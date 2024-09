Huyện Cẩm Thủy triển khai mô hình “Đường cờ Tổ quốc”

Hoà chung không khí cả nước đang sôi nổi, phấn khởi và tự hào kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Công an huyện Cẩm Thủy đã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu Thường trực Huyện ủy, UBND và Ban Chỉ đạo 138 huyện chỉ đạo xây dựng mô hình “Đường cờ Tổ quốc” trên địa bàn huyện.

Theo đó, hưởng ứng “Cuộc vận động treo Cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo và nhà riêng của tín đồ tôn giáo” của Tỉnh uỷ Thanh Hoá vào các dịp lễ, tết, thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Công an huyện đã phối hợp chỉ đạo rà soát, lựa chọn triển khai xây dựng và ra mắt mô hình điểm “Đường cờ Tổ quốc” tại tổ an ninh, trật tự số 2, thuộc thôn Yên Duyệt, xã Cẩm Yên (nơi có đồng bào Công giáo tái định cư tập trung sinh sống ven bờ sông Mã).

Nguồn kinh phí xây dựng mô hình có sự tự nguyện đóng góp của quần chúng nhân dân; sự hỗ trợ, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh... trên địa bàn và một phần kinh phí của chính quyền địa phương. Đến nay, sau khi triển khai tại đơn vị điểm, mô hình đã được nhân rộng đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong dịp chào mừng Kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 có 5 đơn vị, gồm: thị trấn Phong Sơn, các xã Cẩm Quý, Cẩm Thành, Cẩm Phú, Cẩm Tân tiếp tục tổ chức ra mắt mô hình tại các thôn, tổ dân phố, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào trong quần chúng nhân dân và đồng bào các tôn giáo.

Quy mô của mô hình, gồm: 1 cột cờ lớn, kiên cố được xây dựng tại vị trí trang trọng thuộc khu trung tâm của cụm dân cư; lắp đặt hệ thống cột cờ di động (tại mỗi vị trí có chân đế, khung sắt được thiết kế đảm bảo mỹ quan và cờ Tổ quốc). Bên cạnh đó, đại diện cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị... đã trao tặng cờ Tổ quốc cho đại diện các thôn để tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Tại các buổi lễ, đại diện Nhân dân và tín đồ các tôn giáo đã thể hiện niềm vinh dự, phấn khởi, tự hào, đặc biệt nêu rõ ý nghĩa thiêng liêng của việc treo cờ Tổ quốc gắn với trách nhiệm của mỗi công dân. Đồng thời, cam kết duy trì, lan tỏa mô hình đi vào thường xuyên, nền nếp, tự giác, tạo thành phong trào phát triển sâu rộng, khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư và tín đồ các tôn giáo, cùng chung tay, chung sức xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Việc xây dựng, triển khai mô hình “Đường cờ Tổ quốc” là mô hình mới trên địa bàn huyện Cẩm Thủy, qua đó thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc của mỗi người dân Việt Nam. Đây cũng là mô hình “Dân vận khéo” do Công an huyện Cẩm Thủy phấn đấu thực hiện và tham mưu nhân rộng ra 100% xã, thị trấn; từ đó, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Văn Thiện (CTV)