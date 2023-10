Ngân hàng ở ngay gần nhà dân

Đưa vào hoạt động từ đầu năm 2018 đến nay, mô hình giao dịch bằng xe lưu động chuyên dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) đã thực hiện hàng chục nghìn lượt giao dịch, phục vụ đồng bào khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Giao dịch bằng xe lưu động tại xã Kiên Thọ (Ngọc Lặc).

Với mạng lưới rộng khắp, nguồn vốn của Agribank Thanh Hóa không chỉ đến gần với người dân bằng hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch mà còn do ngân hàng đã triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân. Trong số các dịch vụ đó có mô hình “ngân hàng lưu động” bằng xe ô tô chuyên dùng. Trên những chiếc ô tô nhỏ gọn, định kỳ mỗi tháng tầm 6 đến 7 lần vào các ngày cố định trong tháng, cán bộ của Agribank đã đến trụ sở xã ở vùng sâu, vùng xa để phục vụ bà con. Đến nay, dịch vụ “ngân hàng lưu động” của Agribank Thanh Hóa đã được khách hàng nhiều địa phương đón nhận vì người vay vốn được tiếp cận với dịch vụ ngân hàng một cách nhanh chóng, đơn giản. Nhằm bảo đảm sự thuận tiện, an toàn trong hoạt động, phát huy đầy đủ các tiện ích và tạo được lòng tin cho khách hàng đến giao dịch, ngân hàng đã phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giữ an ninh an toàn khi giao dịch; triển khai nhiều giải pháp công nghệ để hệ thống hoạt động thông suốt. Ngoài ra, công tác quản lý tín dụng cũng được Agribank thực hiện hiệu quả... Qua quá trình triển khai, dịch vụ ngân hàng lưu động đã đem đến nhiều thuận tiện cho khách hàng vay vốn cũng như bản thân ngân hàng.

Gia đình bà Đinh Thị Yên, thôn Thành Yên, xã Kiên Thọ (Ngọc Lặc) đang vay 50 triệu của Agribank Ngọc Lặc để đầu phát triển chăn nuôi. Trước đây, mỗi lần đi làm thủ tục vay hay trả gốc và lãi cho ngân hàng, bà phải nhờ người thân chở hơn chục cây số đến ngân hàng, rất khó khăn và vất vả. Từ khi có điểm giao dịch lưu động của Agribank bằng ô tô chuyên dụng tới tận trung tâm xã, gia đình bà và rất nhiều hộ dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng. Người dân rút ngắn thời gian cũng như chi phí, đi lại cũng rất thuận tiện. Bà Yên cho biết: “Ngân hàng giờ đây đã trở nên hết sức gần gũi với người dân. Bởi, khi có nhu cầu về tài chính, điều đầu tiên mà người dân nghĩ đến không phải là đi “vay nóng” của người thân, họ hàng hay các tổ chức kiểu “tín dụng đen”, mà là họ nghĩ ngay đến ngân hàng, ngân hàng giờ đây rất gần, ở ngay UBND xã, ngay gần nhà dân chúng tôi”.

Được triển khai từ đầu năm 2018, xe giao dịch chuyên dùng của Agribank đã đưa các dịch vụ ngân hàng tiện ích đến với người dân các xã vùng khó khăn của huyện Ngọc Lặc. Đến nay đã có gần 500 phiên giao dịch phục vụ cho khoảng 180 nghìn lượt khách hàng. Qua đó, đã giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại khi thực hiện các giao dịch. Ông Quách Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Kiên Thọ cho biết: Việc giao dịch tín dụng bằng xe lưu động đã góp phần đưa đồng vốn kịp thời đến với các hộ gia đình, góp phần chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ vốn đến Nhân dân. Từ đó, người dân có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Tại Thanh Hóa, sự đóng góp của Agribank với vai trò chủ lực trên thị trường vốn và tín dụng cho lĩnh vực tam nông có ý nghĩa kinh tế, chính trị và xã hội sâu sắc. Từ nguồn vốn, nông nghiệp và nông thôn khởi sắc, nông dân ngày càng biết xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, từng bước vươn tới làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Đối với các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, việc Agribank Thanh Hóa đầu tư xe giao dịch lưu động phục vụ bà con đã khẳng định hiệu quả rõ rệt, giúp bà con tiết giảm chi phí đi lại, được tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng như mở tiền tiết kiệm, mở tài khoản hết sức thuận tiện do các dịch vụ này được cung cấp đầy đủ trên xe lưu động. Bên cạnh đó, việc giải ngân qua điểm giao dịch lưu động gắn với mô hình tổ vay vốn với sự tham gia phối hợp từ phía các tổ chức chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã nâng cao hiệu quả quản lý khoản vay của cán bộ tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng và giảm thiểu nợ xấu...

Bài và ảnh: Lương Khánh