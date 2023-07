PC Thanh Hóa: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm sự cố và tổn thất điện năng

Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật về giảm tổn thất điện năng, đảm bảo chỉ số độ tin cậy cung cấp điện và giảm số vụ sự cố là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có tầm ảnh hưởng vô cùng to lớn, tác động, chi phối đến toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Những năm qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) luôn dành sự quan tâm, đưa ra giải pháp để với mục tiêu phấn đấu thực hiện cho từng năm, hướng đến chỉ tiêu trong cả giai đoạn 5 năm tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra sẽ hoàn thành và vượt mức kế hoạch.

Thí nghiệm máy biến áp trước khi đưa vào thay thế, vận hành.

Theo đó, trong công tác giảm tổn thất điện năng, Công ty đã tập trung rà soát chuẩn xác số liệu để nhận dạng các khu vực mang lại hiệu quả cao để tập trung giải pháp thực hiện. Tính toán tổn thất kỹ thuật của tất cả các đường dây trung áp, tập trung vốn đầu tư vào các đường dây trung áp sản lượng lớn, mang tải cao để nâng tiết diện dây dẫn, xây dựng xuất tuyến mới để san tải giảm bán kính cấp điện; rà soát chênh lệch giữa tính toán kỹ thuật và tổn thất CMIS, kiểm tra hoạt động của các bộ đo đếm điện năng đảm bảo tính chính xác. Đối với lưới điện hạ áp, đưa ra danh sách các trạm biến áp (TBA) có tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) cao để tập trung nguồn vốn và giải pháp về đầu tư cấy trạm, cải tạo nâng cấp, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên đường dây hạ áp; kiểm tra khắc phục tình trạng vận hành của các bộ tụ bù (đặc biệt là bù ứng động) đưa vào vận hành giúp giảm truyền tải công suất phản kháng trên đường dây gây ra tổn thất.

Tăng cường hoạt động kiểm tra vận hành tại các đường dây và trạm biến áp.

Đối với chỉ tiêu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm số vụ sự cố, Công ty chấn chỉnh công tác điều tra sự cố và kiểm tra định kỳ tại các đơn vị, phổ biến rộng rãi các nguyên nhân sự cố điển hình nhằm ngăn chặn không để lặp lại. Tập trung công tác bảo vệ hành lang lưới điện, tranh thủ sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương để xử lý triệt để các tuyến đường dây có cây cối trong và ngoài hành lang nguy cơ đe dọa sự cố. Triển khai tổng kiểm tra rà soát các tồn tại, khiếm khuyết và lập danh mục, phương án, dự toán khắc phục (đặc biệt là sứ cách điện, hệ thống tiếp địa) đặc biệt tập trung cho các đường dây có trên 10 vụ sự cố/năm. Kiểm soát tiến độ thực hiện hàng tháng, kịp thời giải quyết các vướng mắc của đơn vị và kiểm điểm các đơn vị thực hiện chậm tiến độ. Thực hiện sớm kế hoạch thí nghiệm định kỳ và bảo trì dựa trên tình trạng thiết bị (CBM) các cấp độ. Phối hợp với Sở Công thương để có văn bản gửi đến tất cả các khách hàng chuyên dùng phải thực hiện duy tu, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị theo quy định nhằm giảm số vụ sự cố trên tài sản khách hàng. Chú trọng đến việc sử dụng công nghệ Hotline trong công tác thi công sửa chữa và vệ sinh cách điện để giảm thiểu nguy cơ sự cố và thời gian cắt điện để thi công công việc.

