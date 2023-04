PC Thanh Hóa diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023

Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động trong công ty, ngày 21-4, tại Nông Cống, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) – Xử lý sự cố nhanh – An toàn cấp Công ty năm 2023.

Ông Lê Trí Đồng, Trưởng phòng an toàn PC Thanh Hóa phổ biến chương trình diễn tập.

Tại buổi diễn tập, PC Thanh Hóa đã đưa ra tình huống giả định xảy ra sự cố tại đường dây và TBA 110kV Nông Cống kèm theo gián đoạn thông tin do mất kênh truyền của trạm 110kV Nông Cống và sự cố mất điện một phần lưới trung áp khu vực quản lý của Điện lực Nông Cống.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc PC Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo chương trình diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) – Xử lý sự cố nhanh – An toàn cấp Công ty năm 2023.

Cụ thể, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên các tỉnh ở khu vực Bắc miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông lốc xoáy và mưa lớn trên diện rộng kéo dài nhiều ngày. Giông lốc xoáy và mưa lớn làm nước lũ trên sông, suối khu vực huyện Nông Cống dâng cao, gây ra lũ lụt, sạt lở các tuyến giao thông và gây sự cố đường dây và thiết bị tại TBA 110kV Nông Cống. Đồng thời gây sự cố đường dây 35kV thuộc lộ 375E9.8 TBA 110kV Nông Cống làm gián đoạn cấp điện, trong đó có các phụ tải quan trọng và phụ tải ưu tiên. Chương trình diễn tập có 10 tình huống giả định được đưa ra liên quan đến các sự cố do giông, lốc xoáy và mưa lớn gây ra, như hư hỏng chuỗi sứ, đứt dây chống sét, hỏng MBA, đứt dây,…

Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng tham gia diễn tập.

Công nhân đưa dụng cụ, vật tư đến khu vực diễn tập sự cố.

Phổ biến an toàn lao động và giao nhiệm vụ tại hiện trường.

Công nhân PC Thanh Hóa tiến hành thay thế máy biến áp.

Công nhân PC Thanh Hóa thực hiện khắc phục sự cố giả định giông lốc xoáy và mưa lớn làm vỡ sứ, đứt dây.

Công nhân thực hiện khắc phục tình huống giả định giông lốc xoáy làm cho vải bạt vật liệu công trình bay vào thanh cái C11 TBA 110kV Nông Cống.

Công nhân PC Thanh Hóa thực hiện khắc phục sự cố tình huống giả định giông lốc xoáy làm đứt dây chống sét tại khoảng cột Z đến cột Z+1 đường dây 110kV lộ 171 E9.8 Nông Cống - 173 E9.10 Nghi Sơn.

Với khối lượng công việc lớn, tính chất cấp điện quan trọng. Để khắc phục nhanh sự cố, đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng. Công ty đã chỉ đạo các đơn vị Điện lực quản lý vận hành: Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế tham gia khắc phục hậu quả thiên tai của lưới điện 110 kV; huy động nhân lực bổ sung của Điện lực thị xã Nghi Sơn, Điện lực Quảng Xương, Điện lực khu vực Như Thanh - Như Xuân, Điện lực Triệu Sơn, cùng xe ô tô của 4 đơn vị chở dụng cụ, vật tư phục vụ diễn tập tham gia hỗ trợ công tác khắc phục thiên tai cùng với Điện lực Nông Cống.

Từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, với phương châm “bốn tại chỗ”, các đơn vị thực hiện đúng quy trình về các tình huống nên buổi diễn tập đạt yêu cầu về khả năng triển khai và công tác chủ động ứng phó; khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra, cũng như khả năng phối hợp của các đơn vị tham gia diễn tập.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc PC Thanh Hóa, Trưởng ban chỉ đạo chương trình phát biểu kết luận các nội dung diễn tập.

Những bài học trong buổi diễn tập sẽ giúp các đơn vị củng cố kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp, đánh giá và phương án tốt nhất để khắc phục nhanh hậu quả sự cố, kịp thời cung cấp điện cho khách hàng. Đồng thời rèn luyện kỹ năng, chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp, nâng cao công tác phối hợp, huy động các nguồn lực nội bộ, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc khắc phục hậu quả thiên tai.

Diễn tập PCTT&TKCN – Xử lý sự cố nhanh – An toàn cấp công ty là hoạt động được PC Thanh Hóa duy trì tổ chức thường niên. Đây cũng là dịp để Công ty đánh giá, kiểm tra công tác chuẩn bị, chỉ huy, ứng phó, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý sự cố. Từ đó rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm hướng tới mục tiêu khắc phục nhanh sự cố do thiên tai, kịp thời khôi phục cấp điện trở lại, nâng cao độ tin cậy và sự hài lòng của khách hàng; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra.

Nguyễn Lương