Top 4 chất liệu in ấn quảng cáo được ưa chuộng hiện nay

Bạn đang tìm kiếm chất liệu in ấn quảng cáo phù hợp cho chiến dịch của mình? Bạn muốn sản phẩm in của mình có độ bền cao, khả năng chịu thời tiết tốt và hình ảnh sắc nét? Vậy tại sao không bắt đầu khám phá những chất liệu nổi bật đang được ưa chuộng hiện nay? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về top 4 chất liệu in ấn quảng cáo phổ biến hiện nay, giúp bạn lựa chọn những vật liệu phù hợp nhất cho chiến dịch quảng cáo của mình.

Chất liệu bạt Hiflex

Bạt Hiflex là một trong những chất liệu nổi bật trong ngành quảng cáo, đặc biệt là khi sử dụng cho các biển quảng cáo ngoài trời. Bạt Hiflex là loại vải nhựa chịu lực, được cấu tạo từ sợi polyester hoặc nylon, và được phủ một lớp PVC bền bỉ. Chính vì vậy, chất liệu này có khả năng chống chọi tốt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chịu được ánh nắng mặt trời, mưa gió mà không bị phai màu hay mục nát. Bạt Hiflex có hai màu chủ yếu là trắng đục và trắng sữa, giúp hiển thị màu sắc sắc nét cho các hình ảnh quảng cáo.

Bạt Hiflex được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng như biển công trình, banner, băng rôn, và các poster quảng cáo ngoài trời. Với tính chất co giãn tốt và khả năng chịu lực cao, bạt Hiflex là sự lựa chọn tuyệt vời cho các chiến dịch quảng cáo ngoài trời, giúp đảm bảo chất lượng hình ảnh lâu dài.

Về giá thành, bạt Hiflex được in bằng máy Nhật Bản, với độ dày cao và đế xám, có giá khoảng 60.000 VNĐ/m2. Đối với biển bạt Hiflex căng khung sắt, chi phí dao động từ 180.000 VNĐ đến 300.000 VNĐ/m2, tùy thuộc vào kích thước và địa hình treo lắp.

Chất liệu Decal

Decal là một chất liệu vô cùng phổ biến trong ngành in ấn quảng cáo, được tráng một lớp keo dính sẵn và có lớp giấy đế bảo vệ. Sau khi lột lớp đế, decal có thể dễ dàng dính vào các bề mặt khác nhau mà không cần sử dụng keo dính thêm. In decal không chỉ được sử dụng để trang trí mà còn cung cấp thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ, tạo ấn tượng ban đầu cho khách hàng.

Các loại decal phổ biến trong ngành in quảng cáo bao gồm decal nhựa, decal PP (giấy nhựa), decal lưới, decal phản quang, decal bảy màu, decal giấy, decal chuyển nhiệt, và decal dán kính. Mỗi loại decal đều có tính năng đặc trưng và được sử dụng cho các mục đích khác nhau, từ trang trí nội thất đến in tem nhãn, thông tin sản phẩm.

Với công dụng bảo vệ bề mặt khỏi trầy xước và bụi bẩn, decal được sử dụng rộng rãi trong cả trang trí nội thất và ngoại thất. Giá in decal khổ lớn (1.4m, 1.8m, 3.2m...) dao động từ 50.000 VNĐ đến 200.000 VNĐ/m2, tùy thuộc vào loại decal và yêu cầu in ấn.

Chất liệu Backlit Film

Backlit film là chất liệu in hiện đại, có độ xuyên sáng cao, thường được sử dụng để tạo ra các sản phẩm hộp đèn quảng cáo. Backlit film được làm từ nhựa phủ có khả năng bám mực tốt, cho phép hình ảnh in trên bề mặt film trở nên sắc nét và sống động. Đặc biệt, khi kết hợp với ánh sáng đèn LED, Backlit film mang lại hiệu quả thị giác ấn tượng, giúp hình ảnh quảng cáo nổi bật ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.

Có hai loại Backlit film chính: Backlit film trong nhà và Backlit film ngoài trời. Mỗi loại có độ bền và khả năng chống chịu thời tiết khác nhau, thích hợp với môi trường sử dụng. Giá của Backlit film trong nhà khoảng 80.000 VNĐ/m2, trong khi giá Backlit film ngoài trời có thể lên tới 100.000 VNĐ/m2.

Chất liệu Canvas

Canvas là chất liệu vải bố được dệt chặt từ sợi, mang lại cảm giác bền vững và chắc chắn. Canvas được sử dụng phổ biến trong in ấn tranh ảnh, poster, các tác phẩm nghệ thuật hoặc các sản phẩm quảng cáo cao cấp. Công nghệ in canvas kết hợp với máy in phun tiên tiến và các loại mực in như mực Pigment, Dye, hoặc Eco Solvent, giúp tạo ra hình ảnh sắc nét, bền màu và đạt chất lượng cao tương đương với in trên giấy.

In canvas thường được sử dụng cho các ứng dụng trang trí nội thất, như in tranh treo tường, hoặc trong các chiến dịch quảng cáo yêu cầu tính thẩm mỹ cao. Đặc biệt, in canvas còn giúp mang lại sự sang trọng, tạo ra không gian sống và làm việc ấn tượng.

Giá in canvas tùy thuộc vào từng nhà in và yêu cầu chất lượng, tuy nhiên, với chất liệu này, khách hàng có thể mong đợi những sản phẩm có độ bền cao và sắc nét.

Hi vọng các chia sẻ trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các chất liệu in ấn quảng cáo và lựa chọn được phương án phù hợp cho chiến dịch của mình. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn thêm hoặc yêu cầu báo giá, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

