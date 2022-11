Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2%

Một số ý kiến đáng chú ý tại hội nghị Ông Tống Văn Ánh, Giám đốc NHNN Thanh Hóa: Ngay sau khi Nghị định 31 được ban hành, đơn vị đã triển khai tới các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh. Trong đó yêu cầu các ngân hàng tập trung nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ lãi suất, giúp cho các khách hàng hiểu rõ, đầy đủ về chính sách và sớm nắm bắt thông tin, cách thức để tiếp cận chính sách hỗ trợ lãi suất này. Sau thời gian triển khai thực hiện, đến nay, toàn ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ được 131 khách hàng với dư nợ được hỗ trợ lãi suất là 486 tỷ đồng, số tiền lãi suất đã hỗ trợ là 941 triệu đồng. Đây là con số khiêm tốn so với yêu cầu đặt ra. Do đó, chúng tôi tổ chức hội nghị này để lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. NHNN tỉnh tiếp thu, tổng hợp và sẽ có văn bản kiến nghị tới NHNN Việt Nam cùng các bộ, ngành Trung ương để có những giải pháp phù hợp hơn trong triển khai hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31 của Chính phủ, từ đó, góp phần khơi thông dòng vốn, đưa tín dụng đi đúng hướng để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Ông Lưu Minh Hải, Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Vicenza: Tại mục 4 Điều 3 Nghị định 31 về nguyên tắc hỗ trợ lãi suất có quy định khách hàng có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi theo đánh giá nội bộ của ngân hàng thương mại. Điều này gây khó khăn cho các ngân hàng thương mại trong quá trình triển khai thực hiện. Doanh nghiệp cũng rất khó để tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi này, bởi lẽ yêu cầu đặt ra là khách hàng có doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021, trong khi đó, thực tế ở thời điểm hiện tại, với rất nhiều doanh nghiệp việc duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh đã là rất nỗ lực, cố gắng. Vì vậy, chúng tôi đề nghị ngành ngân hàng cần đưa ra một quy định chung đồng nhất và điều chỉnh các điều kiện cho phù hợp để các doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất này. Ông Lê Ngọc Vân, Giám đốc BIDV Thanh Hóa: Với phương châm “Hợp tác, đồng hành, phát triển”, trước những khó khăn do đại dịch COVID-19, BIDV nói chung và BIDV Thanh Hóa nói riêng đã có nhiều chính sách hỗ trợ lãi suất cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện Nghị định 31 của Chính phủ và Thông tư 03 của NHNN, BIDV Thanh Hóa đã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để khách hàng nắm bắt được cơ chế, chính sách của Nhà nước; đồng thời, tích cực rà soát, đánh giá khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ khách hàng; hồ sơ cho vay chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm vốn vay được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi hạn mức cung cấp vốn tín dụng, BIDV cam kết sẽ dành toàn bộ nguồn lực tín dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Xác định khách hàng và ngân hàng là mối quan hệ cộng sinh, trong điều kiện “Room” tín dụng bị hạn chế, các doanh nghiệp có nhu cầu cung cấp vốn tín dụng cần có kế hoạch trước và gửi về ngân hàng để BIDV cân đối, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tín dụng cho khách hàng. BIDV nói chung, BIDV Thanh Hóa nói riêng sẽ nỗ lực hơn nữa để cung cấp những sản phẩm, dịch vụ đa dạng, hiệu quả đến với khách hàng.