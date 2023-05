Điện lực 27 tỉnh miền Bắc nỗ lực cùng UBND các tỉnh, thành phố thực hiện tiết kiệm điện

Ngày 15-5 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo công tác sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn.

Theo đó, để phối hợp với chính quyền và Nhân dân các tỉnh trên địa bàn 27 tỉnh/thành phố miền Bắc – địa bàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) quản lý vận hành kinh doanh bán điện, các Công ty Điện lực thành viên đã chủ động báo cáo UBND tỉnh tình hình khó khăn trong việc cung cấp điện và phương án cấp điện cho các phụ tải quan trọng, đặc biệt trong diễn biến thời tiết bất thường và thiếu công suất đỉnh, đồng thời phối hợp với UBND tỉnh/thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan thực hiện công tác sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn.

Được biết, hiện nay, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã và đang tăng cường thực hiện truyền thông bằng nhiều hình thức về tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và thông qua các nền tảng Zalo, Facebook để truyền thông trực tiếp tới khách hàng.

Công ty Điện lực các tỉnh/thành phố miền Bắc cùng UBND các tỉnh sẽ tăng cường truyền thông các giải pháp tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện phi thương mại (DR) để đạt được mục tiêu: Các đơn vị hành chính sự nghiệp tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 10% so với cùng kỳ. Các trường học, bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu điều dưỡng tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 5% so với cùng kỳ. Các đơn vị chiếu sáng công cộng (CSCC) áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 50% so với cùng kỳ. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm, tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của đơn vị điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện. Thông báo đến các khách hàng sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn, thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện (DR) theo Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16-11-2017 của Bộ Công Thương, khi có thông báo của đơn vị điện lực. Tăng cường công tác truyền thông đối với các hộ sử dụng điện sinh hoạt để các hộ chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ điện, không đặt nhiệt độ điều hòa dưới mức 26 độ C.

Trong giai đoạn hiện nay, ngành Điện đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc cân đối tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, hơn lúc nào hết Tổng Công ty Điện lực miền Bắc rất cần sự chung tay ủng hộ, đồng thuận và chia sẻ của các khách hàng với những vất vả cũng như sự cố gắng, nỗ lực của ngành Điện, tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng.

