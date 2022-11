Đảm bảo nguồn cung phân bón cho sản xuất vụ đông

Vụ đông năm nay, tỉnh Thanh Hóa gieo trồng 46.000 ha các loại cây trồng. Để bảo đảm nguồn cung phân bón cho sản xuất vụ đông, các đơn vị sản xuất, kinh doanh phân bón đã chủ động cung ứng ra thị trường nguồn phân bón tương ứng với diện tích gieo trồng.

Diện tích ngô và ớt của gia đình anh Trịnh Đình Lợi, xã Định Liên (Yên Định) được chăm sóc thường xuyên nên phát triển tốt.

Vụ đông năm 2022, xã Định Liên (Yên Định) có kế hoạch gieo trồng hơn 130 ha cây màu. Đến hết tháng 10, địa phương này đã thực hiện gieo trồng được 70 ha (đạt 56,9% so với kế hoạch). Các loại cây đã gieo trồng, chủ yếu là ngô, ớt xuất khẩu và nhiều loại rau màu khác. Tranh thủ thời tiết khô ráo, thuận lợi cho việc chăm sóc, bà con trong xã đang tập trung xuống đồng bón phân cho cây. Ông Lưu Tài Sáng, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp xã Định Liên cho biết: Để sản xuất đúng thời vụ cũng như định hướng về cơ cấu giống cây trồng vụ đông theo khuyến cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Định, HTX đã chủ động cung ứng đủ nguồn giống các loại phục vụ gieo trồng cho bà con. Đồng thời, kết hợp với các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn, nhập về và cung ứng cho bà con chủ yếu theo hình thức trả chậm được hơn 10 tấn phân bón các loại.

Nông dân xã Phú Lộc chăm sóc ớt vụ đông.

Công ty CP Thương mại Thiệu Yên, ở thị trấn Quán Lào (Yên Định) là doanh nghiệp chuyên cung ứng các loại phân bón thông qua hệ thống các đại lý trên địa bàn tỉnh với 350 đại lý. Ông Trịnh Xuân Tấn, Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Nguồn phân do doanh nghiệp ông cung ứng ra thị trường được lấy từ các công ty sản xuất phân bón có thương hiệu trên thị trường phân bón Việt Nam như: Phú Mỹ, Lâm Thao, Hàn Việt, với số lượng mỗi năm từ 40.000 đến 45.000 tấn phân bón các loại. Đến hết tháng 10 này, đơn vị đã cung ứng được trên 30.000 tấn, trong đó, nguồn phân bón cho vụ đông khoảng 4.500 đến 5.000 tấn phân bón các loại. Về giá cả các loại phân bón, ông Tấn cho biết có giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện phân bón của doanh nghiệp ông đang cung ứng cho người dân với giá phân đạm trung bình 15.700 đồng/kg, kali là 16.800 đồng/kg, NPK có nhiều loại như NPK 513 Lâm Thao hiện đang cung ứng cho các đại lý với giá là 7.000 đồng/kg... Dự kiến tới đây, giá các loại phân có thể tăng lên nhưng tăng không đáng kể. Công ty đang xây dựng kế hoạch chuẩn bị cung ứng ra thị trường cho vụ chiêm xuân.

Bước vào sản xuất vụ đông 2022, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chịu ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài làm một số diện tích đã gieo trồng bị thiệt hại. Đồng thời làm gián đoạn tiến độ sản xuất của các địa phương.

Công ty TNHH Liên doanh phân bón Hữu Nghị, địa chỉ Khu Công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga là một trong những đơn vị sản xuất phân bón lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ông Lê Hùng Mạnh, giám đốc công ty cho biết: Mặc dù giá nguyên liệu sản xuất phân bón tăng từ giữa năm 2021, đặc biệt từ tháng 8 đến tháng 12, có thời điểm lên tới 50 - 70% so với cùng kỳ năm trước nên đẩy giá phân bón trong nước tăng cao. Để khắc phục tình hình khó khăn này, công ty đã chủ động đa dạng hóa nguồn cung; đồng thời, chỉ điều chỉnh giá bán tăng nhẹ khoảng 10% để giữ ổn định thị trường, không gây tâm lý hoang mang cho các đại lý và nông dân. Tuy nhiên, diện tích vụ đông năm nay giảm so với năm ngoái do thời tiết không mấy thuận lợi, thêm vào đó do giá phân tăng cao, giá bán nông sản thấp, người nông dân không có nhiều lợi nhuận nên họ không mặn mà với sản xuất vụ đông. Vì vậy, trong kế hoạch cung ứng nguồn phân cho vụ đông là 5.000 tấn, đến thời điểm này, lượng phân do công ty cung ứng được gần 3.000 tấn.

Theo ghi nhận tại một số đại lý kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh, giá các loại phân bón hiện nay tuy có giảm so với trước nhưng vẫn còn ở mức cao. Cụ thể, trước đây phân kali nhập khẩu có giá 14.000 đồng/kg, nay giảm xuống còn 12.000 đồng/kg. Đạm Phú Mỹ trước đây có thời điểm lên đến 19.000 đồng/kg, nay giảm xuống 18.000 đồng. Phân Sunphat nhập khẩu tăng 600.000 đồng/tấn, hiện có giá 500.000 đồng/bao loại 50 kg...

Nhiều huyện đã triển khai gieo trồng được diện tích khá, như: Yên Định, Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Nông Cống... Tuy nhiên, tiến độ sản xuất vụ đông tại một số địa phương còn chậm trong khi thời vụ gieo trồng cây vụ đông sớm sắp kết thúc (như ngô, ớt, lạc…).

Anh Trịnh Đình Lợi, thôn Duyên Thượng 1, xã Định Liên (Yên Định) có 3 sào đất lúa. Trên diện tích này, anh trồng 2 sào ớt và 1 sào ngô. Anh cho biết, năm 2020 trở về trước, giá phân bón từ 450.000 đến 500.000 đồng/bao 50 kg nên chi phí mua phân bón cho mỗi vụ đông chỉ hết chừng 1,5 đến gần 2 triệu đồng. Nhưng từ năm 2021 đến nay, giá phân bón liên tục tăng, tuy không khan hiếm nhưng trồng vụ đông lợi nhuận không cao.

Việc giá phân tăng cao không chỉ khiến cho người nông dân gặp khó mà nhiều doanh nghiệp sản xuất phân bón cũng đang trong tình trạng khó khăn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vẫn đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung phân bón phục vụ chăm sóc, gieo trồng với hy vọng bà con có một vụ mùa bội thu.

Bài và ảnh: Minh Lý