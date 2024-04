Kích cầu tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng nguồn thu ngân sách nhà nước

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4119/UBND-KTTC gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các hiệp hội ngành hàng về việc thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Theo đó, để đẩy mạnh các hoạt động kích cầu tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và kêu gọi các hội, hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nỗ lực phấn đấu, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp kích cầu tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Trong đó, tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng; tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ và thúc đẩy đầu tư; đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.

Đối với nhiệm vụ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy lưu thông, cung ứng hàng hóa, cân đối cung - cầu các mặt hàng thiết yếu, gắn với quản lý giá và bình ổn giá cả thị trường. Tăng cường thông tin, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế.

Chủ động phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước, gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng các điểm bán hàng “Tự hào hàng Việt Nam”. Tập trung đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nông sản đặc trưng, các sản phẩm OCOP của tỉnh, khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức thành công Chợ trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP và ẩm thực xứ Thanh năm 2024 để quảng bá, giới thiệu đến du khách trong tỉnh, trong nước và quốc tế, qua đó, đẩy mạnh tiêu thụ các các sản phẩm, hàng hóa, đặc sản ẩm thực của tỉnh (dự kiến tổ chức từ tháng 6 đến tháng 7/2024 tại TP Sầm Sơn).

Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất, áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp nhằm cắt giảm chi phí, mở rộng sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị làm việc với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và một số doanh nghiệp có đóng góp lớn cho thu ngân sách đang cần kích cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, nhất là sắt, thép, xi măng, giày da...

Tiếp tục làm tốt công tác hỗ trợ kết nối, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức thành công Hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu với doanh nghiệp phân phối các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và sản phẩm nông nghiệp khu vực phía Bắc năm 2024.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu và trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024 và Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2024 để tổ chức thực hiện; tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản của tỉnh tham gia các hoạt động xúc tiến do các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố tổ chức để thúc đẩy kết nối cung - cầu, phát triển các chuỗi liên kết, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản Thanh Hóa đến người tiêu dùng trong cả nước, góp phần nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và Hiệp hội Du lịch tỉnh tiếp tục triển khai các chương trình kích cầu du lịch, tổ chức đón các đoàn doanh nghiệp, báo chí đến khảo sát sản phẩm du lịch Thanh Hóa; khẩn trương tham mưu triển khai tổ chức thành công các hoạt động kết nối du lịch tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố và khu vực trong cả nước theo Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 11/3/2024 của UBND tỉnh; vận động các đơn vị kinh doanh du lịch nâng cao chất lượng, làm mới sản phẩm, dịch vụ hiện có, gắn kết hoạt động du lịch với mua sắm, thực hiện các chương trình giảm giá, khuyến mại để thu hút khách du lịch; phối hợp, hỗ trợ các địa phương (TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn...) tổ chức thành công mô hình phố đi bộ, chợ đêm phục vụ phát triển du lịch.

Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tập trung triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Chương trình đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh năm 2024; đa dạng các hình thức, hoạt động xúc tiến nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, hàng hóa, tìm kiếm đối tác hợp tác sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ; tổ chức hiệu quả các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, tập trung vào các thị trường mục tiêu là TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh tỉnh tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động ngân hàng theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai hiệu quả các biện pháp về tiết giảm chi phí, đơn giản hoá thủ tục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số... để tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh; qua đó, tạo điều kiện thuận lợi về tiếp cận và hấp thụ vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn cho doanh nghiệp, người dân và hạn chế “tín dụng đen”.

Cục Thuế tỉnh tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn đầy đủ, kịp thời các chính sách về gia hạn thời gian nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và miễn, giảm các loại thuế theo chủ trương của Chính phủ; triển khai đầy đủ chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ và quy định về giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 ngày 28/12/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Đẩy nhanh hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu và đầu tư, tạo dòng tiền vốn cho doanh nghiệp có điều kiện giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh về giá, thúc đẩy cung, cầu sản phẩm; đẩy mạnh xử lý hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân kịp thời, đúng quy định để đưa dòng tiền vào lưu thông, tăng khả năng mua sắm của người dân.

