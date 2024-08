Khẳng định vị thế số 1 của giáo dục xứ Thanh

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến phường, xã, cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên (CBGV) và học sinh, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện chất lượng giáo dục.

Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa trao Giấy khen cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

Xác định rõ đội ngũ CBGV là lực lượng then chốt quyết định đến chất lượng giáo dục, ngành giáo dục thành phố đã tăng cường công tác quản lý, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên. Năm học 2023-2024, Phòng GD&ĐT thành phố đã tổ chức 32 chuyên đề cho CBGV mầm non, tiểu học, THCS. Nội dung các chuyên đề tập trung vào nâng cao năng lực thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; hướng dẫn dạy học tích hợp liên môn; triển khai tổ chức giáo dục STEM; nâng cao nhận thức, ý thức và năng lực giáo dục bảo vệ môi trường... Song song với đó, thành phố tiến hành rà soát cơ cấu đội ngũ giáo viên; xây dựng kế hoạch tiếp nhận, hợp đồng giáo viên bảo đảm số lượng, chất lượng và cân đối về cơ cấu bộ môn. Năm 2023, thành phố tiếp nhận 89 giáo viên về công tác tại các trường; năm 2024 ký hợp đồng với 185 giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Đến tháng 8/2024, tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn thành phố là 3.391 người, các trường ngoài công lập là 1.518 người. 100% giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn là 2.170 người (chiếm 44%), cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học.

TP Thanh Hóa có quy mô mạng lưới trường, lớp lớn nhất trong toàn tỉnh với 159 trường, gồm 124 trường công lập, 1 trường công lập tự chủ, 34 trường ngoài công lập, ngoài ra còn rất nhiều nhóm trẻ độc lập tư thục. Cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV, thành phố và các phường, xã luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng hiện đại, đạt chuẩn. Năm 2023, ngân sách thành phố đã đầu tư 385 tỷ đồng; năm 2024 đầu tư gần 90 tỷ đồng từ nguồn đầu tư công để xây mới, sửa chữa, cải tạo hệ thống cơ sở vật chất và mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học cho các nhà trường; vận động xã hội hóa được trên 20 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật, đồ dùng phục vụ cho việc dạy, học và sinh hoạt của giáo viên và học sinh. Nhờ đó, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia cũng đạt nhiều kết quả nổi bật với 134/159 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 84,27%).

Năm học 2023 - 2024, thành phố tiếp tục đổi mới chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Đối với chương trình giáo dục mầm non đã áp dụng đa dạng các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”; chú trọng xây dựng môi trường giáo dục tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo theo phương châm “học mà chơi, chơi mà học” phù hợp với từng lứa tuổi. Đối với giáo dục phổ thông thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà; thực hiện nội dung giáo dục địa phương, giáo dục STEM theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh...

Chất lượng giáo dục toàn diện của thành phố luôn được giữ vững và dẫn đầu toàn tỉnh. Để có được kết quả này, các nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp như giao khoán chất lượng giáo dục; thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh một cách thực chất; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh; giáo dục học sinh phát triển toàn diện... Cùng với giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn từng bước được nâng lên. Một trong những điểm nhấn của giáo dục thành phố trong năm học vừa qua thể hiện ở kết quả thi học sinh giỏi các cấp. Ở bậc tiểu học, tham dự cuộc thi vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về chiến thắng Điện Biên Phủ và Điện Biên Phủ hôm nay, thành phố có 3 học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba cấp Trung ương; cuộc thi “Sân chơi ý tưởng trẻ em” có 12 học sinh đoạt giải khuyến khích cấp Trung ương; cuộc thi Trạng nguyên tiếng Việt có 1 giải nhì cấp Trung ương; cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” cấp tỉnh có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 1 giải chuyên đề.

Ở bậc THCS, kỳ thi học sinh giỏi 9 môn văn hóa cấp tỉnh, thành phố đạt 81 giải; cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS cấp thành phố có 26 giải; cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS cấp tỉnh có 1 giải nhất, 1 giải nhì; cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 có 1 giải ba, 4 giải khuyến khích, giải tập thể thuộc về Phòng GD&ĐT thành phố và Trường THCS Trần Mai Ninh. Năm học 2024-2025, thành phố có 243 em thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn và 7 em đỗ chuyên bộ (tăng 26 em so với năm học trước). Ở bậc THPT, kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh có 254 học sinh đoạt giải; kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia có 83 học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn đoạt giải; kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế có 1 học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn đoạt Huy chương Bạc; cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THPT cấp tỉnh có 3 giải... Kết quả này không chỉ thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ CBGV và học sinh trong dạy và học, đó còn là niềm tự hào, động lực to lớn để ngành giáo dục thành phố tiếp tục thi đua, gặt hái thêm nhiều thành tích mới.

Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Phòng GD&ĐT TP Thanh Hóa, cho biết: “Trong thời gian tới, ngành giáo dục thành phố sẽ tập trung thực hiện tốt 11 nhóm giải pháp lớn đã đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; tích cực tham mưu với các cấp để bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên và sự bất cập về cơ cấu bộ môn; tăng cường giáo dục chính trị đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành; tăng cường thu hút các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục... Làm tốt các nhiệm vụ này sẽ tiếp tục khẳng định được vị thế của giáo dục TP Thanh Hóa trong sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà”.

Bài và ảnh: Minh Khôi