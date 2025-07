Kiều bào Thái Lan luôn nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc

Ngày 27/7, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen và cộng đồng kiều bào đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm liệt sỹ Việt kiều tại Udon Thani, Thái Lan nhân 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/07/2025).

Cán bộ nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen cùng kiều bào Việt Nam tại Thái Lan dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong không khí nghiêm trang thành kính, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh và phu nhân, cùng các cán bộ nhân viên Tổng lãnh sự quán và bà con kiều bào đã xúc động dâng nén tâm hương tưởng nhớ, tri ân những người con đất Việt đã hy sinh vì Tổ quốc, trong đó có các liệt sỹ là kiều bào tại Thái Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh nhân dân Việt Nam và bà con kiều bào đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong suốt 1 thế kỷ qua đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc.

Những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh đã làm nên giá trị tinh thần đặc biệt ý nghĩa “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh," kết nên thành đồng Tổ quốc “kiên cường, bất khuất” cho đất nước hòa bình, phát triển phồn vinh, cho nhân dân Việt Nam ngày nay được ấm no, hạnh phúc.

Ông Lương Xuân Hòa, Ủy viên trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Udon Thani bày tỏ niềm tự hào, biết ơn về truyền thống cách mạng và những đóng góp ý nghĩa của kiều bào dành cho đất nước trong gần 1 thế kỷ qua.

Ông nhấn mạnh việc bà con kiều bào Thái Lan luôn ghi nhớ, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân những dịp kỷ niệm của đất nước, thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước nồng nàn.

Lễ kỷ niệm Ngày Thương binh-liệt sỹ thể hiện sinh động đạo lý “Uống nước nhớ nguồn," “Ăn quả nhớ người trồng cây” mang tính nhân văn sâu sắc, phản ánh đậm nét bản sắc văn hóa truyền thống, giá trị tinh thần Việt Nam.

Đài tưởng niệm Liệt sỹ Việt kiều tại Udon Thani, Thái Lan. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân ngày kỷ niệm thiêng liêng này, Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh bày tỏ mong muốn bà con kiều bào tiếp tục đoàn kết, hội nhập và đóng góp tích cực vào xã hội sở tại, phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giúp tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Thái Lan, xứng đáng với công lao, sự hy sinh to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng thương binh, liệt sỹ.

Đài tưởng niệm liệt sỹ Việt kiều tại chùa Bản Chich, xã Mackheng, huyện Muang, tỉnh Udon Thani, được cộng đồng kiều bào xây dựng năm 2010 với sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Năm liệt sỹ Việt kiều được ghi tên tại Đài tưởng niệm đều là đảng viên, gồm có cụ Đặng Thúc Hứa (1882-1932, quê Thanh Chương-Nghệ An); cụ Cố Khôn (1833-1939, quê Nam Đàn-Nghệ An); cụ Võ Văn Kiều (1899-1933, quê Diễn Châu-Nghệ An); cụ Võ Văn Đông (1909-1929, quê Diễn Châu-Nghệ An); cụ Hải Đen (hy sinh năm1947, quê Đức Thọ-Hà Tĩnh)./.

Theo TTXVN