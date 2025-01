Khi bí thư cấp ủy không phải người địa phương

Những năm vừa qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Như Xuân đã điều động, luân chuyển (ĐĐLC) hàng loạt bí thư cấp ủy không phải là người địa phương. Qua thực tiễn công tác, các bí thư cấp ủy đã phát huy năng lực, tâm huyết, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Xuân (Như Xuân) Lê Tuấn Anh (đứng giữa) trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra tiến độ làm đường giao thông.

Luồng gió mới cho cơ sở

Việc luân chuyển cán bộ gắn với thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương thời gian qua tại huyện Như Xuân đã góp phần tạo sự đổi mới mang tính bứt phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở.

Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại UBND huyện, tháng 7/2020 đồng chí Lê Tuấn Anh được BTV Huyện ủy ĐĐLC về làm Bí thư Đảng ủy xã Thanh Xuân. Bước đầu đồng chí Lê Tuấn Anh cũng gặp những khó khăn, bỡ ngỡ bởi vai trò, nhiệm vụ mới. Bên cạnh đó là việc xa nhà, sinh hoạt khó khăn do cơ quan không có nhà công vụ, nơi ăn nghỉ cho cán bộ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Xuân Lê Tuấn Anh chia sẻ: “Việc thay đổi nhiệm vụ và phương thức quản lý từ cấp huyện sang cấp xã, đặc biệt lại không phải người địa phương, thời gian đầu không tránh khỏi những khó khăn, thách thức. Thanh Xuân là xã đặc biệt khó khăn, có trên 95% là người đồng bào dân tộc Thái nên tôi xác định vừa làm vừa học hỏi. Với quyết tâm hoàn thành tốt công việc được cấp trên giao, tôi luôn cố gắng, tranh thủ nắm bắt tình hình địa bàn, gặp gỡ cán bộ, công chức, các tổ chức, chi bộ, đoàn thể, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên, gần dân, sát dân. Từ đó đưa ra được các chủ trương đảm bảo phù hợp với thực tiễn và phát huy được thế mạnh của địa phương, nhất là trong phát triển kinh tế”.

Với sự sâu sát, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, tháng 6/2021, Thanh Xuân đã thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn. Năm 2024, tổng giá trị sản xuất ước đạt 97,3 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,2 triệu đồng, tăng 0,7 triệu đồng/người so với cùng kỳ. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường, vai trò của MTTQ và các đoàn thể ngày càng được phát huy.

Bố trí người đứng đầu cấp ủy không phải người địa phương còn tạo ra “làn gió mới” ở cơ sở, khắc phục được tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ. Các cán bộ ở nơi khác đến sẽ có tư duy mới, cách làm mới, giải quyết công việc một cách công tâm, khách quan, nhất là trong những lĩnh vực nhạy cảm.

Đồng chí Đinh Tấn Tuấn từng là người đứng đầu cấp ủy xã Bình Lương và Tân Bình trước khi được điều động làm Bí thư Đảng ủy xã Cát Vân vào tháng 2/2022. Đã trải qua nhiều năm công tác, lại có kinh nghiệm cùng năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Tuấn đã nhanh chóng vượt qua khó khăn bước đầu, bắt tay ngay vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của đảng ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể, ủng hộ của toàn dân, diện mạo nông thôn của xã Cát Vân được đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân được nâng cao, cơ sở vật chất hạ tầng thiết yếu, điện, đường, trường, trạm, công sở, nhà văn hóa được đầu tư một cách đồng bộ, khang trang hiện đại. Tổng giá trị sản xuất năm 2024 đạt 188,4 tỷ đồng, tăng 6,5 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tổng giá trị thu nhập đạt 131,91 tỷ đồng, tăng 7,71 tỷ đồng so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 49,5 triệu đồng, tăng 1,4 triệu đồng so với cùng kỳ.

Bí thư Đảng ủy xã Cát Vân chia sẻ: "Không phải là người địa phương nên không bị ràng buộc, áp lực bởi họ hàng, thân quen. Bởi vậy trong thực thi công vụ được thuận lợi, khách quan, nhất là trong công tác cán bộ”.

Chủ trương phù hợp với thực tiễn

Từ thực tiễn của một số đồng chí bí thư cấp ủy được ĐĐLC địa bàn công tác cho thấy, chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương rất có ý nghĩa trong thử thách rèn luyện cán bộ, giúp nâng cao bản lĩnh kỹ năng trong giải quyết các vấn đề đặt ra để lãnh đạo địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Như Xuân đã bố trí 15/16 đồng chí bí thư cấp ủy không phải người địa phương; ĐĐLC, biệt phái 62 cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo; 12/16 chủ tịch UBND xã không phải người địa phương.

Huyện đặt mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu hoàn thành việc bố trí bí thư cấp ủy cấp xã và chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương; đồng thời bố trí một số chức danh khác ở các vị trí nhạy cảm.

Đồng chí Lê Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân, cho biết: Việc bố trí người đứng đầu cấp ủy không phải người địa phương đã tạo đột phá trong công tác cán bộ, mang lại những luồng gió mới cho cơ sở, tạo được sự đồng thuận, tăng niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền. Những cán bộ qua quá trình luân chuyển đều khẳng định được năng lực, uy tín, chủ động hơn trong giải quyết các vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở. Bên cạnh đó, cán bộ luân chuyển được rèn luyện, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tăng cường ý thức tự học, tự hoàn thiện và trưởng thành. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng được đổi mới rõ rệt, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng và chính quyền.

Bài và ảnh: Anh Tuân