện tích sản xuất trong nhà màng, nhà lưới với đa dạng các loại cây trồng như rau an toàn, hoa, dưa kim hoàng hậu, dưa chuột baby... và xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Sau khi thu hoạch các loại cây trồng vụ thu mùa, huyện đã và đang chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung gieo trồng, chăm sóc cây trồng vụ đông, chú trọng các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường như các loại rau cải, ớt xuất khẩu, cà chua, rau gia vị... Chăn nuôi đang chuyển từ phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang trang trại tập trung, quy mô lớn, chất lượng, bảo đảm vệ sinh môi trường và nâng cao giá trị kinh tế.

Chương trình XDNTM tiếp tục được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện, đã có thêm 3 xã được công nhận NTM nâng cao và kiểu mẫu; hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra, thẩm định 4 xã NTM nâng cao. 10 tháng năm 2023, huyện có thêm 9 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao; 9 sản phẩm lợi thế cũng đã được huyện chắp nối ký kết đưa vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị The City như: dưa vàng Vạn Hà, miến gạo và bánh đa nem Phương Nhàn, tỏi đen Suzin, ngũ cốc dinh dưỡng Lạc Lạc, bột ăn dặm DR. MAYA... Có thể nói, đây là cơ hội để các chủ thể quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị thương hiệu; đồng thời tạo chuỗi liên kết bền vững, góp phần đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực và các sản phẩm thế mạnh từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng, an toàn.

Lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng giá cả ổn định, được kiểm soát chặt chẽ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14,9% so với cùng kỳ. Huyện tập trung đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. Việc thành lập doanh nghiệp mới tiếp tục được huyện quan tâm, chỉ đạo, với 51 doanh nghiệp được thành lập mới, đạt 90% kế hoạch năm.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thiệu Hóa Đỗ Thế Bằng cho biết: Với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, nằm trong nhóm dẫn đầu của tỉnh, những tháng cuối năm 2023 huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, tập trung thực hiện một số giải pháp như: phấn đấu gieo trồng 2.050 ha cây trồng vụ đông trở lên; ưu tiên gieo trồng các loại rau, củ an toàn, giá trị kinh tế cao như cà chua, sà lách, súp lơ, rau gia vị... áp dụng khoa học - kỹ thuật, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, an toàn thực phẩm; hoàn thành công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2/2023. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, thẩm định các tiêu chí cho 6 xã NTM nâng cao, kiểu mẫu và các thôn đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; phấn đấu cuối năm toàn huyện có thêm 6 sản phẩm OCOP. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng đường nối QL1 - QL45, đường tránh Ngã Ba Chè, đường Nam Sông Chu, các dự án trường lớp học, dự án xây dựng hạ tầng đấu giá đất... Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán tỉnh giao và đạt tỷ lệ tăng thu ngân sách ở mức cao nhất; đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công; tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản, giải quyết tồn đọng về đất đai. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các đối tượng nộp thuế, tập trung thu hồi các khoản nợ đọng ngân sách đã quá hạn. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia...

Bài và ảnh: Lê Ngọc