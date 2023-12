Phổ biến thông tin về phòng vệ thương mại và quy tắc xuất xứ hàng hóa

Sáng 12/12, Sở Công Thương đã phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến thông tin về phòng vệ thương mại trong bối cảnh Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và tổng quan về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Phó Giám đốc Sở Công Thương Trần Đức Lương khai mạc hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia của gần 100 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên theo dõi hoạt động xuất nhập khẩu đến từ các sở, ngành, địa phương; lãnh đạo và cán bộ phụ trách kinh doanh các doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị đã được các báo cáo viên đến từ Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế, Cục Phòng vệ thương mại và chuyên gia đến từ Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương phổ biến, cung cấp nhiều nội dung thông tin hữu ích; cùng các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh làm rõ các nội dung về cơ hội, thách thức và lợi ích khi Việt Nam tham gia các Hiệp định Thương mại tự do, đặc biệt là các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP; biện pháp ứng phó và những vấn đề lần lưu ý đối với các biện pháp phòng vệ thương mại trong các Hiệp định Thương mại tự do; phổ biến về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định RCEP và cách kê khai form trong Hiệp định RCEP.

Ông Trịnh Minh Anh, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế, Bộ Công Thương truyền đạt thông tin về cơ hội, thách thức và lợi ích khi Việt Nam tham gia các Hiệp định Thương mại tự do.

Hội nghị được tổ chức với mục đích hỗ trợ cán bộ, công chức và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm được các cam kết quan trọng, những điều cần lưu ý trong quá trình thực hiện các Hiệp định thương mại tự do. Qua đó, giúp các doanh nghiệp phát huy lợi thế, hạn chế rủi ro, đẩy mạnh xuất khẩu đối với một số mặt hàng có lợi thế.

Đại diện các sở, ngành tham dự hội nghị.

Đại diện các doanh nghiệp dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp cũng đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong thực tế; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy, gia tăng hoạt động xuất nhập khẩu trong thời gian tới.

