20 năm đồng hành cùng hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hoằng Hóa (NHCSXH Hoằng Hóa) đã đào tạo được đội ngũ cán bộ bảo đảm về chất lượng, đáp ứng nhiệm vụ được giao, có ý thức tổ chức kỷ luật và phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự, luôn gần dân, sát với dân, với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”.

Cán bộ NHCSXH Hoằng Hóa kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay tại xã Hoằng Hải.

Phương thức ủy thác qua tổ chức chính trị - xã hội khẳng định vai trò của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong việc tham gia bình xét đối tượng cho vay từ cơ sở, giám sát quá trình sử dụng vốn của người vay; phối hợp cùng với tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và tổ tiết kiệm và vay vốn xử lý các tồn tại, vướng mắc tại cơ sở... góp phần vào hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Toàn huyện có 349 tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động đều khắp ở tất cả các thôn, tổ dân phố trên địa bàn; chất lượng hoạt động của tổ luôn được đánh giá đạt loại tốt/khá, không có tổ vay vốn yếu, kém. Trong quá trình hoạt động, tổ tiết kiệm và vay vốn đã phát huy vai trò quan trọng trong hoạt động của NHCSXH, là cầu nối giữa ngân hàng với người vay vốn, đã góp phần chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với các đối tượng được thụ hưởng kịp thời, thuận lợi, bảo đảm công khai, dân chủ, hiệu quả kinh tế - xã hội.

Điểm giao dịch xã được cấp ủy, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi, cũng góp phần đưa nguồn vốn về tận cơ sở, giảm chi phí đi lại cho người dân; đồng thời, thực hiện tốt việc công khai, dân chủ trong hoạt động tín dụng chính sách, như thu nợ, thu lãi, cho vay, huy động vốn, tiếp công dân... đều được thực hiện tại điểm giao dịch xã và phát huy hiệu quả, khẳng định tính ưu việt trong xây dựng hệ thống mạng lưới hoạt động tín dụng gần dân để phục vụ Nhân dân... Tính đến ngày 30-6-2022, tổng nguồn vốn của NHCSXH Hoằng Hóa đạt 509,8 tỷ đồng, tăng 484,9 tỷ đồng, gấp 19,4 lần so với năm 2003, tỷ lệ tăng trưởng trung bình mỗi năm là 17,6%. Từ 2 chương trình tín dụng nhận bàn giao, đến nay, trên địa bàn huyện đang triển khai cho vay đối với 14 chương trình tín dụng chính sách, theo dõi và quản lý 12.021 khách hàng vay vốn. Tổng dư nợ cho vay trên địa bàn huyện đạt 509,4 tỷ đồng, tăng 484,5 tỷ đồng, gấp 19,5 lần so với năm 2003, trung bình mỗi năm tăng 17,6%; dư nợ bình quân đạt 37,4 triệu đồng/khách hàng, tăng 35 triệu đồng so với năm năm 2003.

Nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Hoằng Hóa trong 20 năm qua đã giúp cho 26.917 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.084 ngôi nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tạo việc làm cho khoảng 2.566 lao động; hơn 3.734 lượt hộ sống tại vùng khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh thương mại; giúp cho trên 25.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ xây dựng và cải tạo gần 20.647 công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường nông thôn. Nhất là trong 2 tháng 5 và 6-2022, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về triển khai gói hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19, đã có 120 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để mua máy tính và thiết bị phục vụ học tập trực tuyến và 1 cơ sở giáo dục mầm non bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và chỉ đạo của các cấp, huyện Hoằng Hóa đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 40 đến các địa phương và NHCSXH huyện tổ chức tuyên truyền nội dung chỉ thị đến toàn thể cán bộ, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn... nhằm đưa thông tin đầy đủ, kịp thời tới các tầng lớp Nhân dân. Từ đó, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn của tín dụng chính sách xã hội. Từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, nguồn vốn địa phương ủy thác sang NHCSXH không ngừng tăng trưởng và đến ngày 30-6 đạt 16,3 tỷ đồng, tăng 16,3 tỷ đồng so với năm 2003.

Đồng chí Đoàn Thị Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoằng Hóa, đánh giá: Những nỗ lực và thành tích đã đạt được của NHCSXH và Ban đại diện HĐQT NHCSXH Hoằng Hóa trong 20 năm qua đã góp phần quan trọng trong việc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của huyện. Cấp ủy và chính quyền huyện Hoằng Hóa tin tưởng rằng, NHCSXH huyện phát huy những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm trong 20 năm qua để tiếp tục phát triển các chương trình tín dụng chính sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn.

Bài và ảnh: Khánh Phương