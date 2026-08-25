Kinh nghiệm du lịch cho người bệnh gout

Du lịch là dịp để nghỉ ngơi, khám phá và thưởng thức đặc sản địa phương, nhưng việc ăn uống thoải mái có thể khiến cơn đau gout cấp khởi phát. Dưới đây là 3 mẹo nhỏ giúp người bị gout yên tâm du lịch, không lo cơn đau làm gián đoạn chuyến đi.

Ăn có chọn lọc

Để thưởng thức đặc sản mà không lo cơn đau gout ập đến, cần kiểm soát lượng thực phẩm chứa purin nạp vào cơ thể mỗi bữa ăn. Bởi khi lượng purin quá cao, cơ thể không chuyển hóa hết sẽ làm tăng acid uric dẫn đến khởi phát cơn đau gout cấp.

Người bị gout nên tránh các thực phẩm giàu purin như thịt đỏ (bò, chó, dê, bê, thỏ...), nội tạng động vật và một số loại hải sản như: cá trích, cá hồi, cá cơm, tôm hùm... Các loại thực phẩm có hàm lượng purin trung bình như thịt lợn nạc, lườn gà, mực, ngao, sò, hàu..., người bệnh vẫn có thể ăn nhưng cần hạn chế, không ăn quá nhiều.

Người bị gout nên tránh các loại hải sản hàm lượng purin cao như tôm hùm, cá trích, cá hồi.

Thay vì chọn các món chiên xào, nướng, hãy ưu tiên món luộc, hấp bởi purin dễ tan và bị loại bỏ bớt vào nước khi chế biến. Điều này cũng có nghĩa người bệnh gout nên tránh uống nước dùng ninh từ thịt xương hoặc nước lẩu vì có hàm lượng purin rất cao.

Bên cạnh đó, nên tăng cường ăn trái cây, rau củ quả tươi để trung hòa acid uric, ưu tiên các loại như: cải xanh, súp lơ, dưa chuột, cam quýt, dâu tây....

Uống đủ nước

Mất nước có thể gây ra cơn gout cấp. Vì vậy nếu lịch trình di chuyển dài hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời, người bệnh nên mang theo nước bên mình, chia nhỏ lượng nước uống trong ngày thay vì để khát mới uống.

Cần đảm bảo lượng nước uống mỗi ngày khoảng 40ml nước/kg cân nặng. Nước sẽ giúp hòa tan acid uric và làm cho acid uric đào thải ra ngoài qua đường tiết niệu. Từ đó, ngăn ngừa tình trạng lắng đọng tinh thể urat tại các khớp.

Hạn chế uống rượu bia, các chất kích thích như cà phê, đồ uống có ga... vì làm tăng acid uric và kích hoạt phản ứng viêm của cơ thể. Trong trường hợp khó từ chối lời mời rượu bia, hãy áp dụng nguyên tắc “1 - 2”: cứ mỗi ly rượu hoặc bia, hãy uống kèm hai ly nước lọc để pha loãng nồng độ cồn, bù nước và hỗ trợ đào thải acid uric.

Mang theo sản phẩm hỗ trợ ngăn ngừa cơn đau gout

Bên cạnh việc ăn uống có chọn lọc, để an tâm hơn trong suốt chuyến đi, người bị gout nên mang theo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Gout Tâm Bình để sử dụng hằng ngày.

Viên Gout Tâm Bình là sản phẩm của Dược phẩm Tâm Bình – Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín, 2 lần nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Viên Gout Tâm Bình được bào chế từ 12 thảo dược, tác động theo 3 nhóm cơ chế:

- Nhóm khu phong trừ thấp, chống viêm, giảm đau: Độc hoạt, Hy thiêm, Lá sói rừng, Phòng phong, Tần giao, Mã tiền chế.

- Nhóm bổ huyết, thông kinh lạc, bổ can thận: Đương quy, Đỗ trọng, Ngưu tất.

- Nhóm lợi tiểu, thanh nhiệt giải độc, thải trừ acid uric: Thổ phục linh, Cốt khí củ, Tỳ giải.

Viên Gout Tâm Bình vừa hỗ trợ giảm triệu chứng đau do gout, vừa hỗ trợ lợi tiểu, tăng đào thải acid uric, từ đó phòng ngừa cơn gout cấp tái phát. Nhờ thành phần thảo dược nên Viên Gout Tâm Bình an toàn với sức khỏe người bệnh, không gây hại đến gan, thận, dạ dày... như các loại thuốc tây.

Người bị gout khi đi du lịch nên mang theo Viên Gout Tâm Bình để an tâm tận hưởng chuyến đi.

15 năm có mặt trên thị trường, Viên Gout Tâm Bình luôn được người bệnh tin dùng, đạt nhiều giải thưởng uy tín như: Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, Hàng Việt Nam chất lượng cao...

Sử dụng Viên gout Tâm Bình hằng ngày kết hợp với ăn uống có chọn lọc, người bị gout có thể an tâm tận hưởng hành trình du lịch, thưởng thức ẩm thực và lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình, bạn bè.

Viên Gout Tâm Bình có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Hãy chuẩn bị sẵn Viên Gout Tâm Bình trong hành trang du lịch để tận hưởng chuyến đi trọn vẹn, không lo cơn đau gout.