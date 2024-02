Ngày vía Thần tài năm 2024: Khách mua vàng giảm 30%

Ngày 19/2 (tức ngày 10/1 âm lịch) - Ngày vía Thần tài, giá vàng giảm nhẹ. Ghi nhận của phóng viên tại một số cửa hàng vàng tại TP Thanh Hoá lượng khách mua vàng đông hơn. Song theo đánh giá của một số chủ cửa hàng kinh doanh vàng, lượng khách năm nay có thể không nhiều như năm ngoái.

Video: Khách hàng mua vàng trong Ngày vía Thần Tài tại một số cửa hàng trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Khách hàng mua vàng tại Công ty Thương mại Kim Chung (TP Thanh Hoá).

Theo quan niệm dân gian của người Việt, xuất tiền mua vàng trong Ngày vía Thần Tài sẽ mang đến tài lộc, may mắn, thịnh vượng, do đó người dân thường đi mua vàng trong ngày này để cầu mong cả năm gặp may mắn, tài lộc, phú quý.

Chính vì vậy, vào Ngày vía Thần Tài, giá vàng trên thị trường luôn biến động theo chiều hướng tăng. Tuy nhiên, trong năm 2024 lần đầu tiên thị trường vàng ghi nhận vàng giảm giá trước và trong Ngày vía Thần tài.

Giá vàng niêm yết tại cửa hàng.

Sáng sớm 19/2, giá vàng được niêm yết tại Công ty Thương mại Vàng bạc Kim Chung là 6.410 nghìn đồng/chỉ mua vào, bán ra 6.540 nghìn đồng/chỉ. Mức giá này có phần “hạ nhiệt” so với những ngày gần đây và giảm 10.000 đồng/chỉ so với chiều 17/2.

Ghi nhận tại phố Lê Hoàn - “phố vàng” của TP Thanh Hoá cho thấy, nhiều cửa hàng vàng như Kim Chung, Kim Liên, Phú Gia, DoJi... lượng khách đến mua vàng đông hơn ngày thường. Được biết, để chuẩn bị cho ngày này, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đã chuẩn bị nhiều mẫu sản phẩm thiết kế hiện đại, độc đáo.

Cửa hàng vàng Kim Trinh trên phố Tống Duy Tân vắng khách ngày vía thần tài.

Trong khi đó, tại các cửa hàng mua bán vàng nhỏ lẻ dù đã treo băng rôn quảng cáo bắt mắt, triển khai các chương trình lì xì đầu năm mới nhưng lượng khách ghi nhận vào đầu sáng vẫn khá thưa thớt, trái với tiền lệ vào Ngày Vía Thần Tài những năm trước.

Chị Lê Thị Liên, chủ cửa hàng Vàng Kim Trinh trên đường Tống Duy Tân, Phường Lam Sơn (TP Thanh Hoá), cho biết: Năm nay, tình hình kinh tế khó khăn, nguồn tiền trong Nhân dân thấp. Mặc dù, giá vàng đã giảm so với những ngày trước, song sức mua thấp hơn so với cùng kỳ.

Những mẫu vàng được người dân lựa chọn nhiều.

Theo ghi nhận của phóng viên, như thông lệ, các mẫu vàng từ 1 đến 5 chỉ vẫn được người dân lựa chọn nhiều nhất, ngoài ra, các sản phẩm như nhẫn vàng trơn, tượng vàng thần tài, hổ vàng... cũng được ưu tiên đối với phân khúc khách hàng cao hơn.

Đến chiều muộn 19/2, giá các loại vàng trang sức không có biến động so với buổi sáng, lượng khách đến các cửa hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn TP. Thanh Hoá đã trở về giao dịch như những ngày bình thường khác. Theo đánh giá của nhiều chủ cửa hàng, năm nay lượng khách mua vàng giảm khoảng 20 đến 30% so với năm ngoái do giá vàng tăng cao và ảnh hưởng của suy thoái kinh tế.

Lê Hoà - Khánh Phương