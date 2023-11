Thanh Hóa tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế

Với sự chủ động vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp (DN) và nỗ lực, cố gắng của Nhân dân trong tỉnh, sự hỗ trợ có hiệu quả của các cấp, ngành, đặc biệt là việc kiến tạo môi trường tốt nhất cho các hoạt động phát triển DN, tạo ra sự tăng trưởng kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, là nền tảng cho thu ngân sách Nhà nước (NSNN).

Các đại biểu dự hội nghị.

Chiều 21/11, Cục thuế tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tuyên dương DN, doanh nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Dự hội nghị có đại diện các sở, ngành, Hiệp hội DN tỉnh và các DN, doanh nhân thực hiện tốt chính sách thuế trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, với sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Thanh Hóa đã nỗ lực vượt qua tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 và giữ được mức tăng trưởng kinh tế cao. Thu NSNN trên địa bàn năm 2022 đạt 50.099 tỷ đồng, vượt 69% dự toán được giao và tăng 22,8% so với năm 2021. Đây là năm đầu tiên số thu NSNN của tỉnh vượt mốc 50 nghìn tỷ đồng. Các lĩnh vực, sắc thuế đã hoàn thành thu khá toàn diện so với dự toán giao và tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Cục Trưởng Cục Thuế Thanh Hóa Ngô Đình Hùng phát biểu tại hội nghị.

Có được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, sự phối hợp hiệu quả của ngành thuế với các cấp, ngành, còn có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng DN, doanh nhân trong tỉnh. Nhiều DN, doanh nhân đã phát triển sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt nghĩa vụ thuế Nhà nước.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa trình bày báo cáo tình hình thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cao Tiến Đoan phát biểu tại hội nghị.

Với thành tích trong sản xuất, kinh doanh và kết quả đóng góp NSNN, năm 2022 toàn tỉnh có 97 DN và cá nhân tiêu biểu được các cấp tuyên dương khen thưởng. Trong đó, có 29 DN được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 2 DN được Tổng Cục trưởng Tổng Cục thuế tặng Giấy khen; 66 DN và cá nhân được Cục trưởng Cục thuế Thanh Hóa tặng Giấy khen. Đây chính là những nhân tố điển hình nhân lên tinh thần yêu nước, vượt khó, kiên trì, bền bỉ tạo ra nhiều giá trị gia tăng, củng cố thương hiệu vững chắc và đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi - Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi - Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa luôn sát cánh, đồng hành cùng DN; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định và thuận lợi nhất cho cộng đồng DN và đội ngũ doanh nhân phát triển theo phương châm “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh”.

Đồng chí Phó Chủ Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cộng đồng DN, doanh nhân trong việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế. Đồng thời, biểu dương cán bộ, công chức ngành thuế Thanh Hóa đã chủ động, sáng tạo trong cải cách hành chính, hỗ trợ và tạo điều kiện cho DN, người nộp thuế hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp NSNN theo quy định.

Để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023, trong đó có nhiệm vụ thu NSNN, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ngành thuế tiếp tục triển khai quyết liệt các ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các giải pháp, cơ chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các lĩnh vực, bộ phận. Hiện đại hoá ngành thuế, hướng tới mục tiêu xây dựng ngành thuế hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, quản lý thuế dựa trên nền tảng thuế điện tử, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật thuế.

Từng cán bộ, công chức ngành thuế phải là người đồng hành, tận tâm lắng nghe, tận tình hướng dẫn người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế. Thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế qua nhiều kênh thông tin, đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, để chủ động có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.

Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ cơ quan thuế thực hiện tốt công tác quản lý thuế và thu NSNN; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cộng đồng DN, doanh nhân sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí cũng mong muốn các DN, doanh nhân tiếp tục nỗ lực cố gắng, thi đua sản xuất, kinh doanh, giành nhiều thắng lợi mới trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong cộng đồng DN, doanh nhân. Tiếp tục có nhiều hơn những kiến nghị xác đáng, phù hợp để các cấp chính quyền xem xét ban hành, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về thuế, tạo điều kiện cho phát triển sản xuất, kinh doanh.

Từng doanh nghiệp cần nâng cao ý chí tự lực, tự cường, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tranh thủ những thời cơ, vận hội, chủ động đổi mới sáng tạo, tìm ra những hướng đi phù hợp với nhu cầu thị trường để tồn tại và có những bước tiến mạnh mẽ hơn. Từ đó, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Thanh Hoá thịnh vượng và trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp vào NSNN.

Cục Trưởng Cục Thuế Thanh Hóa Ngô Đình Hùng trao Giấy khen của Tổng Cục Thuế cho các tập thể.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế và Cục trưởng Cục thuế Thanh Hóa cho 97 DN, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp vào NSNN năm 2022.

Khánh Phương