Thị trấn Thiệu Hóa phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân

Thời gian qua, thị trấn Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển có hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Trong đó, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thương mại... và đạt được kết quả đáng khích lệ.

Người dân thị trấn Thiệu Hóa đầu tư xây dựng nhà lưới trồng rau, củ, quả an toàn.

Theo báo cáo của thị trấn Thiệu Hóa, năm 2021, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 17,5%; cơ cấu giá trị sản xuất: dịch vụ, thương mại 58%; công nghiệp - xây dựng 35%; nông nghiệp 7%; tổng giá trị thu nhập toàn xã hội đạt 930 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 55 triệu đồng/năm. 2 tháng đầu năm 2022 thu nhập toàn xã hội đạt hơn 185 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Để đạt được kết quả trong phát triển kinh tế, thời gian qua, thị trấn Thiệu Hóa đã liên kết với một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra nghiêm ngặt phương thức sản xuất ở các vùng rau an toàn, bảo đảm theo tiêu chuẩn VietGAP, với diện tích 16 ha, giá trị thu nhập 750 triệu/ha/năm; diện tích sản xuất chuyên canh 13,6 ha, thu nhập 450 triệu đồng/ha/năm. Để chăn nuôi phát triển, thị trấn tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, kiểm tra vệ sinh thú y. Đi đôi với phát triển nông nghiệp, thị trấn tập trung chỉ đạo phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Hiện trên địa bàn có 45 doanh nghiệp hoạt động ở các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; 3 HTX dịch vụ nông nghiệp, điện năng, môi trường và 1 HTX rau an toàn Vạn Hà; 1.092 cơ sở kinh doanh, dịch vụ; 927 cơ sở sản xuất đồ mộc dân dụng, xay xát, chế biến lương thực, thực phẩm, cơ khí xây dựng và sửa chữa...; tạo việc làm thường xuyên cho 3.970 lao động... Trong đó, các HTX dịch vụ nông nghiệp đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các khâu dịch vụ; làm tốt công tác khuyến nông, hướng dẫn sản xuất; cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại giống, vật tư phục vụ Nhân dân bảo đảm số lượng, chất lượng. Đồng thời, phối hợp với các tiểu khu chỉ đạo lực lượng bảo nông làm tốt công tác bảo vệ, tưới tiêu; cung ứng giống các loại; thực hiện tốt công tác quản lý, tu sửa, nâng cấp hệ thống lưới điện, bảo đảm phục vụ có hiệu quả cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân trên địa bàn... Kinh tế phát triển, đời sống Nhân dân được nâng lên, cùng với hỗ trợ của cấp trên, thị trấn Thiệu Hóa có điều kiện huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Từ đầu năm 2021 đến nay, thị trấn đang tập trung xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 32 công trình, trong đó xây dựng mới 13 công trình. Nhân dân trên địa bàn đầu tư xây dựng nhà mới và sửa chữa, cải tạo trên 200 công trình, với tổng giá trị đầu tư khoảng 305 tỷ đồng. Công tác quản lý đô thị luôn được cấp ủy, chính quyền thị trấn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; việc cấp phép xây dựng, kiểm tra, giám sát thi công các công trình được thực hiện thường xuyên. Thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường gắn với chỉnh trang đô thị trên địa bàn; tập trung chỉ đạo quyết liệt xử lý việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 45 và các tuyến đường trong khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Thiệu Hóa cho biết: Năm 2022, thị trấn phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 17,5% trở lên; cơ cấu giá trị sản xuất dịch vụ 59%, công nghiệp - xây dựng 36%, nông nghiệp 5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng trở lên. Để đạt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, thị trấn đã và đang tiếp tục vận động người dân tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn; duy trì diện tích nhà màng, nhà lưới, cánh đồng rau an toàn và xây dựng thêm từ 1 đến 2 sản phẩm OCOP. Duy trì và phát triển chăn nuôi, khuyến khích đầu tư xây dựng các trang trại quy mô lớn theo quy hoạch, xa khu dân cư, bảo đảm vệ sinh môi trường; tăng cường công tác phòng, chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh xảy ra. Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để thành lập thêm HTX hoặc tổ hợp tác hoạt động ở các lĩnh vực như sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm... Thị trấn tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, HTX, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bảo đảm việc làm và thu nhập ngày càng tăng cho người dân. Cũng như lĩnh vực dịch vụ, thương mại tiếp tục phát triển mạnh cả về số lượng ngành nghề, sản phẩm, hàng hóa và giá trị thu nhập. Đồng thời, đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung thêm một số ngành nghề ở cụm làng nghề Hồng Đô. Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất các nhà trường, nhất là xây dựng trường trọng điểm về chất lượng theo đề án của huyện; hoàn thiện cơ sở vật chất văn hóa; tập trung nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông, rãnh thoát nước và hệ thống đèn chiếu sáng trong các khu dân cư; cải tạo hệ thống ao, hồ sinh thái gắn với chỉnh trang đô thị theo hướng Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng các công trình xây dựng, nêu cao vai trò giám sát của cộng đồng và trách nhiệm của người dân trong quá trình xây dựng và quản lý công trình. Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đô thị, môi trường và an toàn giao thông, kiên quyết xử lý việc tái lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè và làm tốt công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường.

Bài và ảnh: Xuân Hùng