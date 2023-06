Chú trọng nâng cao tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới tại các huyện miền núi

Để hoàn thành tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), hơn 10 năm qua ngành điện luôn quan tâm, ưu tiên thực hiện tiêu chí số 4 về điện bảo đảm trong sinh hoạt và sản xuất của người dân để các địa phương, nhất là tại các xã thuộc các huyện miền núi khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn NTM.

Đóng điện lưới quốc gia phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho người dân xã Sơn Điện (Quan Sơn).

Trước đây, do địa hình khó khăn và nguồn điện một số nơi do các HTX quản lý nên hạ tầng lưới điện trên địa bàn các huyện miền núi thiếu đồng bộ, không bảo đảm tiêu chuẩn. Từ năm 2010, khi bắt tay vào XDNTM, các địa phương khu vực miền núi đã phối hợp chặt chẽ với điện lực các địa phương để đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng điện, đáp ứng tiêu chí trong XDNTM. Trên cơ sở lộ trình, kế hoạch XDNTM của các địa phương, các chi nhánh điện lực ở 11 huyện miền núi đã lập kế hoạch, có các giải pháp cụ thể để cải tạo, nâng cấp lưới điện ở 162 xã miền núi tham gia XDNTM.

Ông Tăng Văn Lai, một người dân ở xã Quang Chiểu (Mường Lát) phấn khởi chia sẻ: “Từ khi có phong trào XDNTM, có điện lưới quốc gia, điện được thắp sáng đến từng thôn bản giúp cho việc đi lại, thông thương hàng hóa dễ dàng, máy móc thiết bị sản xuất hoạt động thay dần sức người; các cháu có điện sáng để học tập. Qua đó, tạo điều kiện cho người dân có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống. Người dân chúng tôi càng ý thức hơn việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chúng tôi sẽ nỗ lực để cùng chính quyền xây dựng thành công NTM tại địa phương”.

Phó Giám đốc Điện lực Mường Lát Đỗ Mạnh Hải cho biết: “Là địa bàn khó khăn, để hoàn thành tiêu chí điện, chúng tôi đã phân công cán bộ bám sát địa bàn, xử lý mọi khiếm khuyết và nâng cấp hệ thống trạm biến áp. Có điện, đời sống tinh thần của đồng bào được nâng cao hơn, được tiếp cận cái mới qua phương tiện thông tin đại chúng”.

Những năm trước đây hệ thống hạ tầng lưới điện nông thôn trên địa bàn huyện Bá Thước được xây dựng thiếu đồng bộ, chắp vá. Nguồn điện do các HTX, tổ dịch vụ điện quản lý phần lớn đều do Nhân dân đóng góp từ trước, nguồn vốn hạn hẹp nên hầu hết không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. Trong quá trình vận hành, sử dụng, đa số các lưới điện không được sửa chữa thường xuyên nên xuống cấp trầm trọng. Chất lượng hạ tầng lưới điện không bảo đảm, có nơi điện áp cuối nguồn xuống thấp, tỷ lệ tổn thất điện năng cao. Sau hơn 10 năm triển khai phong trào XDNTM, hạ tầng điện trên địa bàn huyện đã được quan tâm đầu tư đồng bộ. Điện lực Bá Thước đã thực hiện nhiều giải pháp để đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, an toàn lưới điện, đấu nối lại các điểm tiếp xúc, cân đối lại pha; luân chuyển máy biến áp không để non tải; tăng cường công tác quản lý vận hành lưới. Đầu tư nâng cấp 170 trạm biến áp, đấu nối lại các điểm tiếp xúc để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày một tăng từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt, đồng thời cũng góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi. Đến nay, Bá Thước đã có 100% thôn, bản có điện lưới quốc gia và có 82 thôn, bản đạt chuẩn NTM, trong đó có 3 thôn kiểu mẫu. Ánh sáng điện lưới đã mang theo văn minh đến từng ngõ ngách, xóa dần lạc hậu, giảm sự nghèo khó trong cuộc sống thường nhật của người dân.

Từ năm 2010 đến nay, các đơn vị điện lực ở 11 huyện miền núi đã đầu tư hơn 800 tỷ đồng phát triển hạ tầng lưới điện khu vực miền núi như: đầu tư cải tạo hơn 15.452 km đường dây trung thế; 16.235 km đường dây hạ thế, lắp đặt và nâng cấp 1.296 trạm biến áp; thay thế công tơ điện tử một pha, công tơ 3 pha tự động. Đến nay, trong số 1.551 thôn, bản ở khu vực miền núi, đã có 1.537 thôn, bản có điện. Diện mạo khu vực miền núi Thanh Hóa những năm gần đây đã có sự đổi mới rõ rệt, trong đó có sự đóng góp quan trọng của tiêu chí số 4 về điện.

Để hoàn thành tiêu chí điện trong XDNTM, ngành điện đã ưu tiên thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện. Việc thực hiện tốt tiêu chí điện đã thực sự góp phần quan trọng vào kết quả XDNTM khu vực miền núi. Đến nay, trên địa bàn 11 huyện miền núi Thanh Hóa đã có 58 xã, 635 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 46 thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu và có 62 sản phẩm OCOP.

Bài và ảnh: Minh Hà