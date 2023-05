Đẩy mạnh phát triển sản xuất, tiêu dùng xanh

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới tiêu dùng thông minh, bền vững, cũng như lựa chọn những sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường. Để tăng sức cạnh tranh, xu hướng “xanh hóa” ngày càng phổ biến, được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để sáng tạo nên những sản phẩm bảo đảm yếu tố “xanh” và “sạch” đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Bộ đồ dùng nhà bếp của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bambo Vina (Hà Trung) được người tiêu dùng và thị trường ưa chuộng.

Tiêu dùng xanh là một nội dung trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, trên địa bàn tỉnh các doanh nghiệp, cá nhân cũng hưởng ứng chiến dịch bằng những hành động, mô hình cụ thể như gói rau, củ, quả bằng lá chuối; dùng bình nước bằng thủy tinh, ống hút bằng tre hoặc giấy; sử dụng ly giấy thay ly nhựa, túi vải thay túi nilông... Cùng với đó, các sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh cũng tuyên truyền đẩy mạnh chiến dịch tăng trưởng xanh bằng nhiều hành động cụ thể, khuyến khích chuyển đổi phương thức tiêu dùng theo hướng bền vững nhằm bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, như: nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gắn nhiệm vụ, mục tiêu bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng phát triển kinh tế xanh...

Trong sản xuất nông nghiệp đã có nhiều mô hình nông nghiệp được xây dựng theo tiêu chí “xanh”, an toàn. Toàn tỉnh đã có hơn 4.500 ha được sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn VietGAP, 260 ha sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ. Ngoài ra, còn có hàng trăm mô hình nuôi trồng thủy sản và 5 vùng chăn nuôi lợn an toàn nông hộ theo tiêu chuẩn VietGAHP, với sự tham gia của 1.925 hộ chăn nuôi thuộc 95 nhóm thực hành sản xuất chăn nuôi tốt (GAHP), 1.140 hộ chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận VietGAHP nông hộ... Từ đó hình thành hơn 1.050 chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Vùng sản xuất đạt chuẩn VietGAP của HTX sản xuất Xuân Thọ, xã Yên Thọ (Như Thanh).

HTX rau an toàn Xuân Thọ, xã Yên Thọ (Như Thanh) đứng chân tại một huyện miền núi, song đã đi trước, đón đầu và tích cực hưởng ứng phong trào sản xuất và tiêu dùng xanh. Giám đốc HTX Bùi Ngọc Thân cho biết: Từ năm 2018, HTX được thành lập với 43 hộ tham gia sản xuất nhằm phát huy hiệu quả, giá trị của vùng sản xuất rau màu truyền thống tại địa phương. Ðể bảo đảm sản xuất an toàn và phát triển sản xuất theo tiêu chí xanh, HTX đã chủ động và tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các hộ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “bốn đúng” gồm: đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng phương pháp. Đồng thời, hướng dẫn người dân lựa chọn các loại thuốc có hiệu lực cao, thời gian cách ly ngắn và ít độc đối với sinh vật có ích, ít gây hại... Cùng với đó, HTX thường xuyên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Như Thanh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh và một số doanh nghiệp tập huấn, hướng dẫn cho người dân về quy trình sản xuất, thu hoạch, đóng gói với các sản phẩm nông nghiệp để đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường và an toàn, bền vững. Nhờ vậy, các sản phẩm nông sản của HTX những năm qua luôn bảo đảm chất lượng. Hiện sản lượng rau an toàn bình quân của HTX đạt khoảng 40-50 tấn/năm, lợi nhuận đạt gần 180 triệu đồng/ha/năm.

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ cũng ra đời của hàng chục chuỗi cửa hàng tiêu dùng xanh, như: Winmart, Minh Anh Mart, Momo Mart... Bà Đào Thị Kim Dung, quản lý hệ thống cửa hàng Winmart tại tỉnh Thanh Hóa cho biết: Những năm qua hệ thống cửa hàng Winmart, Winmart+ trên cả nước nói chung và Thanh Hóa nói riêng luôn tích cực chống rác thải nhựa bằng nhiều hành động thiết thực, như: sử dụng hộp nhựa, túi nilon sinh học tự phân hủy làm từ nguyên liệu thiên nhiên; không áp dụng kinh doanh và sử dụng ống hút nhựa. Bên cạnh đó, Winmart còn áp dụng gói rau bằng lá chuối đối với các sản phẩm cần tây, măng xanh, rau thơm... góp phần bảo vệ môi trường và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, xu hướng sản xuất, tiêu dùng xanh đang xuất hiện ở hầu khắp các lĩnh vực và các loại mặt hàng. Trong đó, trên địa bàn tỉnh có 2 nhóm làng nghề được áp dụng rộng rãi, là: Nhóm làng nghề chế biến nông, lâm nghiệp, thủy sản, thực phẩm; Nhóm làng nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Các lĩnh vực này đã và đang vận dụng khá linh hoạt nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên để sản xuất, sáng tạo, chế tác nên những sản phẩm độc đáo, có giá trị, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ngoài ra, thực tế sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh cho thấy nhiều loại sản phẩm hàng hóa có nguyên liệu từ thiên nhiên đã được cơ quan chuyên môn và người tiêu dùng đánh giá cao, như: Bộ sản phẩm rổ cói 3 chiếc và bình hoa bằng cói của Công ty CP Sản xuất chế biến cói xuất khẩu Việt Anh (Nga Sơn) được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh 4 sao; sản phẩm túi, mũ làm từ bèo tây, bẹ ngô của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nông Phú (Vĩnh Lộc) được công nhận 3 sao sản phẩm OCOP cấp tỉnh đã tiêu thụ tốt trên thị trường trong nước và xuất khẩu sang một số nước trên thế giới... Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn hàng trăm mô hình, sản phẩm được thiết kế, sản xuất thủ công từ nguyên liệu thiên nhiên của các địa phương như tre, nứa, gỗ và các sản phẩm tái chế làm thành các món quà lưu niệm, đồ trang trí, đồ dùng với ý tưởng độc đáo, sáng tạo và đáp ứng yêu cầu của khách du lịch, người yêu nghệ thuật, các đối tượng khách hàng khác.

Hiện tại, ngành công thương đang xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo hướng sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp tích cực tham gia hệ thống phân phối xanh; thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng hàng hóa thân thiện với môi trường... Đây chính là tín hiệu tích cực để các chủ thể sản xuất trên địa bàn tỉnh hướng tới sản xuất, tiêu dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường trong phát triển các sản phẩm, tiêu thụ hàng hóa.

Bài và ảnh: Lê Thanh