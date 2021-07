Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng hai bên các tuyến đường bộ

UBND tỉnh vừa có công văn về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng hai bên các tuyến đường bộ.

UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khẩn trương rà soát, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, ban hành quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị (theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình) trên địa bàn quản lý; trường hợp các khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt thì xây dựng kế hoạch tổ chức lập, lập điều chỉnh quy hoạch theo quy định.

Việc lập, lập điều chỉnh quy hoạch (điều chỉnh tổng thể hoặc điều chỉnh cục bộ) yêu cầu đảm bảo tính khoa học, có tầm nhìn xa, đồng bộ và thống nhất giữa các quy hoạch (quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch sử dụng đất...).

Trong quá trình nghiên cứu, lập các đồ án quy hoạch, đối với quỹ đất hai bên đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện trong các đồ án quy hoạch yêu cầu: Không quy hoạch các công trình kiến trúc trải dài theo các trục đường; các công trình dịch vụ, thương mại, công nghiệp, nhà ở... cần phải quy hoạch thành các khu, tụ điểm với khoảng cách phù hợp và bố trí thành nhiều lớp sâu vào phía trong so với mặt đường; nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ và cần bố trí đất dự phòng mở rộng đường chính, xây dựng đường gom; bố trí các công trình điểm nhấn, cảnh quan tại các nút giao thông; đối với các đoạn đường cửa ngõ các đô thị phải có thiết kế đô thị, định hướng rõ hình khối, hình thức kiến trúc, màu sắc các công trình..., đảm bảo tính thẩm mỹ, hài hòa với thiên nhiên, môi trường, cảnh quan trong khu vực và thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trường hợp các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt chưa đảm bảo theo yêu cầu nêu trên thì thực hiện lập điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Khẩn trương lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021; Rà soát, thực hiện lập thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc đối với các đoạn đường cửa ngõ đô thị theo quy định, trong đó yêu cầu định hướng rõ hình khối, hình thức kiến trúc, màu sắc các công trình, đảm bảo tính thẩm mỹ, hài hòa với thiên nhiên, môi trường, cảnh quan trong khu vực; Thực hiện nghiêm trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo thẩm quyền, lấy ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng trước khi phê duyệt theo quy định; Thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm về đất đai, quy hoạch và đầu tư xây dựng. Trường hợp người đứng đầu cơ quan tổ chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm trên địa bàn quản lý thì chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Xây dựng hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện trình tự, thủ tục về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, ban hành quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị theo quy định hiện hành; Khẩn trương tổ chức thực hiện lập các đề án khai thác quỹ đất dọc hai bên tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh để quản lý, khai thác, như: Tuyến đường ven biển đoạn từ huyện Nga Sơn đến huyện Hoằng Hóa; tuyến đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn; đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa; đường giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; đường giao thông từ nút giao cao tốc tại xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống đi Khu du lịch Bến En; Đại lộ Bắc Sông Mã; đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47.

Sở Giao thông vận tải khẩn trương tham mưu, đề xuất phương án quản lý đối với các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn tỉnh trong khi chưa có quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo quỹ đất dự phòng phát triển hai bên các tuyến đường, xác định các tuyến đường cần dự phòng mở rộng đường chính và xây dựng đường gom trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn UBND cấp huyện xác định hành lang an toàn đường bộ, thủ tục đấu nối trên các tuyến đường bộ; tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 01/2021/UBND ngày 28-1-2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm hành lang an toàn đường bộ; phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các trường hợp vi phạm xây dựng công trình trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ theo quy định; Phối hợp với các đơn vị liên quan, tham gia ý kiến các quy hoạch xây dựng dọc theo các tuyến đường bộ trên địa bàn về hành lang an toàn đường bộ, đấu nối.

Sở Tài nguyên và Môi trường không tham mưu cho UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đối với quỹ đất chưa có quy hoạch theo quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện nghiêm quy định các trường hợp phải đấu giá đất để giao đất, cho thuê đất; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu báo cáo UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể đối với các quỹ đất thực hiện đấu giá để giao đất, cho thuê đất.

