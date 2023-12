Bức tranh tăng trưởng nhiều gam màu sáng

Mặc dù đối diện với nhiều thách thức, song với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, bức tranh kinh tế - xã hội TP Sầm Sơn vẫn có được nhiều gam màu sáng.

Diện mạo hiện đại của đô thị du lịch biển Sầm Sơn.

TP Sầm Sơn bước vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức. Đó là thị trường bất động sản trầm lắng; giá cả một số vật tư vật liệu xây dựng tăng cao, khan hiếm, đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng trên địa bàn... Song, với sự chỉ đạo chủ động, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền; sự nỗ lực cố gắng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phát triển, với 26/29 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch.

Nổi bật là tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) ước đạt 21.418 tỷ đồng, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu toàn tỉnh. Đặc biệt, tốc độ tăng giá trị sản xuất trong 2 năm liên tiếp 2022, 2023 luôn đứng thứ nhất toàn tỉnh. Trong đó, sản xuất nông, lâm, thủy sản ổn định, với giá trị sản xuất (giá hiện hành) ước đạt 2.191 tỷ đồng, tăng 4,6% so cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 7.151 tấn, bằng 111% kế hoạch; tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 28.383 tấn, đạt 109% so kế hoạch, tăng 10% so cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất (giá hiện hành) ước đạt 10.401 tỷ đồng, tăng 7% so cùng kỳ. Trong năm, nhiều dự án lớn, quan trọng tiếp tục được triển khai, hoàn thành, như dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội; dự án tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn (đoạn từ Quốc lộ 10 đến đường 4C); dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc... Bên cạnh các dự án đầu tư công, các dự án của các nhà đầu tư tiếp tục được triển khai, như dự án khu vui chơi giải trí Nam Sông Mã; dự án khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Sông Đơ; dự án khu đô thị biển Đông Á; dự án biệt thự Hùng Sơn... đã góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng của thành phố.

Một điểm sáng trên bức tranh tăng trưởng kinh tế - xã hội của TP Sầm Sơn phải kể đến tốc độ tăng trưởng cao ngành dịch vụ. Giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) ước đạt 8.826 tỷ đồng, tăng 19,7% so cùng kỳ. Trong đó, thành phố tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế trong lĩnh vực du lịch. Với chuỗi các hoạt động đa dạng, hấp dẫn, nổi bật là Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn (19/4/1963 - 19/4/2023) và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2023, trong năm, thành phố đã đón được 7,95 triệu lượt khách, tăng 13% so cùng kỳ, bằng 110% so kế hoạch; tổng số ngày khách đạt 15 triệu ngày, tăng 6% so cùng kỳ, đạt 102% so kế hoạch; doanh thu du lịch đạt 14.289 tỷ đồng, tăng 1% so cùng kỳ, bằng 100% so kế hoạch.

Những kết quả quan trọng đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội là tiền đề để thúc đẩy tăng trưởng ngân sách. Theo đó, thu ngân sách Nhà nước năm 2023 vượt dự toán tỉnh giao. Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.982 tỷ đồng, bằng 262% dự toán tỉnh giao, bằng 133% dự toán HĐND thành phố giao. Công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đáp ứng yêu cầu, tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của tỉnh và tình hình thực tế của thành phố; ước hết năm 2023, thành phố hoàn thành giải ngân 100% vốn ngân sách tỉnh giao...

Cùng với kinh tế, các hoạt động văn hóa, thể thao có chuyển biến tích cực, gắn với việc tổ chức thành công nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội, các giải thể thao hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách và vận động viên tham gia. Năm 2023, tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 88,6%, khu dân cư văn hóa 86,97%... Ngành giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực; trong đó, tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, thành phố có 44/93 học sinh đoạt giải (2 giải Nhất, 16 giải Nhì, 13 giải Ba, 13 giải Khuyến khích). Đến nay, thành phố có 36 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (1 trường THPT, 11 trường THCS, 13 trường tiểu học, 11 trường mầm non), hoàn thành kế hoạch tỉnh giao...

Các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, nhất là chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Thành phố đã đấu mối với ban quản lý các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn giới thiệu và tạo việc làm mới cho 2.000 lao động và 170 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực; hiện tổng số hộ nghèo trên địa bàn là 401 hộ, chiếm tỷ lệ 1,34%; số hộ cận nghèo là 762 hộ, chiếm tỷ lệ là 2,55%...

Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023; các nhiệm vụ thường xuyên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đã triệt phá một số vụ án lớn trên địa bàn... Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm ổn định, đoàn kết, thống nhất; công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên mọi lĩnh vực kịp thời, toàn diện, sâu sát với tình hình thực tế.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực sẽ là tiền đề quan trọng để TP Sầm Sơn bước vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để về đích. Đồng thời, năm 2024 cũng giữ vai trò quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025.

Do đó, thành phố đã đề ra mục tiêu tổng quát là tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhất là ngành dịch vụ, du lịch. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và giải quyết việc làm cho người lao động. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh... Đặc biệt, dựa trên tình hình thực tế, thành phố đã đề ra 11 chỉ tiêu về kinh tế (trong đó tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12% trở lên); 10 chỉ tiêu về xã hội; 7 chỉ tiêu về quy hoạch, xây dựng, đô thị và tài nguyên - môi trường; 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự; 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra trong năm 2024, thành phố sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ lập, trình duyệt các quy hoạch của thành phố; khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của thành phố để phát triển kinh tế.

Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; hỗ trợ, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố.

Ngoài ra, thành phố cũng chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, hiệu quả công tác thu, chi ngân sách. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao các hoạt động văn hóa - xã hội. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