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, thu hồi nợ đọng thuế, các giải pháp cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý thuế. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế...; kịp thời hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục về thuế, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phục hồi, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phát động và triển khai các Chương trình kích cầu tiêu dùng trên địa bàn; nghiên cứu tổ chức các mô hình kinh tế đêm phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương như: chợ đêm, phố đi bộ... , nhất là tại các địa phương trọng điểm về phát triển thương mại, du lịch như TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, huyện Hoằng Hóa... và các khu, điểm du lịch của tỉnh để kích cầu tiêu dùng, mua sắm và du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các hiệp hội ngành hàng hỗ trợ, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp của tỉnh chú trọng hơn trong công tác phát triển thị trường thông qua các hoạt động điều tra, nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu để có chiến lược sản xuất linh hoạt về kiểu dáng, mẫu mã, nâng cao chất lượng, giảm giá thành..., từ đó, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm; ưu tiên dành nguồn lực cho hoạt động marketing, quảng cáo, khuyến mại, hậu mãi và thiết lập các kênh phân phối bền vững; thường xuyên tổ chức các đợt khuyến mại, giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng, gắn với xây dựng và giữ chữ tín, không lợi dụng găm hàng, tăng giá hàng hóa, dịch vụ vào những thời gian cao điểm.

Vận động các doanh nghiệp sản xuất giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, dần thay thế bằng các nguồn nguyên liệu trong tỉnh, trong nước; tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp trong hiệp hội để trao đổi thông tin, hỗ trợ, cung ứng cho nhau kịp thời, hình thành các chuỗi liên kết cung ứng, tiêu thụ sản phẩm nội tỉnh.

Về công tác tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ và thúc đẩy đầu tư, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý các dự án, các chủ đầu tư dự án đầu tư công thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/1/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công năm 2024; giải quyết dứt điểm vướng mắc, gắn với đổi mới phương thức, cách thức quản lý để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2024 của địa phương, đơn vị.

Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng được phân công, đẩy mạnh công tác giải quyết các thủ tục hành chính và khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trực tiếp đã được chấp thuận chủ trương để sớm triển khai theo tiến độ, đặc biệt là công tác cấp phép đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục về đầu tư xây dựng...; khơi thông hoạt động đầu tư, xây dựng để kích cầu tiêu thụ, giải phóng lượng hàng tồn kho đối với sản phẩm vật liệu xây dựng.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ động rà soát, thường xuyên nắm bắt, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp đang cần các cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ và nội dung đề nghị hỗ trợ cụ thể, gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan để được tháo gỡ, giải quyết hoặc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện.

Đối với giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như: EVFTA, CPTPP, RCEP...; cung cấp thông tin, tổ chức và hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu về các FTA, về các yêu cầu kỹ thuật, quy định, thực tiễn quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và phòng vệ thương mại của các nước đối tác để tăng cường tìm kiếm cơ hội, tận dụng lợi thế từ các FTA để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá.

Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong các xuất nhập khẩu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia giao thương quốc tế trên môi trường mạng; đẩy nhanh phát triển các loại hình dịch vụ logistic, đặc biệt là dịch vụ logistic phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cảng nước sâu Nghi Sơn.

Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị tăng cường đấu mối, tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để được cập nhật tình hình thị trường, các cơ chế, chính sách mới về kinh tế, thương mại, đầu tư tại các nước sở tại và các dự báo, cảnh báo..., làm cơ sở để thực hiện các hoạt động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh có chiến lược, kế hoạch mở rộng sản xuất hàng hóa và thị trường xuất khẩu phù hợp, đồng thời, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động giao dịch với các đơn vị, doanh nghiệp nước sở tại.

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan: Tăng cường thu hút các doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cảng Nghi Sơn, gắn với tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 248/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn.

Cục Hải quan tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hải quan số, hải quan thông minh; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024; duy trì tổ chức các hội nghị đối thoại, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa về thủ tục hải quan cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn.

