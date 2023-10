9 tháng, tổng sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Thanh Hóa đạt trên 5.289 triệu kWh

Tổng sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Thanh Hóa đạt 5.289,77 triệu kWh, tăng 3,16% so với cùng kỳ năm 2022; doanh thu đạt 9.472,84 tỷ đồng, tăng 5,99% so với cùng kỳ; nộp ngân sách Nhà nước 42,834 tỷ đồng.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra vận hành lưới điện.

Đây là những kết quả nổi bật về hoạt động sản xuất kinh doanh vừa được Công ty Điện lực Thanh Hóa công bố tại Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) 9 tháng và bàn phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 9 tháng của năm 2023, Công ty Điện lực Thanh Hoá thực hiện các nhiệm vụ SXKD trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng tình hình kinh tế, chính trị chung của thế giới; giá nguyên, nhiên liệu đầu vào vẫn tăng cao và không ổn định; các thành phần công nghiệp xây dựng như xi măng, sắt thép và vật liệu xây dựng phục hồi chậm; biến đổi khí hậu diễn ra phức tạp, nắng nóng bất thường, nhiều đợt lũ lụt ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện cũng như tiến độ đầu tư xây dựng tại một số khu vực... Nỗ lực khắc phục khó khăn, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tập trung trong công tác vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ, phấn đấu hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Đến hết tháng 9, tổng sản lượng điện thương phẩm của công ty đạt 5.289,77 triệu kWh, tăng 3,16% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, một số đơn vị điện lực trực thuộc có tỷ lệ tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: Quan Hóa (22,76%), Mường Lát (19,16%)... Doanh thu đạt 9.472,84 tỷ đồng, tăng 5,99% so với cùng kỳ; tổn thất điện năng đạt 4,63%; hoàn thành chỉ tiêu thu nộp tiền điện được giao với tỷ lệ đạt 99,97%, vượt 0,17% so với kế hoạch giao; tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hết tháng 9 đạt 95,04% vượt 1,86% so với chỉ tiêu Tổng công ty giao là 93,18%. Doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 98,7%.

Trong công tác quản lý, thực hiện hợp đồng mua bán điện, tính đến thời điểm hiện tại công ty đang ký kết và quản lý 836.919 hợp đồng, tăng 11.065 hợp đồng so với năm 2022; tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 205 khách hàng trung áp, 16.066, khách hàng hạ áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,28 ngày, giảm 3,72 ngày so với quy định của EVN và giảm 1,72 ngày so với quy định của EVNNPC, giảm 0,69 ngày so cùng kỳ năm 2022; công tác phát triển dịch vụ Điện lực đạt 145% kế hoạch Tổng công ty giao; nộp ngân sách địa phương 42,834 tỷ đồng.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, đơn vị đang nỗ lực đóng điện các dự án lưới điện quan trọng để tăng cường nguồn cấp, tránh quá tải, thực hiện 30/32 dự án đạt 93,75% và sửa chữa lớn 66/66 hạng mục đạt 100% kế hoạch năm.

Đặc biệt, thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của Tổng công ty, PC Thanh Hóa đã khai thác và vận hành tốt các phần mềm dữ liệu cũng như số hóa các quy trình thuộc 3 lĩnh vực là: Tài chính kế toán, kinh doanh dịch vụ khách hàng và kỹ thuật – an toàn. Ngoài ra các hoạt động dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao, đảm bảo thực hiện 14 chỉ tiêu, cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử, trực tuyến toàn công ty đạt tỷ lệ 100% kế hoạch Tổng công ty giao 100%. Thực hiện điều khiển xa 23 TBA 110 kV, trong đó có 10 TBA đã điều khiển xa, trạm không người trực và 13 TBA đang thực hiện điều khiển xa có người giám sát tại chỗ.

Thời gian còn lại của năm 2023, Công ty Điện lực Thanh Hóa tập trung vào các vấn đề như: công tác kinh doanh điện năng, công tác thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, các giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2023; công tác giảm tổn thất điện năng; đầu tư xây dựng; công tác phát triển dịch vụ điện lực; tình hình quản lý sự cố lưới điện và xử lý sự cố lưới điện; thay thế công tơ điện tử và công tác khắc phục thiên tai... quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra trong năm 2023, giữ vững mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Lương