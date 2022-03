PC Thanh Hóa thiết thực hưởng ứng Giờ Trái đất 2022

Chương trình Giờ Trái đất lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa vào năm 2013. Qua 10 năm triển khai thực hiện, bằng những hoạt động thiết thực chương trình đã tạo được ảnh hưởng lớn tới tất cả người dân trên toàn tỉnh trong việc kêu gọi tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

PC Thanh Hóa đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Chương trình Giờ Trái đất 2022.

Tối 26-3, 63 tỉnh, thành của Việt Nam sẽ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất bằng hành động biểu trưng tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện trong 1 giờ từ 20h30 đến 21h30.

Năm 2022 với thông điệp “Kiến tạo tương lai – bây giờ hoặc không bao giờ”, nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng đồng do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, các hoạt động của chiến dịch Giờ trái đất năm nay được triển khai theo hướng đổi mới, sáng tạo, thiết thực hơn nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao, rộng rãi.

Với vai trò nòng cốt, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng tỉnh, Tỉnh đoàn, UBND huyện, thị, thành phố, các trung tâm thương mại, siêu thị … sẽ tổ chức thực hiện tắt các thiết bị điện chiếu sáng công cộng trên một số tuyến đường, công viên, tắt đèn tại trụ sở của cơ quan, bảng hiệu, đèn quảng cáo và đèn chiếu sáng tại các khu vực không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện từ 20h30“đến 21h30”, thứ Bảy, ngày 26/3/2022 tới đây.

Trong công tác tuyên truyền, PC Thanh Hóa đã đăng tải nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện và hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022 trên website công ty; treo băng zôn trên các tuyến phố cũng như huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh; phát tờ rơi, tư vấn trực tiếp đến khách hàng; chia sẻ những hình ảnh, video clip, bài viết trên mạng xã hội facebook, zalo; phối hợp với Báo Thanh Hóa, Đài PTTH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phối hợp cùng Sở Công Thương xây dựng phóng sự chuyên đề về Giờ trái đất 2022, phát thanh tuyên truyền tiết kiệm điện trên hệ thống loa đài xã phường...tạo sức lan tỏa đến toàn thể Nhân dân trong việc chung tay cùng ngành điện nâng cao ý thức tiết kiệm điện.

Chia sẻ với chiến dịch Giờ trái đất năm nay, ông Bùi Đức Thuận – Giám đốc Điện lực Thành phố Thanh Hóa (PC Thanh Hóa): Đơn vị đã phổ biến tài liệu tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Giờ Trái đất và vận động toàn thể CBCNV-NLĐ tích cực tham gia, tự giác thực hiện tắt các đèn chiếu sáng, thiết bị điện không cần thiết tại cơ quan và gia đình trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất 2022. Bên cạnh đó phát động thực hiện công tác vệ sinh môi trường làm việc, sắp xếp hồ sơ tài liệu ngăn nắp, sạch sẽ, bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị điện. Chấp hành nghiêm nội quy tiết kiệm điện trong cơ quan, tăng cường kiểm soát việc sử dụng đèn chiếu sáng và thiết bị điện tại các phòng làm việc, đặc biệt là các khu vực chiếu sáng hành lang, các phòng họp. Mặt khác vận động CBCNV có sử dụng mạng xã hội đăng tải và chia sẻ trên trang cá nhân các video clip, thông tin hữu ích của sự kiện nhằm đẩy mạnh hiệu quả tuyên truyền sự kiện Giờ Trái đất 2022; Phối hợp thực hiện gửi tin nhắn trên mạng xã hội Zalo, app CSKH đến tất cả khách hàng sử dụng điện trên địa bàn có cài đặt Zalo, app CSKH để vận động khách hàng cùng tham gia sự kiện bằng cách tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết.

Bà Tào Thu Trang – Nhân viên chăm sóc khách hàng PC Thanh Hóa cho biết trong quá trình làm việc, bản thân cá nhân đã tự ý thức được việc luôn tận dụng ánh sáng tự nhiên, mùa nóng mở cửa thông thoáng, lấy gió trời, hạn chế bật điều hòa và thiết bị chiếu sáng. Đồng thời tắt hết các thiết bị điện khi hết thời gian làm việc. Cùng với đó, chú trọng tuyên truyền đến khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả để góp phần vừa ích nước, vừa lợi nhà.

Ông Nguyễn Văn Thái – Giám đốc Công ty TNHH May xuất khẩu Thái Sơn chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm.

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề được Công ty TNHH May xuất khẩu Thái Sơn hết sức quan tâm. Với mục tiêu sản xuất ổn định và từng bước phát triển, những năm qua công ty đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp về tiết kiệm năng lượng, cụ thể đã thay đổi toàn bộ hệ thống chiếu sáng như: Lắp cửa chiếu sáng, thay bóng đèn huỳnh quang bằng đèn led, thay thế mô tơ cơ bằng điện tử, ngoài ra còn lắp đặt thêm hệ thống điện năng lượng mặt trời,… qua đó đảm bảo việc giảm thiểu sử dụng điện, thực tế hàng tháng đã cho kết quả hàng tháng công ty giảm được 40% tiền điện so với trước đây.

Ngay bây giờ, ngay lúc này hãy hành động để bảo vệ Trái đất – hành tinh xanh của chúng ta bằng các hoạt động thiết thực về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu. Chúng ta chung tay không chỉ vì thực hiện trong 60 phút mà hãy để dấu “+” thêm vào con số 60 nhiều hơn nữa của Giờ Trái đất.

Nguyễn Lương