Khánh thành bếp ăn bán trú tại Trường mầm non Yên Thắng.

Hưởng ứng phong trào “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam phát động, mới đây Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng các nhà tài trợ đến từ Quận 10 (TP Hồ Chí Minh) trao 194 áo ấm, bộ đồ dùng nhà bếp cho bếp ăn bán trú Trường mầm non xã Tân Bình (Như Xuân) với tổng trị giá 70 triệu đồng. Kinh phí do ông bà Part Juho - Nguyễn Thị Lan Anh hiện đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh tài trợ.