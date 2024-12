Khai mạc Hội chợ Thương mại và Du lịch miền Tây Thanh Hóa năm 2024

Tối 6/12, tại sân vận động huyện Thường Xuân, UBND tỉnh tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại và Du lịch miền Tây Thanh Hóa năm 2024. Các đồng chí: Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự lễ khai mạc.

Toàn cảnh lễ khai mạc.

Dự Lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào); các sở, ngành, địa phương trong tỉnh; các doanh nghiệp (DN), HTX, chủ thể OCOP và đông đảo Nhân dân.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc hội chợ.

Các đại biểu tham dự hội chợ.

Hội chợ được tổ chức với quy mô hơn 150 gian hàng, bao gồm 81 gian hàng các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của 11 huyện miền núi và các đơn vị xúc tiến thương mại của các tỉnh Nghệ An, Hòa Bình, Sơn La; 50 gian hàng xã hội hóa với các sản phẩm, hàng hóa bảo đảm về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, nhãn mác hàng hóa theo quy định; 11 gian hàng giới thiệu, quảng bá về du lịch miền Tây, du lịch Thanh Hóa và 8 gian hàng ẩm thực đặc sắc xứ Thanh.

Các sản phẩm được trưng bày, giới thiệu, quảng bá là các sản phẩm nông sản, lâm sản, sản phẩm OCOP, giống cây trồng, vật nuôi và sản phẩm đặc trưng của các huyện miền núi; sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm làng nghề gắn với du lịch địa phương; máy móc, thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; sản phẩm dệt may, giày da, phụ kiện thời trang; mỹ phẩm; sản phẩm điện tử, điện lạnh; các dịch vụ, như: du lịch, việc làm; các đặc sản, món ngon ẩm thực xứ Thanh; các tour tuyến du lịch trong tỉnh phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ.

Phát biểu khai mạc hội chợ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trân trọng cảm ơn các DN, HTX trong và ngoài tỉnh đã tích cực hưởng ứng, tham gia hội chợ. Sự đa dạng của các loại hình DN tham gia, sự phong phú về chủng loại hàng hóa tại hội chợ đã thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các DN đối với sự phát triển của thương mại, du lịch miền núi; đồng thời, thể hiện ý chí quyết tâm của các DN nỗ lực vươn lên, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Hội chợ không chỉ là nơi trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của các huyện miền núi và các món ngon ẩm thực xứ Thanh; giới thiệu các khu, điểm du lịch và các tour du lịch tại khu vực miền núi của tỉnh; phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm và vui chơi, giải trí, trải nghiệm của Nhân dân trong khu vực; mà còn là dịp để tỉnh Thanh Hóa nói chung và 11 huyện miền núi của tỉnh nói riêng đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, lợi thế; giới thiệu các thành tựu kinh tế - xã hội, các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu, có thế mạnh của các địa phương.

Đặc biệt, đây là cơ hội mở rộng giao lưu, liên kết, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ nhau cùng phát triển giữa các ngành, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ các DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh miền núi tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, ký kết các hợp đồng kinh tế, các biên bản ghi nhớ để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất hàng hóa quy mô lớn, giá trị gia tăng cao; góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Hội chợ cũng là dịp để các địa phương miền núi giới thiệu, tôn vinh những nét đẹp, giá trị văn hóa đặc sắc, độc đáo của các dân tộc bản địa; thúc đẩy liên kết phát triển du lịch trong khu vực nói riêng; tạo cầu nối giữa các tổ chức, DN du lịch trong khu vực với các tổ chức, DN du lịch trong và ngoài tỉnh nói chung, thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết để hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Để hội chợ diễn ra an toàn, hiệu quả, đồng chí đề nghị UBND huyện Thường Xuân và các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch; bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn tuyệt đối cho các chuỗi các sự kiện để hội chợ thực sự trở thành ngày hội của các DN, của Nhân dân các dân tộc miền núi; làm tiền đề xây dựng chuỗi hoạt động, sự kiện xúc tiến thương mại kết hợp với xúc tiến du lịch thường niên quan trọng của tỉnh tại khu vực miền núi phía Tây.

Đồng chí cũng đề nghị các DN thương mại, du dịch đẩy mạnh việc kết nối, giao lưu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, xem việc thiết lập các kênh phân phối hàng hóa, mở rộng thị trường, đưa khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến với du lịch cộng đồng các huyện miền núi phía Tây Thanh Hóa là một biện pháp lâu dài và hữu hiệu nhằm khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển.

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi và các đại biểu đã thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ.

Các đại biểu đã thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ.

Các đại biểu thăm gian hàng trưng bày của huyện Cẩm Thuỷ.

Các đại biểu thăm gian hàng trưng bày của huyện Quan Sơn.

Các đại biểu tham quan không gian văn hoá huyện Thường Xuân.

Hội chợ Thương mại và Du lịch miền Tây Thanh Hóa năm 2024 dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 6 đến ngày 10/12. Trong khuôn khổ hội chợ sẽ có các chương trình giao lưu, giới thiệu sản phẩm, thương hiệu, công nghệ mới, bán buôn, bán lẻ; xúc tiến thương mại, du lịch. Các chương trình văn hóa nghệ thuật cũng sẽ được tổ chức vào buổi tối nhằm phục vụ hoạt động vui chơi, mua sắm của Nhân dân.

Minh Hằng - Lê Hợi