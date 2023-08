Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng, chống lụt bão

Để sẵn sàng cho công tác phòng, chống lụt bão (PCLB) năm 2023, nhiều công trình tu bổ, nâng cấp đê điều trên địa bàn tỉnh đang được các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ, với quyết tâm đưa công trình hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

200 m đê thuộc địa bàn thôn Nhuệ Thôn, xã Thuần Lộc chưa được thi công do trời mưa và mực nước sông lớn.

Dự án sửa chữa tuyến đê tả Cẩm Lũ, đoạn từ thôn Nhuệ Thôn đi thôn Lam Thôn, xã Thuần Lộc (Hậu Lộc) có chiều dài 1,2 km, kinh phí xây dựng gần 11 tỷ đồng (do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc làm chủ đầu tư) đang được tu bổ, nâng cấp phục vụ cho công tác PCLB. Ông Triệu Văn Cảnh, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Tiếp Nam Giang – đơn vị thi công tuyến đê cho biết: Ngay sau khi công trình khởi công dịp tháng 10-2022, đơn vị đã tập trung nhân lực để thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Đến thời điểm này, đơn vị đã thi công hoàn chỉnh được 1 km đê, đưa khối lượng toàn tuyến đơn vị đã thi công đạt khoảng 85%. Còn 200 m đê thuộc địa bàn thôn Lam Thượng, chưa thi công do thời tiết mấy hôm nay liên tục có mưa, nước sông lên to, không thể kè mái đê và đổ bê tông mặt đê nên đơn vị đang tạm dừng thi công. Khi nào tạnh ráo, đơn vị sẽ thi công trở lại, đảm bảo công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 9 như hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

Đến thời điểm này, dự án Củng cố, nâng cấp đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn có chiều dài 2,8 km đi qua địa bàn 2 xã Nga Thủy đang được đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ. Ông Trần Đức Phương, Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị – đơn vị thi công tuyến đê này cho biết: Để công trình hoàn thành vào ngày 31-12-2023 như hợp đồng đã ký, đơn vị đã tập trung nhân lực, máy móc, phương tiện đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, khối lượng công việc thực đạt khoảng trên 80%. Hiện còn một số hạng mục như tường chắn sóng, bê tông mặt đê và khoảng 50 - 60m hàn khẩu mái đê đang được đơn vị tập trung thi công, phấn đấu đến hết 30-11-2023, công trình sẽ hoàn thành, bàn giao cho chủ đầu tư, sớm hơn 1 tháng so với hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

Được biết, dự án Củng cố, nâng cấp đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng. Dự án sau một thời gian gián đoạn do thiếu vốn đã được khởi động trở lại vào năm 2021 và Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa là chủ đầu tư của dự án này. Để đảm bảo chất lượng công trình và thời gian hoàn thành, đưa vào sử dụng vào ngày 31-12-2023, Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho đơn vị thi công. Nhìn chung, tiến độ thi công đến thời điểm này cơ bản đảm bảo theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Ngoài 2 dự án sửa chữa khắc phục tuyến đê tả Cẩm Lũ, xã Thuần Lộc (Hậu Lộc) và Dự án Củng cố, nâng cấp đê biển, đê cửa sông thuộc địa bàn 2 xã Nga Thủy, Nga Tân (Nga Sơn) trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều công trình tu sửa, nâng cấp đê khác đang được các đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện, sớm bàn giao cho chủ đầu tư theo kế hoạch.

Đánh giá về tiến độ thi công các công trình tu sửa, nâng cấp các tuyến đê trên địa bàn tỉnh, ông Lê Minh Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa cho biết: Năm 2023, Thanh Hóa triển khai thi công 24 công trình liên quan đến đê điều. Trong đó có 3 công trình trên đê cấp III - I; 19 công trình trên đê cấp IV, V; 2 công trình đê biển, cửa sông. Đến nay, đã có 5 công trình hoàn thành đang chờ nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng như: công trình nâng cấp đê tuyến tả sông Hoàng thuộc địa bàn xã Quảng Văn – Quảng Ngọc (Quảng Xương); đắp hoàn thiện mặt đê đoạn đê hữu sông Thị Long, thuộc địa bàn xã Thanh Thủy (thị xã Nghi Sơn);... Trong số 19 công trình đang thi công, có 12 công trình có tiến độ ước đạt từ 80 - 95% khối lượng; 7 công trình có khối lượng ước đạt từ 50 - 78%. Nhìn chung, các công trình đều đảm bảo theo tiến độ được duyệt. Theo ông Trường, những công trình đê điều đang thi công dở dang, để đảm bảo tiến độ cũng như an toàn trong mùa mưa bão, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố có đê, các chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc, chỉ đạo nhà thầu tập trung nguồn lực khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công. Đặc biệt là các hạng mục phải đảm bảo yêu cầu chống lũ, đảm bảo chất lượng, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, kịp thời đưa công trình vào phục vụ công tác PCLB. Các công trình đang thi công dở dang đều đã được lập và phê duyệt phương án PCLB đảm bảo an toàn khi có mưa lũ xảy ra.

Bài và ảnh: Minh Lý