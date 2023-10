Hơn 1.000 khách hàng đã được cấp điện trở lại sau mưa lũ

Trước những ảnh hưởng lớn của đợt mưa lũ vừa qua xảy ra trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động, linh hoạt, khẩn trương, kịp thời trong ứng phó với thiên tai. Đến ngày 1-10, đơn vị đã cấp điện an toàn, ổn định trở lại cho hơn 1.000 khách hàng, đảm bảo phục vụ phát triển kinh tế và đời sống sinh hoạt của Nhân dân.

Công nhân Điện lực khu vực Như Thanh - Như Xuân xử lý đường dây bị đứt và dọn rác bám do ngập bởi mưa lũ gây ra.

Theo số liệu thống kê, đợt mưa lũ vừa qua, hệ thống điện do Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý chịu nhiều thiệt hại tại nhiều khu vực: Lưới điện trung áp bị hư hỏng tường rào 12 trạm biến áp, gãy đổ 1 cột; sạt lở, nghiêng 14 cột, rạn nứt 1 cột. Đối với lưới điện hạ áp bị gãy đổ 56 cột, nghiêng 190 cột, 10 hòm hộp, 22 công tơ hư hỏng. Đơn vị bị ảnh hưởng bao gồm các Điện lực khu vực Như Thanh – Như Xuân, Bỉm Sơn – Hà Trung, Thường Xuân, Quan Hóa, Quảng Xương, Nghi Sơn và Thạch Thành.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc cần đảm bảo thực hiện việc phân công trực 24/24 giờ của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh và tiếp tục duy trì nếu tình hình thực tế trước, trong và sau bão cần có sự chỉ đạo, bám sát hiện trường để khắc phục. Với phương châm “4 tại chỗ” các đơn vị đã chuẩn bị tốt công tác ứng trực lãnh đạo các đơn vị và 100% quân số trực bão; chuẩn bị đầy đủ các vật tư, phương tiện; đảm bảo công tác hậu cần, y tế cần thiết; huy động lực lượng, phương tiện, kiểm tra tính sẵn sàng; kiểm tra và chằng chống kho bãi, nhà cửa, chằng néo các cột ở vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở; đảm bảo duy trì tốt hệ thống thông tin liên lạc, các đường truyền dẫn...

Công nhân Điện lực khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh dựng lại cột mới thay thế cột bị gãy đổ do mưa lũ.

Tính đến ngày 1-10, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã khắc phục hoàn toàn những thiệt hại do mưa lũ gây ra, hơn 1.000 khách hàng bị ảnh hưởng đã có điện trở lại, bảo đảm an toàn.

Việc nhanh chóng khắc phục thiệt hại sau mưa lũ đã thể hiện rõ quyết tâm và chất lượng dịch vụ đến với khách hàng của Công ty Điện lực Thanh Hóa. Đây là thành quả của cả một quá trình, từ công tác đầu tư, nâng cấp, cải tạo đến sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, quan tâm chú trọng đến bảo vệ an toàn hành lang lưới điện... Đây là tiền đề vững chắc, đảm bảo các điều kiện cả về trang thiết bị, con người và phương thức tổ chức thực hiện để ứng phó và hoàn thành khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra một cách nhanh chóng, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho khách hàng.

Nguyễn Lương