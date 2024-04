Hơn 1,5 triệu khách đi lại bằng đường hàng không trong dịp nghỉ lễ 30/4

Hành khách làm thủ tục chuyến bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Do dịp lễ 30/4-1/5 được nghỉ 5 ngày kéo dài từ ngày 27/4-1/5 nên dự kiến các cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khai thác nội địa trên toàn mạng khoảng 9.000 lượt cất, hạ cánh và đón hành khách ước đạt hơn 1,5 triệu hành khách.

Cụ thể, sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, trung bình 1.285 lượt/ngày (tăng 16,5% so với bình quân ngày bình thường tháng 4/2024, bằng 98% so với cùng kỳ 2023).

Sản lượng hành khách ước đạt 1.530.000 hành khách, trung bình 218.600 hành khách/ngày (tăng 15-20% so với ngày bình thường tháng 4/2024, bằng 98% so với cùng kỳ 2021). Ngày cao điểm nhất dự kiến là 26/4 với 1.530 lượt cất hạ cánh và 260.000 hành khách.

Tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, trong các ngày cao điểm nhất của dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới đây (ngày 26/4 và 1/5), dự kiến sân bay này sẽ đón 125.000 hành khách/ngày.

Giai đoạn cao điểm từ ngày 26/4-1/5, tổng số chuyến bay đi, đến Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất là 4.280 chuyến (chuyến bay quốc tế 1.602 chuyến và 2.678 chuyến bay nội địa), trung bình có 720 chuyến bay mỗi ngày. Đặc biệt, ngày cao điểm nhất gồm ngày 26/4 và 1/5, dự kiến 740 chuyến.

Sân bay lớn nhất miền Nam này cũng đón 686.718 hành khách trong giai đoạn nghỉ lễ 30/4-1/5 (với 282.842 khách quốc tế và 403.876 khách quốc nội. Trung bình 115.000-120.000 khách/ngày).

Tại Sân bay Nội Bài, theo số liệu tính toán của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, ngày cao nhất sẽ có khoảng 94.000 lượt khách (trong đó gần 37.000 lượt khách quốc tế, 57.000 lượt khách quốc nội) và 538 lượt chuyến bay (có 235 lượt chuyến bay quốc tế, 303 lượt chuyến bay quốc nội) qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài.

“Mức sản lượng hành khách đợt cao điểm 30/4 năm nay ghi nhận tăng nhẹ so với ngày thường tuy nhiên vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Trong khi sản lượng bay nội địa vẫn duy trì ở mức ổn định (tăng khoảng 12% so với ngày thường, giảm 18% so với cùng kỳ) thì sản lượng bay quốc tế tăng trưởng tốt, ngày cao nhất có thể đạt tới 37.000 lượt khách/ngày, vượt qua ngày cao điểm của cùng kỳ năm 2019,” lãnh đạo Sân bay Nội Bài đánh giá.

Phía ACV cũng thông tin thêm, các cảng hàng không có sản lượng tăng cao dự kiến trong dịp lễ 30/4 sẽ là những điểm thu hút khách du lịch như Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phù Cát, Liên Khương, Điện Biên, Đồng Hới, Côn Đảo.

Nhằm phục vụ tốt các chuyến bay tăng cao dịp lễ, các cảng hàng không trực thuộc doanh nghiệp đều đã có kế hoạch chi tiết phục vụ cao điểm như xây dựng nhiều phương án nhằm đảm bảo tạo điều kiện di chuyển thông thoáng cho hành khách đi máy bay; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để điều hành hoạt động hiệu quả trong giai đoạn cao điểm; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tiết, hướng dẫn, phân làn giao thông...

ACV cũng khuyến khích hành khách làm thủ tục online, hạn chế người nhà ra đưa tiễn tại sân bay; chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, đọc kỹ các quy định của hãng hàng không về các yêu cầu vận chuyển; chủ động lên sớm trước giờ bay (có mặt trước giờ bay 2 tiếng với chuyến bay nội địa, 3 tiếng với chuyến bay quốc tế); sử dụng các phương tiện vận tải công cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân đưa đón để giảm áp lực lên sân đỗ ôtô tại các sân bay.../.

Theo TTXVN