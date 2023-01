TP Thanh Hóa phát triển thương mại theo hướng hiện đại

Năm 2018, Trung tâm thương mại Vincom Plaza của Tập đoàn Vingroup chính thức khai trương, đi vào hoạt động tại phường Điện Biên (TP Thanh Hóa) đã tạo điểm nhấn phát triển thương mại của TP Thanh Hóa. Vincom Plaza tích hợp toàn bộ những tiện ích mà khách hàng mong đợi, như mua sắm, giao lưu, giải trí, ăn uống... Từ sau khi khai trương đến nay, Vincom Plaza trở thành điểm tham quan, mua sắm, trải nghiệm cho hàng nghìn lượt người dân trong và ngoài tỉnh.

Siêu thị Co.opmart tại TP Thanh Hóa.

Trung tâm thương mại Vincom Plaza chỉ là 1 trong hàng trăm địa điểm thương mại lớn, hiện đại trên địa bàn TP Thanh Hóa, trong đó phải kể đến các chuỗi phân phối, bán lẻ, như Siêu thị Winmart, Siêu thị điện máy HC, Siêu thị Pico, Siêu thị Long Tơ, Siêu thị A&S Mart Thọ Xương, Siêu thị VinPro, Siêu thị Co.opmart... và nhiều kênh phân phối bán lẻ văn minh, tích hợp nhiều tiện ích, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của khách hàng.

Những năm qua, TP Thanh Hóa đã và đang tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển thương mại theo hướng hiện đại. Trong đó, chú trọng phát triển các dịch vụ có lợi thế, như mua sắm, tài chính, ngân hàng, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân, giáo dục, du lịch, vận tải, vui chơi giải trí, viễn thông,... và ưu tiên các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao. Thu hút đầu tư phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị lớn và tập trung nguồn lực để cải tạo, chỉnh trang các tuyến phố kinh doanh truyền thống, như Lê Hoàn, Cao Thắng, Đinh Công Tráng, Phan Chu Trinh... để trở thành các khu phố thương mại sầm uất. Thành phố cũng nỗ lực thu hút đầu tư các cụm công trình hỗn hợp thương mại - dịch vụ cao tầng kết hợp văn phòng, khách sạn dọc các đường phố chính, các khu đô thị mới. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, xây dựng các khu vực kinh tế ban đêm gắn với các dịch vụ mua sắm, du lịch... Ngoài ra, thành phố cũng đã và đang phối hợp với các ngành chức năng thu hút đầu tư khu đô thị du lịch Hàm Rồng - Núi Đọ, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn, gắn với phát triển du lịch. Đồng thời, phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hóa, hành khách, kho bãi; quy hoạch, thu hút đầu tư xây dựng Trung tâm logistics cấp tỉnh tại TP Thanh Hóa.

Năm 2022, tốc độ tăng giá trị thương mại - dịch vụ của TP Thanh Hóa đạt 24% và là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 90.025 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 38,2% so với cùng kỳ; trong đó, thương nghiệp bán buôn, bán lẻ 81.939,4 tỷ đồng, tăng 39%; khách sạn - nhà hàng 7.760,8 tỷ đồng, tăng 30,5%; du lịch lữ hành 18,7 tỷ đồng, tăng 31,5%; dịch vụ 305,9 tỷ đồng, tăng 28,2%. Dịch vụ vận tải đáp ứng nhu cầu sản xuất và đi lại của Nhân dân và doanh thu 1.823,68 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch được mở cửa trở lại và có nhiều khởi sắc, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của thành phố đã thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân và du khách đến tham quan. Tổng lượt khách du lịch đạt 2,5 triệu lượt khách, đạt 160% kế hoạch tỉnh giao và tăng 2,5 lần so với cùng kỳ, doanh thu 3.600 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch tỉnh giao và tăng 3,3 lần so với cùng kỳ.

Những kết quả trong phát triển thương mại - dịch vụ đã và đang đóng góp quan trọng giúp TP Thanh Hóa đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế và lộ trình trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ hàng đầu của khu vực Nam đồng bằng Bắc bộ, Bắc Trung bộ.

Bài và ảnh: Hương Thơm