Từ những giải pháp đưa ra và đồng bộ tổ chức triển khai, kết quả 6 tháng của năm 2023 tổn thất điện năng của Công ty theo chu kỳ thương phẩm giảm 0,31% so với cùng kỳ; theo cấp điện áp đối với lưới điện thực hiện 0,68% bằng cùng kỳ 2022, lưới điện trung áp thực hiện 3,3% giảm 0,39% so với cùng kỳ và hạ áp lũy kế thực hiện giảm 0,26% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng không để xảy ra vụ sự cố TBA 110kV, sự cố thoáng qua đường dây thấp hơn 03 vụ so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, sự cố kéo dài đường dây giảm 03 vụ so với cùng kỳ năm 2022 và giảm 01 vụ so với kế hoạch năm 2023. Số vụ sự cố trung hạ áp trên lưới Công ty luỹ kế hết tháng 6 năm 2023 là giảm 72 vụ (-26,87%) so với cùng kỳ.

Chú trọng đến công tác bảo vệ, giải phóng hành lang an toàn lưới điện góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm sự cố và tổn thất điện năng.

Về công tác thí nghiệm định kỳ kết hợp CBM, tính đến hết tháng 6/2023, Công ty đã thực hiện ở cấp độ 2 cho 7/8 TBA 110kV theo kế hoạch, sửa chữa bảo dưỡng theo phương pháp CBM cấp độ 1 với tất cả 20/20 trạm biến áp 110kV (chiếm 100%), phần đường dây 110kV thực hiện CBM 3 cấp độ cho 15/25 đường dây (chiếm 60%). Lưới điện trung áp thực hiện 1159/1752 máy biến áp phụ tải đạt 66,15%, 27/29 trạm biến áp trung gian đạt 93,01%, 30/47 Recloser đạt 63,83% so với kế hoạch giao năm 2023. Công tác sửa chữa Hotline, luỹ kế 6 tháng thực hiện 313/504 phiên đạt 62,10 %, vệ sinh sứ cách điện Hotline được 622/900 phiên đạt 69,11 % kế hoạch giao năm 2023; các chỉ số SAIDI, SAIFI đạt… Đặc biệt, trong giai đoạn mùa hè 2023, mặc dù nắng nóng gay gắt kéo dài, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng cao đột biến, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt trong từng tình huống Công ty đã duy trì cấp điện phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội, góp phần đảm bảo Quốc phòng – An ninh địa phương.

Thời gian 6 tháng cuối năm 2023 nhiệm vụ này đặt ra còn rất nặng nề, cần phải đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao của cả năm, trong đó tổn thất điện năng theo chu kỳ thương phẩm: 3,22%, theo cấp điện áp lưới 110kV: 0,70%, lưới trung áp: 3,00%, lưới hạ áp: 4,82%. Công tác quản lý kỹ thuật, vận hành cần tập trung phối hợp nghiệm thu kỹ thuật và đóng điện dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Thạch Thành, Vĩnh Lộc; tăng cường thực hiện công tác giải phóng hành lang lưới điện chuẩn bị cho mùa mưa bão sắp tới. Đây là công việc cực kỳ quan trọng nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu sự cố; chú trọng sửa chữa khiếm khuyết lưới điện bao gồm các nội dung chủ yếu: cách điện, hệ thống tiếp địa, chống sét van, thay thế các vật tư, thiết bị vận hành lâu năm có nguy cơ sự cố…; tăng cường công tác kiểm tra lưới điện, tích cực sử dụng flycam để phát hiện ra các tồn tại khiếm khuyết trên lưới điện, nhanh chóng có phương án và thực hiện sửa chữa, thay thế, khắc phục khiếm khuyết; thực hiện công tác cân đảo pha lưới điện hạ áp, tập trung giải quyết các TBA lệch pha lớn, mang tải cao; thường xuyên kiểm tra vận hành tụ bù trung hạ áp để đảm bảo thiết bị hoạt động chính xác, liên tục.

Những con số ấn tượng về nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm sự cố và tổn thất điện năng của 6 tháng đầu năm 2023 là minh chứng rõ nét cho sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chung sức, đồng lòng, quyết tâm cùng vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Tin rằng, từ kết quả nửa năm đầu sẽ là động lực tạo đà tiếp bước hoàn thành thắng lợi trên tất cả các mặt chỉ tiêu, nhiệm vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh được giao thời gian 6 tháng còn lại và của cả năm 2023.

Hùng Mạnh