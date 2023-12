Đóng điện dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Như Thanh

Khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, nhằm nâng cao chất lượng cung cấp điện, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng như Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai nhiều dự án đầu tư, cải tạo lưới điện và tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm sớm đưa các dự án vào vận hành đúng tiến độ.