Hủy hoại tài sản của người khác: Nhìn từ những câu chuyện tưởng chừng đơn giản

Từ những vụ việc tưởng chừng đơn giản trong cuộc sống hằng ngày, nhiều người vì thiếu hiểu biết pháp luật, vì phút nóng giận, thiếu kiểm soát hành vi cá nhân mà bị vướng vào vòng lao lý.

Phiên tòa xét xử một vụ án hình sự tại huyện Ngọc Lặc. Ảnh minh hoạ của CTV

Chặt cây dừa của người khác bị xử lý hình sự về tội hủy hoại tài sản, là câu chuyện đã xảy ra tại huyện Hoằng Hóa. Chuyện xuất phát từ việc tranh chấp đất đai giữa gia đình bà Nguyễn Thị K. và ông Chu Văn H., người cùng thôn. Cho rằng ông H. trồng 3 cây dừa lên phần đất nông nghiệp của gia đình mình nên khi đi làm đồng, bà K. đã dùng cuốc đào 3 cây dừa xiêm lùn của gia đình ông H. rồi lăn lên bờ. Vài ngày sau, khi đi ra đồng, bà K. lại thấy 3 cây dừa mình đào lên đã được trồng lại ở vị trí cũ. Trong lúc tức giận, bà K. về nhà lấy dao ra chặt đứt ngang ngọn của 3 cây dừa. Sáng hôm sau, bà lại tiếp tục ra đồng dùng cuốc đào 3 gốc dừa lăn lên bờ ruộng.

Sau khi phát hiện 3 cây dừa bị chặt đứt, ông H. đã có đơn đề nghị công an giải quyết vụ việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành thu giữ 3 cây dừa; kết luận giám định tài sản xác định tổng giá trị của 3 cây dừa là 2,5 triệu đồng. Với hành vi dùng dao chặt làm chết 3 cây dừa xiêm của ông H., bà K. đã bị khởi tố về tội “Hủy hoại tài sản” theo Khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự và phải nhận mức án 6 tháng tù treo.

Một vụ việc cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại thị xã Nghi Sơn cũng xuất phát vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống. Theo đó, trưa 17/6/2022, do có mâu thuẫn về tiền cước gửi đồ, anh Nghiêm Văn P. đã đến nơi xe ô tô khách đậu để tìm gặp anh B. - một phụ xe ô tô khách để nói chuyện. Tại đây, P. thấy anh B. và lái xe đang ở trên xe nên lên xe và có hành vi hung hăng với anh B. Thấy vậy, lái xe chạy lại kéo P. xuống xe và đóng cửa xe lại. P. nhặt một cục đá cầm trên tay thì chị gái của P. chạy đến can ngăn nên P. bỏ đá xuống rồi đi lại xe máy để ra về. Song khi ra về, P. lại nghe anh B. nói lời thách thức nên quay lại vị trí anh B. đang đứng và yêu cầu mở cửa xe nhưng không được. P. quá tức giận đi về phía trước đầu xe ô tô dùng tay đấm vào kính chắn gió, làm kính bị nứt vỡ.

Tại bản kết luận định giá tài sản xác định tấm kính chắn gió phía trước đầu xe ô tô khách bị nứt vỡ hư hỏng, gây thiệt hại về tài sản là 9.720.000 đồng. Theo đó, P. xử phạt 9 tháng tù treo về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Cũng vì hành vi bột phát trong lúc tức giận, đập vỡ ti vi của bố mẹ mà Bùi Văn T. (sinh năm 1998, quê ở huyện Thạch Thành) phải nhận mức án 6 tháng tù vì tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Cụ thể, tối 16/11/2022, sau khi đi chơi về, T. vào phòng khách cầm điều khiển mở ti vi ra xem. Thấy vậy, bà N. (mẹ T.) đi đến gần và nói ý trách móc: “Mày không chịu đi làm, không chịu lấy vợ, mày nhìn lại mày đi, mày không giống con nhà người ta”. T. trả lời “Mẹ không phải so bì, mẹ im đi đừng nói nữa, nói một câu nữa con đập cái ti vi đi đấy” nhưng bà N. vẫn tiếp tục nói. Do bực tức, T. cầm điều khiển ti vi đập vào màn hình, rồi dùng chân đá liên tiếp vào màn hình ti vi. Hậu quả ti vi bị vỡ màn hình, không sử dụng được. Chiếc ti vi này là tài sản của bố mẹ T. mua vào đầu năm 2021. Qua định giá trong tố tụng hình sự, chiếc ti vi có tổng giá trị thiệt hại là 5,2 triệu đồng. T. là người có nhân thân xấu, mới bị xét xử 11 tháng tù về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích, T. không lấy đó làm bài học, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ với mẹ mà đã có hành vi hủy hoại tài sản của bố mẹ, do đó hội đồng xét xử xét thấy cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

Những vụ việc tưởng chừng đơn giản trong cuộc sống hằng ngày nhưng nhiều người chưa nhận thức rằng đó là hành vi vi phạm pháp luật. Luật sư Vũ Văn Trà, Công ty Luật TNHH Sơn Trà thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Dưới góc độ pháp lý, tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) gồm hai hành vi phạm tội độc lập: Người phạm tội có hành vi tác động vào tài sản thuộc sở hữu của người khác, làm cho tài sản đó bị mất giá trị sử dụng (hủy hoại tài sản) hoặc làm giảm đáng kể giá trị sử dụng của tài sản (làm hư hỏng tài sản) với giá trị thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp được luật hình sự quy định. Hình phạt với tội danh này được quy định tại Điều 178, người phạm tội có thể phải đối diện với mức xử phạt thấp nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, cao nhất lên tới 20 năm tù giam. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm”.

“Quy định của pháp luật đã rất chặt chẽ và nghiêm khắc về các hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, cảnh báo, song các vụ việc cố ý làm hư hỏng tài sản hiện nay đang diễn ra khá nhiều, thậm chí nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống. Vì vậy, người dân cần nâng cao hiểu biết, nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật, giao tiếp, ứng xử văn minh, văn hóa, tránh những mâu thuẫn phát sinh mà dẫn đến những hành vi bột phát, nhất thời gây hậu quả đáng tiếc cho bản thân”, Luật sư Trà nhấn mạnh thêm.

Minh Hiền