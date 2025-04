Hungary bắt đầu trưng cầu dân ý về việc Ukraine gia nhập EU

Việc bỏ phiếu sẽ tiếp tục cho đến cuối tháng 5 và kết quả sẽ được công bố dưới sự kiểm soát chặt chẽ.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban, bên trái, phát biểu với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa trong cuộc họp bàn tròn tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels (Bỉ). Ảnh: AP.

Các áp phích có chân dung Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, lãnh đạo phe cánh của Đảng Nhân dân châu Âu Manfred Weber và Tổng thống Ukraine Zelensky với dòng chữ “Đừng để họ quyết định thay chúng ta” đã xuất hiện trên đường phố Budapest. Lời kêu gọi của chính quyền Hungary được gửi đến tất cả công dân Hungary, nơi cuộc trưng cầu dân ý về việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu bắt đầu.

Từ hôm nay (14/4), chính phủ Hungary gửi phiếu bầu chỉ có một câu hỏi: “Bạn có ủng hộ việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu không?” Có hai cách để trả lời: có hoặc không.

Việc tham gia trưng cầu dân ý là tự nguyện, nhưng chính phủ Hungary nhấn mạnh điều này rất quan trọng đối với tương lai của Hungary. Budapest tin vấn đề gia nhập EU của Ukraine không nên do Brussels và Kiev quyết định, mà do công dân của tất cả các quốc gia trong cộng đồng quyết định. Do đó, lời kêu gọi không cho phép von der Leyen, Weber và Zelensky áp đặt quan điểm của họ lên người châu Âu.

Theo Thủ tướng Viktor Orban, “điều quan trọng là phải biết ý kiến ​​chung của tất cả người dân Hungary, sau đó sẽ được trình bày tại Brussels”.

Hungary tin việc Ukraine vội vã gia nhập EU sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục được cho châu Âu, vì nó sẽ kéo châu Âu vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga, phá hủy nền kinh tế của châu Âu, bao gồm cả nông nghiệp và gây nguy hiểm cho an toàn công cộng của châu Âu.

TD (theo TASS)