Vì sao phải in tem nhãn mác trên mỗi sản phẩm?

Như các bạn đã biết, từ đồ gia dụng, quần áo, văn phòng phẩm cho đến thực phẩm, mỹ phẩm,… trên mọi sản phẩm đều có in tem nhãn. Bạn đã biết lý do vì sao phải in nhãn trên mỗi sản phẩm? Và lựa chọn đơn vị in tem nhãn mác sản phẩm ở đâu chất lượng? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Tại sao cần phải in tem nhãn mác trên mỗi sản phẩm

Không phải ngẫu nhiên mà các công ty, thương hiệu phải chi rất nhiều tiền để in tem sản phẩm và dán nhãn lên từng sản phẩm mà không có lý do. Lý do chính để in nhãn trên bất kỳ sản phẩm nào là để phân biệt nhãn hiệu này với nhãn hiệu khác. Tuy cùng là sản phẩm nhưng mỗi thương hiệu lại có cách làm, chất liệu khác nhau… Vì vậy, việc đưa thương hiệu của bạn lên nhãn mác sẽ giúp khách hàng nhận diện bạn dễ dàng hơn và không nhầm lẫn.

Nhãn chắc chắn sẽ in logo, thương hiệu của sản phẩm. Khi sử dụng sản phẩm, bạn sẽ nhìn thấy những logo thương hiệu này nhiều lần, điều này sẽ giúp bạn dễ dàng ghi nhớ thương hiệu và tạo thói quen trong tiềm thức, tăng khả năng mua lại sản phẩm vào lần sau.

Tùy từng loại sản phẩm mà mỗi loại tem nhãn sẽ có thông tin chi tiết được in trên sản phẩm. Ví dụ, thông tin về hàm lượng dinh dưỡng được ghi trên thực phẩm, kích cỡ, chất liệu được ghi trên đồ gia dụng, số quần áo được ghi trên kích cỡ, chất liệu, ... Những thông tin đó giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm hơn.

Kinh nghiệm lựa chọn dịch vụ in tem nhãn mác chất lượng?

Do nhu cầu cao từ các công ty nên hiện nay có một số công ty sản xuất, in tem nhãn sản phẩm, in tem nhãn giá rẻ. Tuy nhiên, để chọn được nơi in tem nhãn mác chất lượng, công ty cần lưu ý một số điểm sau.

Đầu tiên là dịch vụ. Những cơ sở uy tín, chất lượng luôn mang đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn miễn phí, tận tình. Họ có đội ngũ giàu kinh nghiệm, biết cách lựa chọn sản phẩm, mẫu mã, chất liệu phù hợp vì mỗi nhu cầu sẽ có một loại tem nhãn khác nhau. Đồng thời, chúng tôi cũng hỗ trợ nhiệt tình quá trình làm mẫu, bản vẽ nháp và bản chứng minh cho khách hàng. Với các nhà cung cấp giá rẻ, quy trình thường được rút ngắn hoặc tính phí riêng cho các ưu đãi "hấp dẫn" nhằm đánh lừa khách hàng.

Tiếp theo, bạn nên quan tâm đến chất lượng gia công sản phẩm. Tối ưu hóa chi phí là điều tốt, nhưng điều đó khác với “giá rẻ chất lượng kém”. In tem nhãn có kích thước khá nhỏ nên việc in tem nhãn đòi hỏi độ sắc nét cao, họa tiết cẩn thận, đặc biệt không nhòe màu, sai màu vì tem nhãn còn là công cụ quảng bá thương hiệu doanh nghiệp. Nếu sản phẩm in test không đạt được đúng yêu cầu thì hãy cân nhắc đến việc đổi nhà cung cấp.

Nên in tem nhãn mác ở đâu?

Nếu quý công ty có nhu cầu in tem uy tín, chất lượng cao, Xưởng in Kiến An Phát tin tưởng cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhiều công ty lớn, với nhiều năm kinh nghiệm trong thiết kế và in ấn ở Việt Nam.

Xưởng in Kiến An Phát cam kết sử dụng hệ thống máy móc tiên tiến, kỹ thuật in chất lượng cao như in offset, đảm bảo in tem nhãn với yêu cầu độ khó cao, in trên mọi chất liệu và kích thước. Đường in, vết cắt chính xác, chuẩn màu, tiêu chuẩn thiết kế cao, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất.

Đặc biệt, chi phí in ấn tại Kiến An Phát luôn tương ứng với khả năng tài chính của mọi đối tượng khách hàng, kể cả doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kiến An Phát cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng tốt, an toàn cho khách hàng.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ in ấn hoặc cần thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ tới In ấn Kiến An Phát để được sự hỗ trợ kịp thời: - Hotline: (028) 6681 1196 - Email: kienanphatplus@gmail.com - Website: https://kienanphat.net/ - Địa chỉ: 46/10/58 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

