Khủng bố ở Mỹ trong ngày đầu năm mới, 10 người tử vong

Một tài xế đã đâm xe bán tải vào đám đông đang ăn mừng năm mới ở New Orleans, Mỹ và nổ súng, giết chết ít nhất 10 người, làm bị thương hơn 35 người, trong một vụ tấn công mà FBI cho biết đang điều tra theo hướng đây là một hành động khủng bố.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: AP.

Tài xế được cho là đã cố gắng cán qua càng nhiều người càng tốt, Cảnh sát trưởng New Orleans Anne Kirkpatrick cho biết.

Vụ việc xảy ra lúc 3h15 sáng theo giờ địa phương tại ngã tư đường Canal và Bourbon trong lễ mừng năm mới. Đường Bourbon là một điểm du lịch nổi tiếng với âm nhạc và quán bar.

Tài xế đã tử vong sau cuộc đấu súng với cảnh sát. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về danh tính của tài xế.

Thị trưởng New Orleans LaToya Cantrell gọi vụ việc này là một “cuộc tấn công khủng bố”. FBI cũng tuyên bố “đang điều tra vụ việc như một hành động khủng bố”.

New Orleans đã từng xảy ra các vụ xả súng và va đâm xe vào đám đông trước đây. Vào tháng 11/2024, 2 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương trong 2 vụ xả súng riêng biệt trong một sự kiện có hàng nghìn người tham dự ở New Orleans. Trước đó, vào tháng 2/2017, một người đàn ông đã lái xe bán tải đâm vào đám đông khán giả đang xem cuộc diễu hành Mardi Gras ở New Orleans, khiến hơn 20 người bị thương.

TD (theo Reuters)