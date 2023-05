Phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023

Chiều 22-5, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới điểm cầu các Công ty Điện lực tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An chủ trì hội nghị.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023. (Ảnh chụp màn hình)

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Trước thực trạng giá năng lượng thế giới tăng cao cộng với tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino gây ra tình trạng hạn hán, lưu lượng nước về các hồ thủy điện trên cả nước đều giảm mạnh so với cùng kỳ nhiều năm trước, ảnh hưởng lớn đến khả năng phát điện của các nhà máy thuỷ điện. Bên cạnh đó, công suất và sản lượng của các nhà máy điện gió cũng suy giảm sâu do điều kiện gió kém, nên khả năng phát điện hiện nay chỉ đạt 5,6% so với công suất lắp đặt của các nhà máy.

Đặc biệt, từ cuối tháng 4-2023 đến nay thời tiết nắng nóng diễn ra khắc nghiệt trên diện rộng với nền nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện trên toàn quốc tăng cao, gây nguy cơ thiếu điện cho sản xuất và tiêu dùng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An phát động phong trào tiết kiệm điện năm 2023. (Ảnh chụp màn hình)

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo kết quả chương trình tiết kiệm điện tại Hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Đại diện lãnh đạo Công ty Xi măng Long Sơn - một trong những khách hàng tích cực tham gia chương trình tiết kiệm điện, phát biểu hưởng ứng phong trào tiết kiệm điện. (Ảnh chụp màn hình)

Để tăng cường tiết kiệm điện, góp phần bảo đảm cung cấp điện phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân trong mùa khô cũng như cả năm 2023, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương và các bộ, ngành ở Trung ương có liên quan, Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, liên tục, bằng nhiều hình thức phù hợp về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc biểu đồ sử dụng điện của từng ngành, lĩnh vực; thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023, Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn đến năm 2030.

Cùng với đó, có giải pháp hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp và hộ gia đình áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng; Tăng cường tập huấn tại các cơ quan, doanh nghiệp và người dân về các giải pháp, cách thức tiết kiệm điện; xử lý nghiêm các vi phạm quy định của pháp luật, đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm điện.

Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Hoàng Thanh Sơn chia sẻ về tình hình cung ứng điện trên địa bàn tỉnh và đề nghị khách hàng, người dân đồng hành cùng ngành điện sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Hoàng Hải báo cáo chương trình điều chỉnh phụ tại với các khách hàng lớn trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa Phạm Bá Oai đề nghị Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với các khách hàng thực hiện hiệu quả chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau phát động của Bộ Công Thương, Sở Công Thương và Công ty Điện lực Thanh Hóa đã cung cấp thêm thông tin về tình hình cung ứng điện và nguy cơ thiếu điện trong thời gian tới; phương án điều chỉnh phụ tải phi thương mại với các khách hàng 110 kV năm 2023. Qua đó, ngành điện và các doanh nghiệp cùng chia sẻ khó khăn để bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt; đồng thời đề nghị các khách hàng lớn làm tốt công tác phối hợp với Công ty điện lực Thanh Hoá trong việc điều chỉnh phụ tải.

Nguyễn Lương