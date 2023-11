Bá Thước chú trọng nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

Theo kết quả công bố Bộ chỉ số DDCI Thanh Hóa năm 2021, ở khối các huyện, thị xã, thành phố, Bá Thước là một trong những huyện xếp ở thứ hạng chưa tốt. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới công tác thu hút đầu tư nói riêng và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bá Thước nói chung.

Nhờ làm tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư nên cụm công nghiệp Điền Trung (Bá Thước) đã có nhiều nhà đầu tư thứ cấp đăng ký thuê mặt bằng để đầu tư xây dựng nhà máy, phân xưởng sản xuất.

Với quyết tâm cải thiện thứ hạng, nâng cao chỉ số DDCI, huyện Bá Thước đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của huyện và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị - nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, huyện quan tâm đề cao trách nhiệm người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc xây dựng chính quyền minh bạch, liêm chính, hành động, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh Thanh Hóa tổ chức hội nghị để làm rõ những vướng mắc và thảo luận tìm ra các giải pháp để nâng cao chỉ số DDCI giai đoạn 2022-2025. Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ số DDCI của huyện Bá Thước năm 2022 đã được nâng lên 4 bậc, xếp vị trí 23/27.

Mặc dù chỉ số DDCI được cải thiện nhưng Bá Thước vẫn đang xếp ở thứ hạng trung bình. Vì vậy, huyện Bá Thước đã ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2023. Theo đó, các phòng, ban, ngành cấp huyện và các đơn vị liên quan rà soát, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, đảm bảo không chồng chéo. Các phòng, ban, ngành, đơn vị rà soát đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét bãi bỏ các quy định về điều kiện kinh doanh không phù hợp. Văn phòng HĐND - UBND huyện chú trọng hoàn thiện cổng thông tin điện tử của huyện hoạt động hiệu quả, dễ tiếp cận, tra cứu đảm bảo an ninh an toàn thông tin; cập nhật đầy đủ các văn bản pháp luật mới do HĐND, UBND tỉnh và huyện ban hành.

Huyện Bá Thước cũng chú trọng tới việc công bố công khai quỹ đất chưa sử dụng; rà soát, thu hồi các dự án chưa hoàn thành các thủ tục đất đai, chậm tiến độ, sử dụng sai mục đích, kém hiệu quả, tạo quỹ đất sạch kêu gọi các nhà đầu tư. Xây dựng và triển khai quy chế phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai trong việc trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị. Tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, HTX hoạt động ổn định, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, UBND huyện giao cho các cơ quan chuyên môn luôn chú trọng đồng hành và thực hiện tốt nhất các chỉ số thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý, phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, HTX hoạt động đầu tư, sản xuất. Hằng năm, huyện tổ chức gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp, HTX, nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Định kỳ hằng tháng, vào ngày 21, Chủ tịch UBND huyện tiếp doanh nghiệp, để kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Theo thống kê của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bá Thước, từ năm 2022 đến nay, huyện Bá Thước đã thu hút 9 dự án đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp vào huyện, với tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng. Trong đó, có các dự án lớn, như: Trang trại chăn nuôi lợn Điền Thượng (xã Điền Thượng), tổng mức đầu tư hơn 322 tỷ đồng; Trang trại chăn nuôi lợn thịt ngoại thương phẩm công nghệ cao, quy mô 30.000 con/lứa, tại xã Lương Trung, Công ty TNHH đầu tư phát triển chăn nuôi Tân An; có tổng mức đầu tư 183 tỷ đồng; chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án trang trại chăn nuôi heo nái ngoại sinh sản công nghệ cao, quy mô 30.000 con/lứa Công ty TNHH Thanh Thủy Farm với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng; Khu nghỉ dưỡng Pù Luông Village của Công ty TNHH đầu tư Nghi Sơn Việt Nam với tổng mức đầu tư hơn 77 tỷ đồng. Hiện nay, còn có dự án Nhà máy giầy Bá Thước, với tổng mức đầu tư hơn 252 tỷ đồng, đang trình UBND tỉnh phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư; cụm công nghiệp Điền Trung (xã Điền Trung) đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh đã phê duyệt giá đất cụ thể để cho thuê đất dự án nhà đầu tư đang khẩn trương đầu tư xây dựng hạ tầng để đưa dự án vào hoạt động có hiệu quả.

Hướng đến mục tiêu phát triển doanh nghiệp, HTX, theo hướng bền vững, tăng cả về số lượng, chất lượng, huyện Bá Thước chú trọng tới việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, gia nhập thị trường, tiếp cận các nguồn lực; đẩy mạnh công tác hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp và nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp. Với những giải pháp thiết thực, hiệu quả từ năm 2021 đến tháng 10/2023, huyện đã thành lập mới được 24 doanh nghiệp, đạt 160% kế hoạch tỉnh giao, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện lên khoảng 200 doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước Lê Quang Huy, cho biết: Xác định nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ban, ngành là một trong những khâu đột phá thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Thời gian tới, huyện Bá Thước tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát các chỉ số thành phần, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, tìm ra các giải pháp để cải thiện chỉ số cạnh tranh, trong đó, chú trọng tới các chỉ số thành phần, như: Tiếp cận đất đai, vai trò người đứng đầu, chi phí thời gian, hỗ trợ doanh nghiệp. Qua đó, phấn đấu nâng cao hơn nữa chỉ số DDCI của huyện trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Bài và ảnh: Xuân Cường