Chủ động nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ thị trường tết

Nhằm đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán năm 2024, các cơ sở phân phối trên địa bàn tỉnh đã lên kế hoạch kỹ lưỡng và chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng dự trữ, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân giai đoạn cao điểm này.

Khách đến tham quan, mua sắm tại Siêu thị BigC (TP Thanh Hóa) đang có xu hướng tăng dần. Ảnh: Minh Lý

Hơn 2 năm xuất hiện trên thị trường Thanh Hóa, hệ thống Siêu thị The City hiện đã có mặt tại 6 huyện: Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Yên Định, Thọ Xuân, Triệu Sơn và Hậu Lộc. Sự góp mặt của hệ thống siêu thị này giúp người dân Thanh Hóa thêm cơ hội được tiếp cận với hệ thống bán lẻ hiện đại. Dịp này, hệ thống Siêu thị The City trên địa bàn Thanh Hóa đã chủ động dự trữ hàng hóa, cung ứng ra thị trường. Giám đốc Siêu thị The City - Chi nhánh Thiệu Hóa Lê Ngọc Nguyên, cho biết: "Để phục vụ đa dạng người tiêu dùng dịp tết, siêu thị đã chuẩn bị 4 nhóm hàng gồm nhóm hàng thực phẩm, nhóm hàng tươi sống, nhóm hàng gia dụng và nhóm hàng thời trang, với trị giá gần 9 tỷ đồng. Các mặt hàng đang bày bán tại siêu thị cũng như phục vụ dịp tết, chủ yếu là hàng Việt Nam, được bán theo giá niêm yết trên từng sản phẩm. Hiện lượng khách vào tham quan, mua sắm tại siêu thị bình quân khoảng 700 lượt/ngày và đang có xu hướng tăng dần.

Thời điểm này, Công ty CP Tập đoàn Miền núi Thanh Hóa cũng đã chuẩn bị xong lượng hàng hóa dự trữ phục vụ thị trường tết. Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Miền núi Nguyễn Thị Xuyến, cho biết: "Với các nhóm hàng gồm thực phẩm khô, bánh kẹo, bia rượu, nước giải khát và nhóm hàng đông lạnh phục vụ thị trường tết trị giá trên 36 tỷ đồng đã được công ty phân phối về hệ thống Siêu thị Miền Tây tại 11 huyện miền núi. Các mặt hàng được bày bán tại đây đều là hàng Việt Nam chất lượng cao, được công ty ký hợp đồng với các nhà cung cấp, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh sản xuất. Ngoài ra, công ty còn phối hợp với một số huyện đưa sản phẩm OCOP vào bày bán tại siêu thị".

Lượng khách vào tham quan, mua sắm tại Siêu thị The City - Chi nhánh Thiệu Hóa đang có xu hướng tăng dần về cuối năm.

Được biết, Thanh Hóa hiện có hệ thống phân phối hàng hóa bán lẻ gồm 389 chợ, 27 siêu thị, 2 trung tâm thương mại lớn và hơn 500 cửa hàng kinh doanh thực phẩm. Nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Sở Công Thương đã có văn bản gửi các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tích cực tham gia các hoạt động bình ổn thị trường, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” như tổ chức các phiên chuyên bán hàng Việt lưu động tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Bên cạnh đó, chuẩn bị tốt nguồn hàng, các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng phục vụ tết để cung ứng sớm, đầy đủ cho Nhân dân vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa với chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý. Để nắm chắc cung - cầu thị trường và tình hình biến động giá cả các mặt hàng thiết yếu, ngoài phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh khảo sát, nắm tình hình chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán tại các cơ sở kinh doanh và sức mua của người dân thời điểm trước, trong và sau tết, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan để kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Đồng thời kiểm soát tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ... để người dân có thể yên tâm mua sắm vào dịp tết.

Theo Sở Công Thương, đến thời điểm này giá trị hàng hóa dự trữ phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 ước tính khoảng 19.911 tỷ đồng, tăng 25% so với dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Với nguồn hàng hóa dự trữ này, dự báo sẽ không xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc thiếu hàng, giá cả các mặt hàng thiết yếu sẽ tiếp tục ổn định. Riêng mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt lợn, thịt bò, thịt gà, cá thu, cá trắm, tôm biển...; các mặt hàng thực phẩm chế biến như giò lụa, giò bò, chả bìa... sẽ được tăng số lượng bày bán khoảng từ 10% đến 20% trong những ngày giáp tết do nhu cầu tăng cao.

Bài và ảnh: Minh Lý