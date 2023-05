Phấn đấu thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển lĩnh vực giao thông - vận tải

Những tháng đầu năm, Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển lĩnh vực GTVT. Sở cũng đã chủ động phối hợp tích cực với các địa phương trong công tác quản lý, bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt.

Thi công cầu Lạch Trường thuộc dự án đường giao thông ven biển, đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa. Ảnh: Xuân Hùng

Sở GTVT đã hoàn thiện chi tiết Quy hoạch phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đã hoàn thiện và gửi Cục Hàng hải Việt Nam trình Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt... Đi đôi với đó, Sở GTVT cũng đã tổ chức điều hành hoạt động vận tải hành khách phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh. Tăng cường nắm bắt tình hình, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp vận tải. Thường xuyên kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp vận tải đầu tư mới các phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ; liên doanh, liên kết để phát triển hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa có số lượng phương tiện nhiều, chất lượng tốt nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa. Thường xuyên duy trì đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân. 4 tháng năm 2023, vận chuyển hàng hóa đạt 23,687 triệu tấn, tăng 20,6% so với cùng kỳ; vận chuyển hành khách đạt 13,909 triệu lượt, tăng 64%.

Sở GTVT cũng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường bộ; kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời, có phương án bố trí nhân lực ứng trực để kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông bảo đảm không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Nhất là việc phối hợp với cơ quan công an và chính quyền các địa phương điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh hành vi trộm cắp thiết bị bảo đảm ATGT, lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ và xử lý kịp thời các trường hợp, hiện tượng gây mất ATGT.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Sở GTVT đã quyết liệt chỉ đạo các phòng, Ban Quản lý Dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (đơn vị được Sở GTVT ký hợp đồng ủy thác quản lý dự án) tập trung đôn đốc các đơn vị thi công bố trí máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, tổ chức ra quân triển khai tất cả các công trình để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo Sở GTVT thường xuyên tổ chức kiểm tra hiện trường, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân dự án. Sở GTVT đã hoàn thành báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và trình UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông nối từ núi Văn Trinh đi đường tỉnh 506, dự án đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân (Cẩm Thủy)... Ngoài ra, Sở GTVT đã tích cực phối hợp với các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, như dự án đường Vạn Thiện - Bến En, dự án đường nối Quốc lộ 1A và Quốc lộ 45... Sở GTVT đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án.

Xây dựng đường giao thông tại xã Trí Nang (Lang Chánh).

Đồng chí Nguyễn Văn Khiên, Giám đốc Sở GTVT, cho biết: Sở GTVT tiếp tục tập trung cao độ, triển khai quyết liệt, nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đề ra, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2023 của ngành. Trong đó, Sở GTVT sẽ chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến của các thành viên tổ công tác và của Bộ GTVT để hoàn thiện nội dung đề án xã hội hóa đầu tư, quản lý, khai thác Cảng Hàng không Thọ Xuân, báo cáo Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Tiếp tục xây dựng quy định về lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì công trình đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ giá vé cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt để hoàn thiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải đến các doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh để biết và thực hiện nghiêm theo đúng quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải. Tăng cường theo dõi, giám sát các phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình; kiểm tra các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô tại các đơn vị kinh doanh vận tải, điều kiện hoạt động của các bến xe khách trên địa bàn tỉnh.

Sở GTVT phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch lái xe, ứng dụng khoa học - công nghệ vào công tác đào tạo lái xe ô tô, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng; thẩm định thiết kế, cải tạo xe cơ giới; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới. Triển khai kịp thời các giải pháp cần thiết để duy trì giao thông an toàn, thông suốt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giảm tai nạn giao thông. Phối hợp với các địa phương quản lý chặt chẽ hành lang an toàn giao thông.

Đi đôi với đó, Sở GTVT tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, trong đó, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bố trí thêm các mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án, như: đường từ trung tâm TP Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn, dự án đường bộ ven biển, đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47, đường giao thông từ Khu Công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; đường giao thông từ ngã ba Voi (TP Thanh Hóa) đi TP Sầm Sơn... Sở GTVT tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu báo cáo UBND tỉnh thực hiện các giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, khắc phục tình trạng giá vật liệu xây dựng tăng cao và khó khăn về nguồn cung cấp vật liệu đất đắp, cát cho các dự án.

Bài và ảnh: Xuân Hùng