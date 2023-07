Chung kết cuộc thi piano và thanh nhạc dành cho người Việt ở châu Âu

Thí sinh Hoàng Gia Kim Bảo, 14 tuổi, đến từ Hungary đã giành giải Quán quân tại cuộc thi. (Ảnh: Hải Vân/Vietnam+)

Ngày 1/7, Vòng Chung kết Cuộc thi Piano và Hát tiếng Việt dành cho trẻ em và thanh thiếu niên người Việt toàn châu Âu ( V-Stella 2023 ), diễn ra tại London (Anh) với sự tham dự của 27 thí sinh đến từ tám quốc gia châu Âu.

Theo Trưởng Ban Tổ chức V-Stella 2023 Phạm Hà My, đây là cuộc thi piano và thanh nhạc đầu tiên dành cho người Việt ở châu Âu do Học viện Hà My Academy tổ chức, nhằm tìm ra những tài năng âm nhạc Việt, gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Anh và châu Âu. Đồng thời, V-Stella 2023 cũng mục đích lan tỏa âm nhạc cổ điển tới gần với khán giả Việt ở nước ngoài.

Nằm trong những sự kiện Kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Anh, cuộc thi gồm bốn hạng mục: Piano 1 và Thanh nhạc 1 dành cho các thí sinh lứa tuổi từ 5-12; và Piano 2 và Thanh nhạc 2 dành cho thanh thiếu niên từ 13-20 tuổi.

Để lọt vào Vòng Chung kết trực tiếp tại London, 27 thí sinh đã trải qua hai vòng thi trực tuyến, trong đó các thí sinh gửi video clip biểu diễn để Ban Giám khảo lựa chọn.

Ban Giám khảo Piano gồm Tiến sỹ Nguyễn Anh Tùng, Tiến sỹ Hsin-I Huang và Thạc sỹ Tania Park. Ban Giám khảo Thanh nhạc gồm ca sỹ Jitka Svobodova, Thạc sỹ Oksana Lepska và Thạc sỹ Meliza Metzger-Gómez.

Tại vòng chung kết, các thí sinh sẽ được Ban Giám khảo đánh giá màn biểu diễn trên 6 yếu tố: Tài năng; Triển vọng; Kỹ thuật, Trình độ; Khả năng trình diễn âm nhạc và Cá tính nghệ thuật.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã ba giải Nhất, bốn giải Nhì, năm giải Ba và hai giải Danh dự cho các thí sinh của bốn hạng mục thi.

Thí sinh Phan Trang Anh, với bài hát "Ước mơ của mẹ," đã đạt giải Quán quân phần thi hát Hạng mục 2 tại cuộc thi. (Ảnh: Hải Vân/Vietnam+)

Trưởng Ban Tổ chức Phạm Hà My, người sáng lập Hamy Academy, cho biết Ban Tổ chức mong muốn cuộc thi sẽ tạo nên sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp, lành mạnh, tôn vinh và hỗ trợ các tài năng âm nhạc trẻ, đồng thời gìn giữ văn hóa truyền thống trong các thế hệ người Việt trẻ tại châu Âu.

Bà Hà My cho biết cuộc thi sẽ tiếp tục được tổ chức hai năm một lần, tạo cơ hội để các thí sinh đánh giá năng lực, thử sức trên con đường theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp.

Bà Hà My cho biết thêm mặc dù được tổ chức lần đầu tiên, chất lượng thí sinh cả hai cuộc thi piano và thanh nhạc đều rất tốt, đặc biệt là các thí sinh thuộc bộ môn piano.

Giám khảo thanh nhạc Jitka Svobodova, ca sỹ Nhà hát Quốc gia Cộng hòa Séc, chia sẻ cô thực sự ấn tượng trước tài năng và khả năng trình diễn của các thí sinh Việt Nam và rất vui được tham gia trong Ban Giám khảo cuộc thi.

Giám khảo piano Nguyễn Anh Tùng, Tiến sỹ chuyên ngành biểu diễn piano, Đại học Oregon (Mỹ), cũng đánh giá cao chất lượng thí sinh, cho biết các thí sinh đã chuẩn bị kỹ lưỡng và có sự tiến bộ vượt bậc trong sáu tháng qua ba vòng thi.

Tiến sỹ Tùng cho rằng cuộc thi là sân chơi để các thí sinh trẻ tuổi thể hiện tài năng, rèn luyện bản thân để chinh phục những thử thách khác tại những cuộc thi trong tương lai cả ở nước sở tại cũng như trong Liên minh châu Âu.

Quán quân Hạng mục piano 2, Hoàng Kim Gia Bảo, 14 tuổi, đến từ Hungary, cho biết em tham dự cuộc thi bởi đây là sự kiện gắn kết cộng đồng người Việt tại châu Âu và rất bất ngờ và vinh dự giành giải cao nhất, đặc biệt khi các bạn thí sinh khác cũng chơi rất xuất sắc.

Ông Phạm Minh Nam, Giám đốc công ty Nam&Co., một nhà tài trợ của cuộc thi, chia sẻ là Việt kiều lâu năm tại Anh, ông luôn mong muốn thấy sự phát triển và thành công của các thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba ở Anh cũng như ở châu Âu, trong khi vẫn gìn giữ truyền thống quê hương, đất nước, luôn nhớ về cội nguồn.

Đây là lý do ông tài trợ cho V-Stella 2023, cuộc thi tôn vinh các tài năng Việt, đồng thời giữ gìn tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài./.

Tất cả các thí sinh đều có màn trình diễn xuất sắc tại cuộc thi. (Ảnh: Hải Vân/Vietnam+)

(TTXVN/Vietnam+)