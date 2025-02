[Infographics] - Hướng dẫn tra cứu, nhận diện website lừa đảo

(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay các thông tin của tổ chức, doanh nghiệp bị giả mạo để lừa đảo người dùng đã trở nên khá phổ biến. Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) thông tin: Để kịp thời cảnh báo, cung cấp danh sách các trang web và liên kết độc hại giúp người dân phòng tránh, C06 đã cập nhật nội dung hướng dẫn tra cứu trang web lừa đảo do Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia xây dựng.