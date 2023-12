Cẩm Thủy: Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp

Đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) là cơ sở để thu hút doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn. Vì vậy, ngay sau khi phê duyệt quy hoạch các CCN, các cấp, ngành huyện Cẩm Thủy đã vào cuộc tích cực với hy vọng sớm đưa các dự án CCN đi vào hoạt động.

Xí nghiệp may 8 (Tập đoàn Hồ Gươm), xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, hiện đang tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

CCN Cẩm Sơn (thị trấn Phong Sơn và xã Cẩm Yên) có diện tích 49,88 ha, được thành lập tại Quyết định số 2412/QĐ-UBND, ngày 8/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. CCN này khi hoàn thiện, đưa vào sử dụng sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp với các ngành nghề như: sản xuất vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất, chế biến gỗ, công nghiệp dệt may, giày da; chế biến nông lâm, thức ăn gia súc, gia cầm... Đến nay, CCN Cẩm Sơn đã thu hút được doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật là Công ty CP Đầu tư cụm công nghiệp APG và đã hoàn thành các thủ tục đầu tư và thực hiện xong chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB). Dự án được ghi nhận có tiến độ đầu tư đảm bảo theo quy định.

CCN Cẩm Châu (xã Cẩm Châu) có diện tích 25 ha được thành lập tại Quyết định số 453/QĐ–UBND, ngày 1/2/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Chủ đầu tư hạ tầng CCN này là Công ty CP Điện năng lượng tái tạo Toàn Cầu. Theo Văn bản số 16579/UBND-CN, ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh, hết tháng 7/2022, chủ đầu tư phải hoàn thành xong công tác GPMB để thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 5/12/2023, nghĩa là quá thời hạn 18 tháng so với quy định và trải qua 2 lần điều chỉnh tiến độ, 1 lần gia hạn, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa bố trí kinh phí để thực hiện GPMB.

Ngoài 2 CCN Cẩm Sơn và Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy còn quy hoạch, phát triển CCN Cẩm Tú, diện tích 19,62 ha. Hiện tại, CCN này đã có 3 doanh nghiệp thuê đất hoạt động với tổng diện tích 7,52 ha (đạt tỷ lệ lấp đầy 58,4%).

Trao đổi về tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các CCN, ông Hoàng Thế Hiền, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cẩm Thủy cho biết: Trong 3 CCN nói trên, chỉ có CCN Cẩm Sơn là đảm bảo tiến độ, còn lại đều chậm tiến độ. Nguyên nhân của tình trạng này, là do CCN Cẩm Tú chưa có quyết định thành lập nên chưa thu hút được nhà đầu tư về hạ tầng kỹ thuật. Còn CCN Cẩm Châu, do trùng với quy hoạch đô thị Cẩm Châu nên để tránh chồng chéo, huyện đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh, loại đô thị mới xã Cẩm Châu ra khỏi quy hoạch phát triển đô thị. Ngoài ra, việc điều chỉnh, gia hạn nhiều lần CCN Cẩm Châu đã ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về quy hoạch xây dựng. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Vì vậy, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư CCN Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy đã đồng hành và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc với chủ đầu tư, với mong muốn nhằm sớm đưa dự án vào hoạt động, góp phần hoàn thành nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là đưa Cẩm Thủy về đích huyện NTM vào năm 2025. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 5/12/2023, nghĩa là đã quá thời hạn quy định hơn 7 tháng so với quyết định điều chỉnh tiến độ lần 2 của UBND tỉnh tại Quyết định số 220/QĐ-UBND, ngày 13/1/2023, chủ đầu tư hạ tầng CCN Cẩm Châu vẫn chưa hoàn thành GPMB và hoàn thành thuế đất đối với Nhà nước. Đồng thời, đơn vị này đang có văn bản xin ý kiến UBND tỉnh cho điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và cam kết sẽ nộp đầy đủ khoản tiền đền bù GPMB và kinh phí phát sinh do chênh lệch đơn giá đền bù GPMB mới theo quyết định đã được phê duyệt trước ngày 20/12/2023 và cam kết bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện thi công xây dựng hạ tầng CCN. Về phía huyện, ông Hiền mong muốn chủ đầu tư cố gắng bố trí đủ nguồn vốn, sớm hoàn thành GPMB cũng như đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng CCN Cẩm Châu.

Bài và ảnh: Minh Lý