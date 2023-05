Chương trình OCOP tăng giá trị cho sản phẩm làng nghề xã Hoằng Phụ

Trong số 21 sản phẩm OCOP cấp tỉnh trở lên của huyện Hoằng Hóa, làng nghề nước mắm Khúc Phụ, xã Hoằng Phụ vinh dự góp mặt 10 sản phẩm. Việc làng nghề nước mắm truyền thống này có nhiều sản phẩm OCOP đang góp phần làm tăng giá trị cho sản phẩm làng nghề.

Anh Nguyễn Văn Đạo, thôn Bắc Sơn (Hoằng Phụ) với sản phẩm OCOP của gia đình.

Làng nghề mắm Khúc Phụ tuy có tuổi đời hàng trăm năm nhưng có những thời điểm khó khăn do sản phẩm khó tiêu thụ. Nguyên nhân là do việc sản xuất và tiêu thụ còn nhỏ lẻ, chính quyền địa phương cũng chưa đặt ra mục tiêu cụ thể cho sự phát triển đối với nghề chế biến nước mắm truyền thống. Bên cạnh đó, một số hộ làm nghề vì lợi nhuận đã không giữ đúng được quy trình, kỹ thuật, làm ảnh hưởng đến chất lượng nước mắm truyền thống. Do không tìm được đầu ra nên có lúc, làng nghề chỉ còn hơn chục người làm nghề. Để vực dậy nghề làm nước mắm, chính quyền địa phương đã vào cuộc tích cực, tăng cường tuyên truyền gìn giữ và phát triển nghề nên nhận thức của người dân ngày càng nâng cao. Họ đã ý thức được cần phải bảo vệ chất lượng sản phẩm truyền thống nên nước mắm Khúc Phụ đã lấy lại được lòng tin của người tiêu dùng. Năm 2015, nước mắm Khúc Phụ được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp logo, chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp mã vạch. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Thanh Hóa xác nhận, công bố sản phẩm phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Đây là nỗ lực cũng là niềm vui của bà con làm mắm địa phương. Từ đây, nước mắm Khúc Phụ sau chế biến được đóng chai và dán nhãn mác rõ ràng, theo thiết kế, logo riêng và tuân thủ nguyên tắc quản lý sản phẩm cũng như thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường khu vực sản xuất của từng cơ sở. Nước mắm Khúc Phụ đã được đông đảo người tiêu dùng đón nhận, sản lượng tiêu thụ lên đến hàng trăm nghìn lít nước mắm/năm.

Năm 2019, sản phẩm đầu tiên của làng nghề nước mắm Khúc Phụ vinh dự đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh, gần 4 năm sau, làng nghề có thêm 8 sản phẩm. Trong đó, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thực phẩm Lê Gia có 3 sản phẩm (1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao và 2 sản phẩm đạt 4 sao).

Anh Nguyễn Văn Đạo, chủ cơ sở nước mắm Bà Hảo, thôn Bắc Sơn, chia sẻ: “Gia đình tôi 4 đời làm mắm, tôi mong muốn được tiếp tục giữ nghề làm mắm truyền thống của gia đình, quê hương. Vì vậy, sau thời gian sinh sống, làm việc ở nước ngoài, năm 2017, tôi về nước và quyết định nối nghiệp mẹ tham gia nghề mắm, nay có sản phẩm nước mắm Bà Hảo là sản phẩm OCOP cấp tỉnh".

Ông Lê Danh Diệu, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Phụ cho rằng: Từ khi làng nghề mắm Khúc Phụ có sản phẩm OCOP đến nay, lượng nước mắm sản xuất và tiêu thụ hàng năm 450.000 lít, tăng gần gấp đôi so với trước. Toàn xã có 450 hộ tham gia làm nghề, giải quyết việc làm cho 2.500 lao động với thu nhập ổn định từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

