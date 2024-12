Không tin và không tham gia hội nhóm của “Pháp luân công”

Thời gian gần đây, vào khoảng thời gian từ 4 - 6h sáng người dân đi tập thể dục quanh khu đô thị Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa thường thấy nhóm người mặc áo vàng luyện tập tại một khoảng sân trong khu vực. Chưa rõ nhóm người này luyện tập môn thể thao gì, nhưng với những hành động và cách thức luyện tập khác lạ như ngồi quây vòng tròn, miệng lẩm bẩm, luyện khí..., nhiều người dân nghi ngờ nhóm người này đã và đang tập luyện các bài tập của Pháp luân công (PLC) - một tổ chức bị cấm hoạt động tại nước ta.

Nhóm người thường xuyên tập trung tại khu đô thị Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa để luyện tập khi mờ sáng. Việc làm này được người dân nghi ngờ đang luyện tập Pháp luân công.

PLC hay còn gọi là “pháp luân đại pháp” do Lý Hồng Chí sáng lập năm 1992, bị Chính phủ Trung Quốc ngăn chặn, giải tán, nhưng vẫn âm thầm phát triển và đã du nhập vào Việt Nam từ khoảng năm 2000. Đến nay, tại Việt Nam có khoảng trên 7.000 người tham gia luyện tập tại các điểm nhóm, tập trung chủ yếu ở TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

PLC về bản chất không phải là một tín ngưỡng, tôn giáo, không có giáo lý, giáo luật hoàn chỉnh mà vay mượn, cắt xén của các tôn giáo khác để hình thành. Mục đích thực sự của PLC là mượn vỏ bọc của một môn khí công rèn luyện sức khỏe và lợi dụng các yếu tố tôn giáo, tâm linh để tập hợp lực lượng, lôi kéo quần chúng tham gia, khuếch trương thanh thế nhằm từng bước công khai hình thành tổ chức, đòi công nhận tư cách pháp nhân.

Các phần tử tuyên truyền PLC cho rằng, với việc tích cực luyện tập PLC sẽ chữa được bách bệnh, kể cả những bệnh hiểm nghèo mà không cần dùng thuốc và nếu luyện tập đông, luyện tập gần nhau sẽ nhanh tạo ra “công lực”. Nhiều người đã ngộ nhận PLC là một môn tu tập của Phật giáo nên đã tin theo. PLC cổ vũ “từ bỏ tình thân”, chuyên tâm theo học “pháp luân đại pháp” để được thăng cấp, cuối cùng sẽ tu thành “Phật, đạo, thần”. Nhiều người luyện tập đến mức mê muội, bị ảo giác, thậm chí thực hiện hành vi phạm tội.

Từ khi du nhập vào nước ta đến nay, PLC đã phát triển nhanh, xâm nhập, lôi kéo nhiều người dân và một số cán bộ, đảng viên tham gia. Để tuyên truyền về PLC, các đối tượng đã sử dụng nhiều cách thức khác nhau như: Phát tán nơi công cộng hoặc trong khu dân cư; lập các trang web và tài khoản mạng xã hội truyền bá qua Internet; gửi tài liệu qua đường bưu chính đến nhiều đối tượng khác nhau; tiếp cận những vùng dân trí còn hạn chế để lôi kéo tham gia...

Nguy hiểm hơn, PLC đã và đang được các thế lực thù địch lợi dụng, sử dụng làm “quân bài” để chống phá chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam, chống phá Đảng, Nhà nước ta trên lĩnh vực “nhân quyền”, hình thành tổ chức chính trị đối lập, chống phá chế độ. Do vậy, mọi hoạt động phát tán tài liệu, tập trung đông người tuyên truyền PLC hay tham gia PLC đều là trái pháp luật và sẽ bị xử lý.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hoạt động PLC có nhiều diễn biến phức tạp. Với các thủ đoạn, hoạt động vừa lén lút vừa công khai bằng các hình thức khác nhau, gây tác động xấu đến an ninh chính trị, trật tự xã hội. Nhiều người vì quá mê muội, tin theo nên đã bỏ bê gia đình để đi quảng bá PLC, gây hệ lụy xấu cho gia đình và xã hội. Cũng vì bị mê hoặc, tin theo nội dung tuyên truyền của các đối tượng PLC, một số người khi ốm đau không chữa trị, dùng thuốc...

Để không bị các đối tượng lôi kéo tham gia hoạt động PLC, người dân cần nhận thức đúng bản chất phản khoa học, phản văn hóa, phản xã hội của PLC; nêu cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động lợi dụng PLC để chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Thực hiện nghiêm các quan điểm, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nói chung, đối với PLC nói riêng; các quy định của pháp luật Nhà nước, đặc biệt là Luật An ninh mạng. Không tham gia PLC hoặc tiếp tay, cổ vũ, tuyên truyền PLC, không tham gia vào các hoạt động ảnh hưởng tới an ninh trật tự; không tham gia vào các hoạt động mê tín dị đoan khác. Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa ở khu dân cư; tăng cường luyện tập thể dục - thể thao, rèn luyện sức khỏe lành mạnh theo quy định. Khi phát hiện các hành vi tuyên truyền, lôi kéo, kích động xúi giục người khác theo tập PLC hay in ấn, phát tán các loại tài liệu, hình ảnh, ấn phẩm có nội dung liên quan đến PLC trên địa bàn tỉnh cần kịp thời thông báo cho cơ quan, chính quyền nơi gần nhất để xử lý theo quy định.

Bài và ảnh: Lê Phượng